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Android İçin İnternetsiz (Offline) Futbol Oyunları

Android İçin İnternetsiz (Offline) Futbol Oyunları
Erkan Calp
Erkan Calp -

Android için internetsiz futbol oyunları listemizde en iyilere yer vermeye çalıştık. Milyonlarca indirmeye ulaşan ücretsiz mobil futbol oyunu Dream League Soccer listede öne çıkan isim. FIFA ve PES'e sadece online, multiplayer oynama seçeneği sunduklarından yer vermedik.

Android telefonda oynanan en iyi futbol oyunu hangisi? sorusunun yanıtı kişiden kişiye değişir. Kimisi FIFA, PES, Dream League Soccer gibi PC’den mobile uyarlanan gerçekçi oynanışa ve kaliteli grafiklere sahip futbol oyunlarını sever. Kimisi Flick Shoot gibi maçtan ziyade hareketleri öne çıkaran hızlı, çabuk oynanışlı futbol oyunlarını oynamayı sever. Kimisi de grafiklere hiç önem vermez; tepe kamera açısından oynanış sunan retro futbol oyunlarını oynamaktan keyif alır. Android telefonlar için offline futbol oyunları listemizde tüm oyuncu profillerine uyan, bedava ve çevrimdışı futbol oyunlarına yer verdik.

İnternetsiz mobil futbol oyunlarının indirme bağlantılarına aşağıdan hızlıca ulaşabilirsiniz. Android telefona ücretsiz indirip ister tek başınıza ister arkadaşlarınızla keyifle oynayın.

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Final Kick Final Kick
Final Kick Sadece ceza sahasını kapsayan bu oyun, ister kaleci olun ister golcü, en iyi penaltı oyunlarından biri olmaya aday. Final Kick, maçların ilk yarısında aklınıza gelen ilk şey olacak. ÜCRETSİZ
Flick Shoot 2 Flick Shoot 2
Flick Shoot 2 Flick Shoot 2 gelişmiş grafikleri ve farklı oyun modlarıyla dikkat çeken eğlenceli bir şut çekme oyunudur. ÜCRETSİZ
New Star Soccer New Star Soccer
New Star Soccer New Star Soccer, Android işletim sistemine sahip cihazlarınız üzerinde oynayabileceğiniz başarılı bir futbolcu simülasyon oyunudur. ÜCRETSİZ
Real Football Real Football
Real Football Real Football, kendi takımınızı kurmanızı, yönetmenizi ve geliştirmenizi amaçlayan bir futbol oyunudur. ÜCRETSİZ
Score! Hero Score! Hero
Score! Hero Score! Hero mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir futbol oyunudur ÜCRETSİZ
Soccer Stars Soccer Stars
Soccer Stars Android cihazlar için eğlenceli futbol oyunudur. ÜCRETSİZ
Ultimate Soccer Ultimate Soccer
Ultimate Soccer Ultimate Soccer, futbol oyunları oynamaktan keyif alanlara hitap ediyor. ÜCRETSİZ
Dream League Soccer 2018 Dream League Soccer 2018
Dream League Soccer 2018 Dream League Soccer'da 2017 - 2018 sezonu başladı. ÜCRETSİZ

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