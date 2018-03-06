Android İçin İnternetsiz (Offline) Futbol Oyunları

Android için internetsiz futbol oyunları listemizde en iyilere yer vermeye çalıştık. Milyonlarca indirmeye ulaşan ücretsiz mobil futbol oyunu Dream League Soccer listede öne çıkan isim. FIFA ve PES'e sadece online, multiplayer oynama seçeneği sunduklarından yer vermedik.

Android telefonda oynanan en iyi futbol oyunu hangisi? sorusunun yanıtı kişiden kişiye değişir. Kimisi FIFA, PES, Dream League Soccer gibi PC’den mobile uyarlanan gerçekçi oynanışa ve kaliteli grafiklere sahip futbol oyunlarını sever. Kimisi Flick Shoot gibi maçtan ziyade hareketleri öne çıkaran hızlı, çabuk oynanışlı futbol oyunlarını oynamayı sever. Kimisi de grafiklere hiç önem vermez; tepe kamera açısından oynanış sunan retro futbol oyunlarını oynamaktan keyif alır. Android telefonlar için offline futbol oyunları listemizde tüm oyuncu profillerine uyan, bedava ve çevrimdışı futbol oyunlarına yer verdik.

İnternetsiz mobil futbol oyunlarının indirme bağlantılarına aşağıdan hızlıca ulaşabilirsiniz. Android telefona ücretsiz indirip ister tek başınıza ister arkadaşlarınızla keyifle oynayın.