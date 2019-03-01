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Sony Crackle 6.1.3 (ios)
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  4. Sony Crackle - iPhone ve iPad İçin Ücretsiz Film İzleme Uygulaması

Sony Crackle

6.1.3
ios
Sony Crackle
ÜCRETSİZ
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Erkan Calp
Erkan Calp -

Mobil kullanıcıların favori ücretsiz film izleme uygulamalarından

Sony Crackle, Sony Pictures filmleri, diziler ve özel şovları izleyebileceğiniz tamamıyla ücretsiz, abonelik gerektirmeyen bir mobil uygulama. Telefondan, tabletten, televizyondan film izlemeyi seviyor, filmleri orijinal dilleriyle izlemeyi tercih ediyorsanız, ağırlıklı olarak Hollywood filmlerini yayınlayan bu uygulamayı indirin. iPhone, iPad, Apple TV, tüm cihazlarla uyumlu.

Mobil platformda en çok indirilen ücretsiz film izleme uygulamalarından Sony Crackle, adından da tahmin edeceğiniz üzere Sony Pictures filmlerine odaklanıyor. Hollywood yıldızlarının oynadığı tüm zamanların en iyi filmleri, sinema filmleri, yurt dışında en çok izlenen diziler ve şovlar bu uygulamada. Korku - gerilim, bilim kurgu, dram, aksiyon, her türde film var. Ne izleyeceğinize karar veremediğinizde film önerileri bölümüne bakmanızı tavsiye ederim. Unutmadan, bir cihazdan izlediğiniz içeriğe başka bir cihazdan, kaldığınız yerden devam etmek için ücretsiz hesap oluşturmanız gerekiyor.

Sony Crackle Özellikleri

  • Crackle orijinal yapımlar, hit filmler ve diziler
  • Abonelik gerekmez.
  • Her hafta yeni hit filmler
  • Ödüllü diziler
  • Cihazlar arası senkronizasyon

 

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