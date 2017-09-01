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Android için En İyi 5 Bebek Monitörü Uygulaması

Android için En İyi 5 Bebek Monitörü Uygulaması
Volkan Yılmaz
Volkan Yılmaz

Akıllı telefonlar hayatımızın her alanında bize büyük kolaylık sağlıyor. Birçok şeyin yerini alan akıllı telefonlar, bir bebek monitörü olarak bile kullanılabiliyor. Kullanmadığınız bir yedek telefonunuz varsa, bu cihazı kolay bir şekilde bebek monitörüne dönüştürebilirsiniz. Bu listemizde yer alan Android için en iyi 5 bebek monitörü uygulamasından birini bu iş için kullanabilirsiniz.

Bebek monitörü adıyla satılan cihazlar oldukça yüksek fiyatlardan satışa sunuluyor. Bebeğiniz uyurken onun her hareketini görebileceğiniz ve sesini duyabileceğiniz bu cihazlar sayesinde evinizin her yerinden ya da dışarıdayken bebeğinizin rahat olduğundan emin olabiliyorsunuz. Ancak, bu cihazlara yüksek meblağlar ödemek yerine daha karlı bir çözüm yolu mevcut. Bebek monitörü uygulamaları sayesinde kullanmadığınız Android cihazlarınızı dakikalar içerisinde bebek monitörüne dönüştürebiliyorsunuz. İster evinizin başka bir odasında, isterseniz de uzaktan izleme imkanı sunan bu uygulamalardan derlediğimiz listemize bir bakalım.

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Alfred Alfred
Alfred Android telefonunuzu IP kameraya dönüştürerek cihazınızın kameralarına uzaktan erişim sağlayabilirsiniz. ÜCRETSİZ
AtHome Camera AtHome Camera
AtHome Camera AtHome Camera ile güvenlik kameranızı takip edebilirsiniz ÜCRETSİZ
Baby Monitor & Alarm Baby Monitor & Alarm
Baby Monitor & Alarm Bebeğinizin her anını takip edebilir, uzaktan sesler çalarak daha kolay uykuya dalmasını sağlayabilirsiniz. ÜCRETSİZ
Baby Monitor 3G Baby Monitor 3G
Baby Monitor 3G Baby Monitor 3G bebek sahibi çiftlerin beklentilerine cevap vermek üzere özel olarak optimize edilmiş bir bebek bakım uygulamasıdır. ÜCRETSİZ
Dormi Dormi
Dormi Dormi, Android cihazlarınız üzerinde kullanabileceğiniz ve bebeğinizi takip edebileceğiniz ücretsiz bir bebek monitörü uygulamasıdır. ÜCRETSİZ

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