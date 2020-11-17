Reface App, App Store’da en çok indirilen, uygulama mağazasındaki en başarılı yüz değiştirme ve deepfake programı. Doublicat yeni adıyla REFACE ile sosyal medyada veya arkadaşlarınızla paylaşmak üzere etkileyici, gerçekçi yüz değişim videoları yapabilirsiniz. Yüz değiştirmeden fazlasını yapabileceğiniz yani ünlü kişilerin yerini almak için deepfake videolar yapabileceğiniz bir mobil uygulama arıyorsanız Reface App’i öneririm. Yukarıdaki Reface İndir butonuna dokunarak uygulamayı iPhone’unuza güvenle yükleyebilirsiniz.

Reface App İndir

App Store’da birçok yüz değiştirme uygulaması mevcut ancak deepfake video yapımında da başarılı bir tek uygulama var; Reface. Reface App ile en sevdiğiniz süper kahramanların, TV yıldızlarının, ünlülerin yerine geçmek çok kolay! En gelişmiş yapay zeka / makine öğrenimi teknolojisi RefaceAI ile güçlendirilen iPhone uygulaması ile zahmetsizce videolarda dilediğiniz yüzün yerine geçebilirsiniz. Uygulamaya her gün yeni videolar, fotoğraflar, gif’ler, meme’ler ekleniyor. Sihri görmek için tek yapmanız gereke selfie’nizi çekmek; gerisini Reface App hallediyor.

Mashable, Forbes, TNW, Digital Trends gibi popüler mecraların da yer verdiği uygulama ile yapabilecekleriniz;

Yüzünüzü ünlülerle veya film karakterleriyle değiştirin.

Kişiselleştirilmiş gif memeleri ve videoları sosyal medyada paylaşın.

Her gün yeni videolar!

Deepfake teknolojisi, yüz değiştirmeden fazlasıdır. REFACE’in eşsiz deep fake yapay zekası ile selfie fotoğrafınız gerçekten size benzeyen inandırıcı yüz ifadeleri ve hareketlerle şimdiye kadar gördüğünüz en korkutucu gerçekçi şekilde yüzle eşlenir. Özel RefaceAI uygulamasını kullanarak yüzünüzün başrollerde, ünlü videolarda ve daha fazlasında yer almasının nasıl bir şey olduğunu görebilirsiniz. Reface bunun nasıl yapıldığını saklar ancak sonuçların şaşırtıcı olduğunu göreceksiniz!

Gerçekliği bozun. Arkadaşlarınızı çıldırtın. Arkadaşlarınızla uğraşın. Yüzünüzü en sevdiğiniz karakterlere yapıştırın, ister video ister fotoğraf isterseniz gif olarak paylaşın.