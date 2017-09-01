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Android için En İyi Yemek Tarifi Uygulamaları

Android için En İyi Yemek Tarifi Uygulamaları
Volkan Yılmaz
Volkan Yılmaz

"Bugün ne pişirsem?" derdi hem kadın hem de erkeklerin başlıca sorunları arasında geliyor. Mutfak ile aranız çok iyi değilse, yemek yapma konusunda sıkıntı da yaşıyor olabilirsiniz. İşte tüm bu dertlerden sizi kurtaracağını düşündüğüm bu listemizde, Android için en iyi yemek tarifi uygulamalarını bulabilirsiniz.

Eski zamanlarda birçok kişi gazete ve dergilerin eklerinde yer alan yemek tariflerini inceler ve tarif defterlerine eklerlerdi. Şimdi ise bunun yerini dijital kaynaklar aldığından, tarif defteri tutmaya gerek bile kalmıyor. Çeşitli yemek tarifi sitelerinin yanında, Android için yayınlanan yemek tarifi uygulamaları da aynı işlevi görmekle kalmıyor, daha fazlasını sizlere sunuyor. Kategorilere göre yemek tariflerini sıralayan bu uygulamalarda videolu ve resimli anlatımlar, yapılma aşamaları ve ipuçları gibi geniş kapsamlı bilgileri bulabiliyorsunuz. Günlük öğünlerinizde, özel günlerde ve misafirlerinizi ağırladığınızda artık telaş yapmanıza gerek kalmadan enfes yemekler hazırlamak istiyorsanız, aşağıdaki uygulamaları inceleyebilirsiniz.

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24Kitchen Günün Tarifi 24Kitchen Günün Tarifi
24Kitchen Günün Tarifi Android için 24Kitchen televizyon kanalı resmi günün tarifi uygulaması. ÜCRETSİZ
Blogaps Yemek Blogaps Yemek
Blogaps Yemek Blogaps Yemek, en iyi yemek bloglarını bir arada bulabileceğiniz ücretsiz ve üyelik istemeyen bir Android uygulaması. ÜCRETSİZ
İnternetsiz Yemek Tarifleri İnternetsiz Yemek Tarifleri
İnternetsiz Yemek Tarifleri İnternetsiz Yemek Tarifleri'nde pek çok yemek tarifine ücretsiz olarak ve internet bağlantısına gerek duymadan erişebiliyoruz. ÜCRETSİZ
Leyla ile Yemek Saati Leyla ile Yemek Saati
Leyla ile Yemek Saati Videolu ve resimli yemek tarifleriyle her gün birbirinden çeşitli yemekler pişirebilirsiniz. ÜCRETSİZ
Nefis Yemek Tarifleri Nefis Yemek Tarifleri
Nefis Yemek Tarifleri Nefis Yemek Tarifleri, evde bütün gün akşama ne yemek yapıcam diye düşünmenizi engelleyerek binlerce yemek tarifine kolay bir şekilde ulaşmanızı sağlayan yararlı ve ücretsiz bir Android yemek tarifleri uygulamasıdır. ÜCRETSİZ
Pratik Yemek Tarifleri Pratik Yemek Tarifleri
Pratik Yemek Tarifleri Pratik Yemek Tarifleri, Android için geliştirilmiş yemek tarifleri uygulamasıdır. ÜCRETSİZ
Tarif Dükkanı Tarif Dükkanı
Tarif Dükkanı Tarif Dükkanı uygulaması ile Android akıllı cihazlarınızdan kolayca yemek tariflerinizi satabilir ya da yeni tarifler bulabilirsiniz. ÜCRETSİZ
Dr. Oetker Tarif Dünyası Dr. Oetker Tarif Dünyası
Dr. Oetker Tarif Dünyası Dr. Oetker Tarif Dünyası uygulamasında birçok kategoride denenmiş yemek tariflerini fotoğraflı ve videolu olarak inceleyebilirsiniz. ÜCRETSİZ
Yemek Tarifleri Yemek Tarifleri
Yemek Tarifleri Yemek Tarifleri uygulamasını kullanarak aradığınız tarifleri anında bulabilirsiniz. ÜCRETSİZ
Yemek Evi Yemek Evi
Yemek Evi Yemek Evi uygulamasında videolu ve resimli yemek tariflerini bulabilirsiniz. ÜCRETSİZ
Nefis Yemek Nefis Yemek
Nefis Yemek Yemek tarifleri videolu anlatımla sunuluyor. ÜCRETSİZ

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