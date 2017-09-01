Android için En İyi Yemek Tarifi Uygulamaları

"Bugün ne pişirsem?" derdi hem kadın hem de erkeklerin başlıca sorunları arasında geliyor. Mutfak ile aranız çok iyi değilse, yemek yapma konusunda sıkıntı da yaşıyor olabilirsiniz. İşte tüm bu dertlerden sizi kurtaracağını düşündüğüm bu listemizde, Android için en iyi yemek tarifi uygulamalarını bulabilirsiniz.

Eski zamanlarda birçok kişi gazete ve dergilerin eklerinde yer alan yemek tariflerini inceler ve tarif defterlerine eklerlerdi. Şimdi ise bunun yerini dijital kaynaklar aldığından, tarif defteri tutmaya gerek bile kalmıyor. Çeşitli yemek tarifi sitelerinin yanında, Android için yayınlanan yemek tarifi uygulamaları da aynı işlevi görmekle kalmıyor, daha fazlasını sizlere sunuyor. Kategorilere göre yemek tariflerini sıralayan bu uygulamalarda videolu ve resimli anlatımlar, yapılma aşamaları ve ipuçları gibi geniş kapsamlı bilgileri bulabiliyorsunuz. Günlük öğünlerinizde, özel günlerde ve misafirlerinizi ağırladığınızda artık telaş yapmanıza gerek kalmadan enfes yemekler hazırlamak istiyorsanız, aşağıdaki uygulamaları inceleyebilirsiniz.