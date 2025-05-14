Kaspersky Antivirus APK ile Android cihazlarınızın güvenliğini en üst noktada tutabilirsiniz.

Volkan Yılmaz - 33 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Kaspersky Antivirus APK, Android cihazlarınızda güvenliğinizi ve gizliliğinizi korumanızı sağlıyor. Kaspersky Lab tarafından sunulan uygulama, Android cihazlarınızdaki tüm verilerinizi virüsler, casus yazılımlar, trojanlar ve benzer tehditlere karşı koruyabilmenizi sağlıyor.

Aramalar, SMS’ler ve kişileri koruma, online bankacılık işlemlerinizi güvende tutma, istenmeyen aramaları ve mesajları engelleme, web site filtreleme ve kaybolan cihazlarınızı bulma gibi oldukça işe yarar özellikler sunan Kaspersky Antivirus uygulaması, mutlaka cihazlarınızda bulunması gereken uygulamalardan biridir.

Sadece virüslerden korunmak değil, aynı zamanda gizli internet erişiminde de bu uygulamadan yararlanabilirsiniz. Kaspersky VPN desteği sayesinde, farklı sunuculara bağlanabilir, internet trafiğinizi şifreleyebilir ve küresel içeriklere erişebilirsiniz.

Kaspersky Antivirus uygulaması öne çıkan özellikleri şu şekildedir:

Kayıp cihazınızı bulma

Kişisel verilerinizi koruma

İstenmeyen aramalar ve mesajları engelleme

Tehlikeli siteleri engelleme

Android Wear kontrolü

Arka plan taraması

Veri sızıntısı denetleyicisi

Yerleşik VPN desteği

Çevrimiçi ödeme koruması

QR kod denetleyicisi

Kaspersky Antivirus APK, cihazınızı kötü amaçlı yazılımlara, virüslere ve casus yazılımlara karşı koruyan bir Android antivirüs uygulamasıdır. Gerçek zamanlı tarama özelliği sayesinde, uygulamalar ve dosyalar sürekli olarak denetlenir, böylece potansiyel tehditler anında tespit edilir ve engellenir.

Ayrıca, uygulama arka planda çalışarak cihazınızı sürekli koruma altında tutmaktadır.

Kaspersky Antivirus APK İndir

Uygulamanın sunduğu "Güvenli QR Tarayıcı" özelliği, QR kodlar aracılığıyla yayılabilecek zararlı içeriklere karşı kullanıcıları uyarır. Bu sayede, QR kodlar üzerinden gelebilecek tehditlere karşı ek bir güvenlik katmanı sağlanmış olur. Bu sayede, taradığını QR'ları önceden denetleyerek ani bir virüsle karşılaşma ihtimaliniz düşer.

Siz de Kaspersky Antivirus APK indirin ve telefonunuzu yüksek güvenlikli bir şekilde kullanın!