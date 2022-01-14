Akıllı Telefon Bağımlılığını Azaltmaya Yardımcı Mobil Uygulamalar

Akıllı telefon bağımlılığı azaltmaya yardımcı mobil uygulamalar listesi ile telefon kullanım sürenizi düşürmek istemez misiniz? En iyi uygulamalar bir arada!

Telefonunuza ücretsiz olarak indirip kullanabileceğiniz bu uygulamaların her birinin farklı bir amacı vardır. Telefonun kilidini ne kadar sıklıkla açıp kapattığınızı, sosyal medya uygulamaları başta olmak üzere telefonunuzdaki tüm uygulama ve oyunlara harcadığınız zamanı takip edebilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz.

Akıllı Telefon Bağımlılığı İçin Ücretsiz Mobil Uygulamalar

App Usage

Forest

Offtime

Quality Time

AppDetox

Instant

Akıllı telefon bağımlısı olduğunuzu düşünüyor musunuz? Tamamlamanız gereken bir iş varken telefona bakmadan duramıyorsanız aşağıdaki uygulamalar ile telefonla ne kadar vakit geçirdiğinizin takibini yapabilir ve bağımlılık seviyenizi düşürmede etkili özelliklerden yararlanabilirsiniz.

1. App Usage

App Usage, akıllı telefon bağımlılığı için ücretsiz mobil uygulama söz konusu olduğunda akıllara gelen sayılı uygulamalardan biridir.

Telefonunuzda çok vakit geçirenlerin ve şarjı çabuk bitenlerin uygulamaları ne kadar süre kullandığına dikkat etmesi gerekiyor. App Usage adlı bu uygulamanın akıllı telefonunuza olan bağımlılığınızdan kurtulmanızda size büyük bir faydası dokunabilir.

Uygulamanın amacı temel olarak uygulama kullanım istatistiklerini sunmaktır. Bu sayede istatistiklerinizi düzenli olarak takip edebilir ve önlem alabilirsiniz. Uygulama, aşırı kullanım durumunda uyarı göndermenin yanı sıra telefon kullanımını sınırlamanızı sağlayacak özelliklere de sahiptir.

2. Forest

Forest, Android işletim sistemli akıllı telefon kullanıcılarının ücretsiz olarak kullanabileceği bir bağımlılıktan kurtulma uygulamasıdır. Uygulamanın asıl amacı, kullanıcının daha üretken olmasını sağlamaktır.

Odaklanma sorunu yaşıyorsanız bu uygulamanın tam da bu sorunu ele aldığını bilmelisiniz. Bu uygulama ile dikkatinizi dağıtan tüm unsurları yapmaktan sorumlu olduğunuz işi yapana kadar askıya alabilirsiniz.

Verimlilik Uygulaması Forest Nasıl Çalışır?

Uygulamayı açtığınız zaman bir fidan çıkıyor.

Bir işe başlandığında fidan toprağa dikiliyor.

Uygulamadan 30 dakika boyunca çıkılmadığı takdirde fidan büyüyor ve ağaç oluyor.

Bu işlem ne kadar tekrarlanırsa o kadar çok ağaç sahibi oluyorsunuz.

3. Offtime

Sadece yapılması gereken işe odaklanmak, o işi hem daha kısa sürede tamamlamanıza hem de daha iyi bir iş çıkarmanıza yardımcı olur. Ne yazık ki içinde bulunduğumuz çağ dolayısıyla bunu yapmak pek mümkün değildir.

Dikkatinizi dağıtan şeylerden uzaklaşmak gibi bir imkânınız olmadığını düşünüyorsanız Offtime ile tanışmanızın vakti gelmiş demektir. Offtime, odaklanmanıza engel olacak her şeyi engellemenize olanak tanıyor.

Offtime Ne İşe Yarar?

Belirli kişilerin dışındaki kişilerden gelen çağrıları engellemenizi sağlar.

Mesaj bildirimlerini kapatma seçeneği sunar.

İnternete erişmeyi imkânsız getirebilir.

Geri sayım başlatabilir.

Uygulama kullanım istatistikleri sunar.

4. QualityTime

Akıllı telefon bağımlılığı alanında öne çıkan başka bir ücretsiz uygulama da QualityTime'dır. Uygulama, kullandığınız tüm uygulamaların kullanım süresi gibi bilgileri kayıt altına alıyor. Bu bilgileri daha sonra istatiksel olarak size sunuyor. Ardından uygulamaları kullanım süresi ve tarih aralığı gibi çeşitli seçeneklere göre inceleyebiliyorsunuz.

Sizinki bir akıllı telefon bağımlılığından çok uygulama bağımlılığı ise o uygulamalara QualityTime ile kullanım sınırı koymanız mümkündür. Bu sınırı aştığınızda ise uygulama sizi uyarıyor.

Qualitytime ara verme seçeneği de etkinleştirildiği takdirde telefon arama dışında hiçbir görevi yapamaz hale geliyor. Böylece telefonunuzda zaman geçirme alışkanlığınızdan kurtulmanızı sağlıyor. Bununla birlikte belirli süre aralığında yapmanız gereken işlere daha da ağırlık vermenize yardımcı oluyor.

5. AppDetox

AppDetox, belirli uygulamalara belirli kriterlere göre kullanım kısıtlaması getirir. Örneğin Instagram'ı kullanmak istemediğinizi varsayalım. App Detox ile Instagram'ı sadece belirli günlerde kullanılmasını ya da tam tersi, belirli günlerde kullanılmamasını sağlayabilirsiniz.

Bu uygulama ile kısıtlama seçeneklerinizin çok fazla olduğunu bilmeniz gerekiyor. Dilerseniz uygulamalara günlük açma sınırı koyabilir, dilerseniz de uygulamaların kullanılabileceği maksimum bir süre belirleyebilirsiniz.

6. Instant

Instant, kilit ekranını kaç kez açtığınızı, sporda ne kadar vakit geçirdiğinizi, gün boyunca telefonu ne kadar ve nasıl kullandığınızı, telefonunuzdaki uygulamaları ne kadar ve nasıl kullandığınızı kaydeder.

Fark edebileceğiniz üzere Instant, listedeki diğer uygulamalardan farklı olarak size spor hayatınızda da yardımcı oluyor. Bu uygulama ile sporda ya da yolda ne kadar vakit geçirdiğinizi görebiliyorsunuz. Uygulama, aşırıya kaçmaya karşı önlem olarak bildirimlerden yararlanıyor. Bu bildirimleri kullanarak aşırıya kaçtığınızın farkına varabilir ve kendinizi buna göre ayarlayabilirsiniz.