Android için En İyi Batman Oyunları
Batman, sadece çizgi romanların ve filmlerin değil, aynı oyun dünyasının da en ikonik süper kahramanlarından biri. Eğer siz de telefonunuzda Batman'in maceralarına ortak olmak istiyorsanız, işte Android için hazırlanmış en iyi Batman oyunları.
Batman, sadece çizgi romanların ve filmlerin değil, aynı oyun dünyasının da en ikonik süper kahramanlarından biri. Eğer siz de telefonunuzda Batman'in maceralarına ortak olmak istiyorsanız, işte Android için hazırlanmış en iyi Batman oyunları.
En İyi Mobil Batman Oyunları
- Batman: The Enemy Within
- Batman - The Telltale Series
- LEGO Batman Beyond Gotham
- LEGO Batman: DC Super Heroes
- Batman: Arkham Underworld
- Injustice 2
- Batman: Arkham Origins
Batman: The Enemy Within
Telltale Games'in imzasını taşıyan Batman: The Enemy Within, etkileyici hikayesi ve sizi sürekli tercih yapmaya zorlayan dinamik yapısıyla öne çıkıyor. Bu oyunda sadece Batman olarak değil, aynı zamanda Bruce Wayne olarak da kararlar alacak ve Joker ile olan ilişkinizi şekillendireceksiniz. Her seçiminizin hikayeyi değiştirdiği bu interaktif macera, Batman evrenine farklı bir bakış sunuyor.
Batman - The Telltale Series
Batman - The Telltale Series, klasik Batman hikayelerini yeniden yorumlarken, oyunculara Bruce Wayne'in psikolojisine daha derinlemesine dalma fırsatı veriyor. Cinayet, entrika ve politik manipülasyonla dolu bu oyunda, aldığınız her karar Gotham'ın kaderini değiştiriyor. Görsel roman tarzındaki bu oyun, özellikle hikaye odaklı oyunları sevenler için mükemmel bir seçim.
LEGO Batman: Beyond Gotham
Eğlence ve aksiyonu bir araya getiren LEGO Batman: Beyond Gotham, Batman ve Justice League üyelerini LEGO evreninde birleştiriyor. Brainiac'ın tehdidine karşı savaşırken, farklı süper kahramanlarla takım kurup çeşitli bulmacaları çözmeniz gerekiyor. Renkli grafikleri ve komik anlarıyla bu oyun, hem çocuklar hem de yetişkinler için keyifli bir deneyim sunuyor.
LEGO Batman: DC Super Heroes
LEGO Batman: DC Super Heroes, klasik LEGO oyun eğlencesini Batman'in dünyasıyla birleştiriyor. Joker ve Lex Luthor gibi kötülerle savaşırken, Superman ve Wonder Woman gibi ikonik karakterlerle işbirliği yapacaksınız. Basit kontrolleri ve eğlenceli çok oyunculu moduyla bu oyun, arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz harika bir seçenek.
Batman: Arkham Origins
Batman: Arkham Origins, Gotham'ın genç ve hırçın Batman'ini konu alan aksiyon dolu bir oyun. Özellikle dövüş mekanikleri ve gizemli suikastçılarla dolu hikayesiyle öne çıkıyor. Mobil versiyonu, konsol kalitesine yakın grafikler ve akıcı oynanış sunuyor. Eğer Batman: Arkham serisinin atmosferini telefonunuzda yaşamak istiyorsanız, bu oyun kesinlikle denenmeli.
Batman: Arkham Underworld
Batman: Arkham Underworld, bu kez Batman olarak değil, Gotham'ın en ünlü kötülerinin (Joker, Harley Quinn, Riddler vb.) yerine geçtiğiniz strateji tabanlı bir oyun. Kendi suç imparatorluğunuzu kurarken Batman'den kaçmanız gerekiyor. Farklı bir bakış açısı sunan bu oyun, Batman evreninin karanlık tarafını keşfetmek isteyenler için ideal.
Injustice 2
Injustice serisi, Batman ve DC evreninin diğer kahramanlarını dövüş oyunu formatında bir araya getiriyor. Özellikle Injustice 2, gelişmiş grafikleri, özel hareketleri ve hikaye moduyla mobilde en iyi dövüş deneyimlerinden birini sunuyor. Batman'i Superman, Wonder Woman ve diğer karakterlere karşı kullanabilirsiniz.
Batman hayranları için Android'de birbirinden farklı tarzlarda oyunlar bulunuyor. İster derin bir hikaye deneyimi yaşamak isteyin ister eğlenceli bir LEGO macerası arıyor olu bu oyunlardan mutlaka size hitap eden bir tanesini bulacaksınız.
LEGO Batman: Beyond Gotham APK
LEGO Batman: Beyond Gotham APK, süper kahramanların baş rolde olduğu bir macera oyunudur.
Batman: The Dark Knight Rises
Batman: The Dark Knight Rises Türkçe adı ile Batman: Kara Şövalye Yükseliyor filmi adına mobil oyunu piyasaya sürüldü.
Batman: Arkham Underworld
Batman: Arkham Underworld mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir Batman oyunudur
Batman: The Enemy Within APK
Batman: The Enemy Within APK'da, kahraman karakter Batman olarak Gotham şehrini karıştıran Riddler'ı durdurun.