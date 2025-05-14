Kaspersky Antivirus APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 1,652
- DOSYA BOYUTU 205 MB
- Üretici Kaspersky Lab
-
Kaspersky Antivirus APK ile Android cihazlarınızın güvenliğini en üst noktada tutabilirsiniz.
Kaspersky Antivirus APK, Android cihazlarınızda güvenliğinizi ve gizliliğinizi korumanızı sağlıyor. Kaspersky Lab tarafından sunulan uygulama, Android cihazlarınızdaki tüm verilerinizi virüsler, casus yazılımlar, trojanlar ve benzer tehditlere karşı koruyabilmenizi sağlıyor.
Aramalar, SMS’ler ve kişileri koruma, online bankacılık işlemlerinizi güvende tutma, istenmeyen aramaları ve mesajları engelleme, web site filtreleme ve kaybolan cihazlarınızı bulma gibi oldukça işe yarar özellikler sunan Kaspersky Antivirus uygulaması, mutlaka cihazlarınızda bulunması gereken uygulamalardan biridir.
Sadece virüslerden korunmak değil, aynı zamanda gizli internet erişiminde de bu uygulamadan yararlanabilirsiniz. Kaspersky VPN desteği sayesinde, farklı sunuculara bağlanabilir, internet trafiğinizi şifreleyebilir ve küresel içeriklere erişebilirsiniz.
Kaspersky Antivirus uygulaması öne çıkan özellikleri şu şekildedir:
- Kayıp cihazınızı bulma
- Kişisel verilerinizi koruma
- İstenmeyen aramalar ve mesajları engelleme
- Tehlikeli siteleri engelleme
- Android Wear kontrolü
- Arka plan taraması
- Veri sızıntısı denetleyicisi
- Yerleşik VPN desteği
- Çevrimiçi ödeme koruması
- QR kod denetleyicisi
Kaspersky Antivirus APK, cihazınızı kötü amaçlı yazılımlara, virüslere ve casus yazılımlara karşı koruyan bir Android antivirüs uygulamasıdır. Gerçek zamanlı tarama özelliği sayesinde, uygulamalar ve dosyalar sürekli olarak denetlenir, böylece potansiyel tehditler anında tespit edilir ve engellenir.
Ayrıca, uygulama arka planda çalışarak cihazınızı sürekli koruma altında tutmaktadır.
Kaspersky Antivirus APK İndir
Uygulamanın sunduğu "Güvenli QR Tarayıcı" özelliği, QR kodlar aracılığıyla yayılabilecek zararlı içeriklere karşı kullanıcıları uyarır. Bu sayede, QR kodlar üzerinden gelebilecek tehditlere karşı ek bir güvenlik katmanı sağlanmış olur. Bu sayede, taradığını QR'ları önceden denetleyerek ani bir virüsle karşılaşma ihtimaliniz düşer.
Siz de Kaspersky Antivirus APK indirin ve telefonunuzu yüksek güvenlikli bir şekilde kullanın!