Android için En İyi 5 Bebek Monitörü Uygulaması

Akıllı telefonlar hayatımızın her alanında bize büyük kolaylık sağlıyor. Birçok şeyin yerini alan akıllı telefonlar, bir bebek monitörü olarak bile kullanılabiliyor. Kullanmadığınız bir yedek telefonunuz varsa, bu cihazı kolay bir şekilde bebek monitörüne dönüştürebilirsiniz. Bu listemizde yer alan Android için en iyi 5 bebek monitörü uygulamasından birini bu iş için kullanabilirsiniz.

Bebek monitörü adıyla satılan cihazlar oldukça yüksek fiyatlardan satışa sunuluyor. Bebeğiniz uyurken onun her hareketini görebileceğiniz ve sesini duyabileceğiniz bu cihazlar sayesinde evinizin her yerinden ya da dışarıdayken bebeğinizin rahat olduğundan emin olabiliyorsunuz. Ancak, bu cihazlara yüksek meblağlar ödemek yerine daha karlı bir çözüm yolu mevcut. Bebek monitörü uygulamaları sayesinde kullanmadığınız Android cihazlarınızı dakikalar içerisinde bebek monitörüne dönüştürebiliyorsunuz. İster evinizin başka bir odasında, isterseniz de uzaktan izleme imkanı sunan bu uygulamalardan derlediğimiz listemize bir bakalım.