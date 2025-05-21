Bilgisayarınızı malware, spyware, trojanlar ve rootkitler gibi zararlı tüm yazılımlardan korumak için ücretsiz olarak Malwarebytes Anti-Malware'ı kullanabilirsiniz.

Yiğit Ekim Demir - 16 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Bilgisayarlarımızı tehdit eden virüsler, solucanlar, spywarelar ve bunun yanında malwarelar gibi varolan onlarca farklı yazılım, maalesef veri kayıpları, maddi ve manevi kayıplar gibi ciddi sonuçlara neden olabiliyorlar ve kullanıcıların sadece tek bir antivirüs kullanarak bunların hepsine birden karşı koyabilmeleri de oldukça zor.

Zira antivirüs programları genellikle direkt tehditleri algılamakta başarılı olurken, daha çetrefilli ve detaylı, gizli çalışan tehditlere karşı yetersiz kalıyorlar. Malwarebytes Anti-Malware programı, bu tip tehditlere karşı sizi korumaya çalışan ücretsiz ve kaliteli uygulamalar arasında yer alıyor ve malware yazılımlara karşı etkin bir duvar oluşturuyor. Temel olarak karşı koyabildiği tehditler arasında trojanlar, rootkitler, solucanlar, spywarelar ve çok daha fazlası yer alıyor.

Ayrıca, govome.com, conduit, ask.com gibi web tarayıcılara yerleşen anasayfa, toolbar gibi eklentileri de engelliyor ve ortadan kaldırıyor diyebiliriz. Tarama işlemi tamamlandıktan sonra direkt olarak bilgisayarınızdaki etkilenmiş olan dosyaları size bir rapor halinde sunan program, böylece istediğiniz temizliği yapmanıza olanak tanıyor.

Temizlik süreci de oldukça kısa ve bir kaç saniye sürdüğü için, bilgisayarınızda herhangi bir zorlama olmadan tehlikeli yazılımlardan kurtulabilirsiniz. Ayarlar sekmesinde ise programın temel çalışma özelliklerini etkileyebilecek ve nerelerin taranmasını istediğinizi belirtebileceğiniz gerekli tüm seçenekler mevcut. Piyasadaki en etkili malware temizleme programlarından olan Malwarebytes Anti-Malware'ı denemeden geçmeyin.

Bu program en iyi ücretsiz Windows programları listesinde yer almaktadır.