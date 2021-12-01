Soccer Stars APK Android, Miniclip'in online (internetli) ve internetsiz oynanış sunan futbol oyunu. Soccer Stars oynaması ücretsizdir.

Elifcan Mehekli Çakmak - 31 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Soccer Stars ücretsiz oynanabilir online futbol oyunu. Miniclip tarafından geliştirilen Soccer Stars, kuş bakışı kamera açısından eski futbol oyunlarını hatırlatan oynanış sunuyor. Gerçek futbolcular yerine onları temsil eden dairelerin sahada dolaştığı futbol oyunu, hem online (internetli) hem de internetsiz oynanabiliyor. Soccer Stars APK indir seçeneğiyle futbol severlerle buluşuyor.

Soccer Stars APK İndir

Soccer Stars APK Android oyununda hızlı tempolu maçlara hazırlıklı olun. Arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz, bağımlılık yaratan oynanışla dolu çok oyunculu (multiplayer) futbol oyunu. Online ve internetsiz futbol oyununda sahaya çıkın, arkadaşlarınıza meydan okurken dünyanın en iyi futbol kulüplerine karşı oynayın ve futbol dünya kupasını kazanın.

Çok oyunculu (Multiplayer) futbol oyunu: Sert tekme ama akıllı tekme. Topu en iyi oyuncularınıza verin, arkadaşlarınıza meydan okuyun ve çok oyunculu özellikle dünyanın en iyi takımlarına karşı mücadele edin. Güçlü olun, penaltı vuruşunu doğru yapın, bu sizin oyununuz ve dünya kupasını kazanmak sizin elinizde. O mükemmel vuruşu yapın. Efsane olun! Dünya Kupasını kazanmak için gerekenlere sahip misiniz?

Geliştirilmiş oynanış: Her yeni güncellemeyle en iyi Soccer Stars deneyimi. Futbol ve çok oyunculu deneyim güzel animasyonlarla bir araya geliyor. Tekmelemeye hazır olun.

Vuruş futbolu: Vuruş futbolu! Futbol sahasına çıkın ve oyunun zirvesinde olmak için sıkı çalışın. Bu mükemmel vuruş hedefini elde etmek için sağa ve sola hafifçe vurun. Tüm açıları kontrol edin, konsantre olun, diğer takımın futbol sahasındaki hareketlerini tahmin edin. Vuruş stratejiniz sizi hayal ettiğinizden çok daha ileriye götürecek. O mükemmel vuruş golünü atabilmek için rakibinizin görünürlüğünü engellemeyi unutmayın.

Dünya Kupasını kazanın: Futbol dünya kupasında herhangi bir kulüp veya milli takıma karşı oynayın. Siz ve dünyanın en iyilerine karşı en iyi futbol hareketleriniz. Bu çok oyunculu oyunda tüm arkadaşlarının arasından geçin ve şampiyon olun.

Basit oynanış ve harika fiziklere sahip Soccer Stars’ı indirmek kolay ve oynaması eğlencelidir. Gerçek rekabetçi tarzda online langırt maçları için tüm dünyadaki rakiplerinize meydan okuyun. Farklı ülkelerden farklı seviyelerde mücadele edin. Dünyanın her yerinden insanlara veya arkadaşlarınıza karşı online oynayın. Facebook hesabınızla giriş yapın ve arkadaşlarınıza futbol efsanesi olmanın ve kupayı eve götürmenin ne demek olduğunu göstermeleri için meydan okuyun. İnternetiniz mi yok? Aynı cihazda arkadaşınıza karşı oynayabilirsiniz.