Severek izlediğiniz dizi ve programları kaçırdıysanız, TRT İzle uygulamasını iOS işletim sistemli cihazlarınıza yükleyebilirsiniz.

TRT’de severek takip ettiğiniz içerikleri tekrar izleme olanağı sunan TRT İzle uygulamasında diziler, haberler, spor, kültür-sanat, eğlence ve müzik programları nın bölümlerini de izleyebiliyorsunuz. EBA TV’nin canlı yayınlarını ve kaçırdığınız dersleri de yeniden izleme imkanına sahip olabileceğiniz uygulamada, sevdiğiniz dizi ve programları takip listenize ekleyerek sonrasında erişim kolaylığı sağlayabilirsiniz.

İstediğiniz yerde TRT canlı yayınlarını izleyebilme imkanına sahip olabileceğiniz TRT İzle uygulamasında, içerikleri bıraktığınız yerden izlemeye devam etme özelliği de bulunuyor. Eğer siz de kaçırdığınız ve yeniden izlemek istediğiniz içerikleri takip etmek istiyorsanız TRT İzle uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.