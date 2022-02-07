Flick Shoot 2 APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 5,117
- DOSYA BOYUTU 49.10 MB
- Üretici MobileCraft
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Flick Shoot 2 APK, Android telefonlarda ücretsiz oynanabilir serbest vuruş (free kick) oyunu. Şut çekme oyunu internetsiz ve internetli oynanabiliyor.
Flick Shoot 2 APK, özellikle futbol meraklılarına hitap eden eğlenceli bir şut çekme oyunudur.
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Serbest vuruşlar yaparak mümkün olduğunca çok puan toplamaya çalıştığınız futbol oyunu, altı farklı tek oyunculu mod ve serbest vuruşçu olarak becerinizi göstermeniz ve diğer oyuncuları yenmeniz gereken online çok oyunculu mod sunuyor. Futbol oyunlarını seviyor ancak klasik maç yapmaktan sıkıldıysanız Flick Shoot’u tavsiye ederiz.
Kontrollere alıştıktan sonra oynaması çok kolay bir mobil futbol oyunu Flick Shoot 2. Yapmanız gereken tek şey parmağınızla topu kaleyi doğru yönlendirmek. Parmağınızı ekran üzerinde hareket ettirme şekliniz topa ne kadar hızlı ve hangi yöne vuracağınızı belirliyor. Hem tek oyunculu mod hem de çok oyunculu modlar sunuyor; dolayısıyla Flick Shoot 2, hem internetli hem de internetsiz oynanabiliyor.
Flick Shoot 2 APK Android Oyun Özellikleri
- Tekli oyun modları; arcade, süreye karşı, sonuna kadar, meydan okuma, top sürme ve antrenman
- Tekli oyun modlarından daha heyecanlı iki mod: Çoklu oyuncu ve turnuvalar
- Futbolcuları kişiselleştirmek için kullanabileceğimiz forma, top ve ayakkabı seçenekleri
- Türkçe de dahil olmak üzere 7 farklı dil seçeneği
Hedefinizin mümkün olduğunca fazla serbest vuruştan gol atmak olduğu tek oyunculu oyun modu Meydan Okuma olarak adlandırılıyor. Hedefin ortasına ne kadar çok vurursanız o kadar fazla puan kazanıyorsunuz. Düşük bir hedef puanıyla başlıyor, artarak devam ediyor; bu da oyunda ilerlemek için serbest vuruş golleri atmaya devam etmeniz gerektiği anlamına geliyor.
İkinci tek oyunculu oyun modu Arcade olarak adlandırılıyor. Amacınız mümkün olduğunca fazla serbest vuruş golü atmak. 10 vuruş ıskalamanıza izin veriliyor. Daha uzun mesafeden gol atarak daha fazla puan kazanıyorsunuz. 10 kez kaçırdığınızda oyun sona eriyor ve puanınız gösteriliyor. Üçüncü tek oyunculu oyun modu mümkün olduğunca çok serbest vuruş golü atmak için yalnızca 60 saniyenizin olduğu Time Attack. Kale direkleri arasındaki hedefe vurursanız daha fazla puan alıyorsunuz. 60 saniye dolduğunda oyun sona eriyor.
Dördüncü tek oyunculu oyun modu tek topla çok sayıda serbest vuruş golü atmaya çalıştığınız Not Miss. Adından da tahmin edeceğiniz üzere kaçırma lüksünüz yok, hedefi bir kez kaçırdığınızda oyun sona eriyor. Diğer tek oyunculu modlar Dribbling ve Practice ancak bu oyun modları kilitli ve satın alımla açılıyor.
Multiplayer modunda amatörden süper stara uzanan liglere katılıyorsunuz. Bir lige katılmadan önce giriş ücreti ödemeniz gerekiyor, ardından yalnızca 60 saniyede mümkün olduğunca çok free kick golü atmaya çalışıyorsunuz. En çok puanı alan oyuncu o ligin galibi ilan ediliyor ve para ödülü kazanıyor.
Ayrıca şut çekerek soru işaretlerini ortaya çıkardığınız bir mini oyun mevcut. Aynı nesneden üç tanesini ortaya çıkarmayı başarırsanız onun üç katı para kazanıyorsunuz. Mini oyuna katılabilmek için oyunun premium para birimi olan biletlerden birini kullanmanız gerekiyor.
Flick Shot 2’de gelişmiş grafiklere yer verilmiş. Bu sayede oyunun kalitesi bir üst seviyeye taşınmış. Eğer siz de futbola karşı meraklıysanız ve bu alanda oynayabileceğiniz kaliteli bir oyun arıyorsanız Flick Shoot 2’yi mutlaka deneyin.
Flick Shoot 2
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 233
- DOSYA BOYUTU 53.10 MB
- Üretici MobileCraft
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Flick Shoot 2, serbest vuruşlarınızı geliştirebileceğiniz eğlenceli bir mobil oyun.
Flick Shoot 2, mobilde en çok oynanan futbol oyunları arasında yer alıyor ve hem akıllı telefon hem de tabletlerde ücretsiz olarak oynanıyor. İster tek başınıza oynayabileceğiniz isterseniz de çoklu oyuncu moduna girerek turnuvalara katılabileceğiniz oyunda sahanın farklı noktalarında serbest vuruş kullanıyor, golle süslemeye çalışıyoruz.
Flick Shoot 2, serbest vuruş kullanma üzerine kurulu son derece keyifli bir futbol oyunu. Tekli oyun modunda antrenman yapmaktan meydan okumaya kadar 6 farklı oyun modu, çoklu oyuncu modunda da turnuvalara katılma imkanı sunan oyunda serbest vuruş kullandığımız futbolcunun forma, krampon ve topunu değiştirebiliyoruz.
Türkçe dil desteği ile gelen oyunun grafikleri de oldukça başarılı diyebilirim. Gerek futbolcu modellemeleri gerekse de yeşil saha göze ilk bakışta hoş geliyor. Serbest vuruşlarınızı geliştirebileceğiniz bu oyunu kesinlikle oynamalısınız.
Flick Shoot 2 Özellikleri:
- Tekli oyun modunda antrenman yapma, meydan okuma, zamana karşı oynama, tek top
- Çoklu oyuncu modunda turnuvalara katılma, diğer oyunculara meydan okuma
- Futbolcu , forma, ayakkabı ve topu değiştirme
- Harika 3 boyutlu grafikler, fizik motoru
- Türkçe dil desteği
Flick Shoot 2
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 234
- DOSYA BOYUTU 42.00 MB
- Üretici MobileCraft
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Flick Shoot 2, mobilde oynayabileceğiniz en gerçekçi serbest vuruş oyunu.
Flick Shoot 2 için Windows Phone telefonunuzda ücretsiz olarak oynayabileceğiniz en iyi serbest vuruş oyunu olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Hem tek başınıza hem de dünyanın bir ucundaki gerçek kişilere karşı oynama şansı sunan oyun hem ücretsiz hem de Türkçe olarak geliyor.
Milyonlarca kez indirilen futbol oyunu Flick Shoot 2, maçlara çıkmadığımız sadece serbest vuruş kullandığımız bir oyun ancak hem grafik yönünden hem de oynanış yönünden son derece başarılı. Öyle ki topu kalenin dilediğiniz köşesine bırakabiliyor, falso vererek kaleciyi zor durumda bırakabiliyorsunuz. Tabii ki kale önünde renkli olarak belirtilen noktalara atış yaptığınızda çok daha yüksek puanlar elde edebiliyorsunuz.
Seçtiğiniz oyuncunun tipinden kramponlarına kadar seçimi size bırakan Flick Shoot 2, sadece tek başınıza oynayacağınız bir oyun değil. (Zaten böyle olsaydı oldukça sıkıcı olur ve bu denli popüler olmazdı sanırım.) Çoklu oyuncu moduna giriş yaptığınızda arkadaşlarınıza karşı oynayabileceğiniz gibi çevrimiçi düzenlenen turnuvalara katılarak en iyi serbest vuruş kullanan futbolcu olduğunuzu milyonlara gösterebiliyorsunuz. Bunların yanında süreye karşı oynama, asla kaçırmama gibi oyun modlarını da denemenizi tavsiye ederim. Tabii ki oyunu ilk defa oynuyorsanız gerçek kişilere meydan okumadan önce pratik yapmanızı öneririm.
Flick Shoot 2, sadece serbest vuruş kullanma üzerine kurulu bir oyun olmasına rağmen uzun süre mobil cihazınıza kilitliyor. Mobilde futbol oynamaktan keyif alıyorsanız kesinlikle es geçmeyin derim.