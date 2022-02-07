Flick Shoot 2 APK, Android telefonlarda ücretsiz oynanabilir serbest vuruş (free kick) oyunu. Şut çekme oyunu internetsiz ve internetli oynanabiliyor.

Emircan Erdoğan - 5 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Flick Shoot 2 APK, özellikle futbol meraklılarına hitap eden eğlenceli bir şut çekme oyunudur.

Flick Shoot 2 APK İndir

Serbest vuruşlar yaparak mümkün olduğunca çok puan toplamaya çalıştığınız futbol oyunu, altı farklı tek oyunculu mod ve serbest vuruşçu olarak becerinizi göstermeniz ve diğer oyuncuları yenmeniz gereken online çok oyunculu mod sunuyor. Futbol oyunlarını seviyor ancak klasik maç yapmaktan sıkıldıysanız Flick Shoot’u tavsiye ederiz.

Kontrollere alıştıktan sonra oynaması çok kolay bir mobil futbol oyunu Flick Shoot 2. Yapmanız gereken tek şey parmağınızla topu kaleyi doğru yönlendirmek. Parmağınızı ekran üzerinde hareket ettirme şekliniz topa ne kadar hızlı ve hangi yöne vuracağınızı belirliyor. Hem tek oyunculu mod hem de çok oyunculu modlar sunuyor; dolayısıyla Flick Shoot 2, hem internetli hem de internetsiz oynanabiliyor.

Flick Shoot 2 APK Android Oyun Özellikleri

Tekli oyun modları; arcade, süreye karşı, sonuna kadar, meydan okuma, top sürme ve antrenman

Tekli oyun modlarından daha heyecanlı iki mod: Çoklu oyuncu ve turnuvalar

Futbolcuları kişiselleştirmek için kullanabileceğimiz forma, top ve ayakkabı seçenekleri

Türkçe de dahil olmak üzere 7 farklı dil seçeneği

Hedefinizin mümkün olduğunca fazla serbest vuruştan gol atmak olduğu tek oyunculu oyun modu Meydan Okuma olarak adlandırılıyor. Hedefin ortasına ne kadar çok vurursanız o kadar fazla puan kazanıyorsunuz. Düşük bir hedef puanıyla başlıyor, artarak devam ediyor; bu da oyunda ilerlemek için serbest vuruş golleri atmaya devam etmeniz gerektiği anlamına geliyor.

İkinci tek oyunculu oyun modu Arcade olarak adlandırılıyor. Amacınız mümkün olduğunca fazla serbest vuruş golü atmak. 10 vuruş ıskalamanıza izin veriliyor. Daha uzun mesafeden gol atarak daha fazla puan kazanıyorsunuz. 10 kez kaçırdığınızda oyun sona eriyor ve puanınız gösteriliyor. Üçüncü tek oyunculu oyun modu mümkün olduğunca çok serbest vuruş golü atmak için yalnızca 60 saniyenizin olduğu Time Attack. Kale direkleri arasındaki hedefe vurursanız daha fazla puan alıyorsunuz. 60 saniye dolduğunda oyun sona eriyor.

Dördüncü tek oyunculu oyun modu tek topla çok sayıda serbest vuruş golü atmaya çalıştığınız Not Miss. Adından da tahmin edeceğiniz üzere kaçırma lüksünüz yok, hedefi bir kez kaçırdığınızda oyun sona eriyor. Diğer tek oyunculu modlar Dribbling ve Practice ancak bu oyun modları kilitli ve satın alımla açılıyor.

Multiplayer modunda amatörden süper stara uzanan liglere katılıyorsunuz. Bir lige katılmadan önce giriş ücreti ödemeniz gerekiyor, ardından yalnızca 60 saniyede mümkün olduğunca çok free kick golü atmaya çalışıyorsunuz. En çok puanı alan oyuncu o ligin galibi ilan ediliyor ve para ödülü kazanıyor.

Ayrıca şut çekerek soru işaretlerini ortaya çıkardığınız bir mini oyun mevcut. Aynı nesneden üç tanesini ortaya çıkarmayı başarırsanız onun üç katı para kazanıyorsunuz. Mini oyuna katılabilmek için oyunun premium para birimi olan biletlerden birini kullanmanız gerekiyor.

Flick Shot 2’de gelişmiş grafiklere yer verilmiş. Bu sayede oyunun kalitesi bir üst seviyeye taşınmış. Eğer siz de futbola karşı meraklıysanız ve bu alanda oynayabileceğiniz kaliteli bir oyun arıyorsanız Flick Shoot 2’yi mutlaka deneyin.