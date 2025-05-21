Malwarebytes Anti-Malware
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 950,794
- DOSYA BOYUTU 21.8 MB
- Üretici Malwarebytes
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Bilgisayarınızı malware, spyware, trojanlar ve rootkitler gibi zararlı tüm yazılımlardan korumak için ücretsiz olarak Malwarebytes Anti-Malware'ı kullanabilirsiniz.
Bilgisayarlarımızı tehdit eden virüsler, solucanlar, spywarelar ve bunun yanında malwarelar gibi varolan onlarca farklı yazılım, maalesef veri kayıpları, maddi ve manevi kayıplar gibi ciddi sonuçlara neden olabiliyorlar ve kullanıcıların sadece tek bir antivirüs kullanarak bunların hepsine birden karşı koyabilmeleri de oldukça zor.
Zira antivirüs programları genellikle direkt tehditleri algılamakta başarılı olurken, daha çetrefilli ve detaylı, gizli çalışan tehditlere karşı yetersiz kalıyorlar. Malwarebytes Anti-Malware programı, bu tip tehditlere karşı sizi korumaya çalışan ücretsiz ve kaliteli uygulamalar arasında yer alıyor ve malware yazılımlara karşı etkin bir duvar oluşturuyor. Temel olarak karşı koyabildiği tehditler arasında trojanlar, rootkitler, solucanlar, spywarelar ve çok daha fazlası yer alıyor.
Ayrıca, govome.com, conduit, ask.com gibi web tarayıcılara yerleşen anasayfa, toolbar gibi eklentileri de engelliyor ve ortadan kaldırıyor diyebiliriz. Tarama işlemi tamamlandıktan sonra direkt olarak bilgisayarınızdaki etkilenmiş olan dosyaları size bir rapor halinde sunan program, böylece istediğiniz temizliği yapmanıza olanak tanıyor.
Temizlik süreci de oldukça kısa ve bir kaç saniye sürdüğü için, bilgisayarınızda herhangi bir zorlama olmadan tehlikeli yazılımlardan kurtulabilirsiniz. Ayarlar sekmesinde ise programın temel çalışma özelliklerini etkileyebilecek ve nerelerin taranmasını istediğinizi belirtebileceğiniz gerekli tüm seçenekler mevcut. Piyasadaki en etkili malware temizleme programlarından olan Malwarebytes Anti-Malware'ı denemeden geçmeyin.
Bu program en iyi ücretsiz Windows programları listesinde yer almaktadır.
Malwarebytes Anti-Malware
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 5,805
- DOSYA BOYUTU 5.2 MB
- Üretici Malwarebytes
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Malwarebytes Anti-Malware, Android cihazlarınızı zararlı ve kötü amaçlı yaızlımlardan uzak tutabilmek için kullanabileceğiniz ücretsiz bir antivirüs uygulamasıdır.
Malwarebytes Anti-Malware, Android işletim sistmeine sahip cihazlarınızın güvenlik ve korunmasına yardımcı olan gelişmiş özelliklere sahip etkili ve faydalı bir Android antivirüs uygulamasıdır.
Android cihazınız üzerindeki uygulama ve dosyaları belirlelediğiniz aralıklarla otomatik olarak tarayarak virüs, zararlı veya casus yazılımları tespit ederek silen uygulama ile android cihazlarınızı güvende tutabilirsiniz. Hem cihazınızın kendi deposunu hemde SD kartını tarama yapalbilen uygulama sayesinde Android cihazlarınıza kötü amaçlı dosya veya yazılım bulaşmaz.
Yaptığı güvenlik taramaları dışında, cihazınıza yüklediğiniz uygulamaların istediği izinleri kontrol eden ve önlem almanız gereken durumları size bildiren uygulama ile gerçekten tam güvenliğinizi sağlayabiliyorsunuz. İçinde bulunan uygulama yönetici sayesinde, o an çalışan, cihazınıza yüklü olan ve güvenli olarak işaretlediğiniz tüm uygulamaları liste halinde görüntüleyebilirsiniz.
Özellikle sık sık uygulama yükleyerek deneyenlerin işine yarayacak olan uygulama sayesinde Android cihazlarınızı ve kişisel verilerinizi tehdit eden tüm zararlı dosyalar tespit edilerek silinir.
Özellikler:
- Trojen ve virüs gibi kötü amaçlı yazılımları tespit eder
- Cihanızınızdaki uygulamaların zararlı kod bulundurup bulundurmadığını tespit eder
- Kimliği belirli olmayan kişilerin kişisel verilerinize erişimi engellenir
- Android cihazınızı güvenlik koruması için tarama yapar
- Bulunduğunuz yeri takip eden uygulamaları tespit ederek görmenizi sağlar
- Ücretsiz
Ücretsiz olarak indirebileceğiniz Malwarebytes Anti-Malware ile Android cihazlarınız tamamen güvende olur. Bu nedenle tüm Android cihaz kullanıcılarının kesinlikle kullanmasını öneririm.
Malwarebytes Anti-Malware
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 1,589
- DOSYA BOYUTU 31.3 MB
- Üretici Malwarebytes
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Malwarebytes Anti-Malware programını kullanarak Mac bilgisayarınızı tüm adware ve malware tehditlerden arındırabiliyorsunuz.
Malwarebytes Anti-Malware programı, uzun yıllardır PC sahipleri tarafından tercih edilen kaliteli ve hızlı malware temizleme araçları arasında yer alıyordu. Mac için de sonunda yayınlanan ve Mac bilgisayarlarınıza bulaşabilen malware ve adware tehditlerini olabildiğince hızlı bir şekilde ortadan kaldırma yeteneğine sahip olan Malwarebytes Anti-Malware, ücretsiz olarak sunuluyor ve çok kolay kullanılır bir arayüzle birlikte geliyor.
Mac için üretilmiş olan Malwarebytes Anti-Malware, Mac sistemlere özel olarak hazırlanmış bir motora sahip olduğu için özellikle bu ekosistemde yer alan adware ve malware tehditleri
üzerine iyi bir iş çıkarıyor. Her ne kadar MacOSX işletim sistemi bilinen en güvenli işletim sistemlerinden bir tanesi olsa da zaman zaman tehditlerin Mac'e ulaşabildiği de biliniyor.
Bütün bir sistem taramasını sadece altı saniyede gerçekleştirebilen program, uzun süren tehdit tarama işlemleri yapan uygulamaların aksine vaktinizden pek de çalmıyor. Sistemin en ücra köşelerinde root yetkisiyle birlikte bekleyen malwareları bile bulabilen ve güvenli bir şekilde ortadan kaldırabilen program, böylece tüm kişisel gizliliğinizin ve verilerinizin korunumuna da yardımcı oluyor.
İçerisinde yer alan tüm fonksiyonlar, deneyimsiz kullanıcıların bile faydalanabilecekleri şekilde hazırlanmışlar. Bu nedenle ilk taramada bile herhangi bir zorlukla karşılaşmayacağınızı söyleyebilirim. Trojanlara karşı da kısıtlı olsa da temizlik işlemi gerçekleştiren Malwarebytes Anti-Malware, elbette bu kadar geniş bir konuda diğer antivirüslerle tam olarak yarışamıyor.
Ancak yeni bir malware ve adware temizleme programı arayanların denemeden geçmemelerini öneriyorum.