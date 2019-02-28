Vudu Movies & TV, popüler ücretsiz film izleme uygulamaları arasında. iPhone, iPad, Apple TV’den film izlemeyi seviyorsanız, ücretsiz film arşivi oldukça geniş olan, kiralanabilir ve satın alınabilir binlerce vizyon filmi sunan, Blu-ray ve DVD’leri dijital ortama aktarmaya izin veren Vudu’yu indirmelisiniz.

Ücretsiz film izleme uygulamaları listesinde üst sıralarda olan Vudu Movies & TV, en yeni filmleri henüz DVD’leri, Blu-Ray’leri çıkmadan, Netflix gibi platformlarda yayınlanmadan izlemeye açan harika bir mobil uygulama. Farklı türde binlerce filmi online veya indirip internetsiz (çevrimdışı) olarak ücretsiz izleyebileceğiniz uygulama, diğer film uygulamalarında olmayan harika bir özelliği sahip. Satın aldığınız bir Blu-ray filmi taratarak mobile aktarabiliyor, dilediğiniz cihazdan izleyebiliyorsunuz.

Vudu Movies & TV Özellikleri: