Sony Crackle, Sony Pictures filmleri, diziler ve özel şovları izleyebileceğiniz tamamıyla ücretsiz, abonelik gerektirmeyen bir mobil uygulama. Telefondan, tabletten, televizyondan film izlemeyi seviyor, filmleri orijinal dilleriyle izlemeyi tercih ediyorsanız, ağırlıklı olarak Hollywood filmlerini yayınlayan bu uygulamayı indirin. iPhone, iPad, Apple TV, tüm cihazlarla uyumlu.

Mobil platformda en çok indirilen ücretsiz film izleme uygulamalarından Sony Crackle, adından da tahmin edeceğiniz üzere Sony Pictures filmlerine odaklanıyor. Hollywood yıldızlarının oynadığı tüm zamanların en iyi filmleri, sinema filmleri, yurt dışında en çok izlenen diziler ve şovlar bu uygulamada. Korku - gerilim, bilim kurgu, dram, aksiyon, her türde film var. Ne izleyeceğinize karar veremediğinizde film önerileri bölümüne bakmanızı tavsiye ederim. Unutmadan, bir cihazdan izlediğiniz içeriğe başka bir cihazdan, kaldığınız yerden devam etmek için ücretsiz hesap oluşturmanız gerekiyor.

Sony Crackle Özellikleri