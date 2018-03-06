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Android İçin İnternetsiz (Offline) Savaş Oyunları

Android İçin İnternetsiz (Offline) Savaş Oyunları
Erkan Calp
Erkan Calp -

Android telefonlarda oynanabilen en iyi internetsiz (offline) savaş oyunlarını bu listede bulabilirsiniz.

Android için internetsiz savaş oyunları listemizde yer verdiğimiz yapımlar tek oyunculu senaryo, hikaye modunun yanında online, multiplayer oynama seçeneği de sunmaktadır. İnternet gerektirmeyen Android savaş oyunları arasından en iyileri seçmeye özen gösterdik.

Mobil savaş oyunları arasından seçim yapmak oldukça güç oldu. Android telefonlarda oynanabilen ücretsiz savaş oyunlarının çoğunluğu sadece online, çok oyunculu mod sunuyor. Görev odaklı ilerlemeye dayalı oynama seçeneği sunan mobil savaş oyunu fazla yok. İnternetsiz savaş oyunları listemizde hem görsel hem de oynanış olarak kalitesini ortaya koyan yapımları bir araya topladık.

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Assassin's Creed Pirates Assassin's Creed Pirates
Assassin's Creed Pirates Assassin's Creed Pirates'ta yedi denizlere korku salıyoruz ÜCRETSİZ
Brothers in Arms 3 Brothers in Arms 3
Brothers in Arms 3 Brothers in Arms 3 bolca aksiyona yer veren kaliteli bir mobil savaş oyunudur ÜCRETSİZ
Cover Fire Cover Fire
Cover Fire Cover Fire, Android platformunda kaliteli grafikler sunan ücretsiz oynanabilir TPS oyunu. ÜCRETSİZ
Guns'n'Glory WW2 Guns'n'Glory WW2
Guns'n'Glory WW2 Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz kule savunma oyunudur. ÜCRETSİZ
N.O.V.A. Legacy N.O.V.A. Legacy
N.O.V.A. Legacy N.O.V.A. Legacy mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir aksiyon oyunudur ÜCRETSİZ
Osmanlı Savaşları Osmanlı Savaşları
Osmanlı Savaşları Osmanlı Savaşları, Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz, Osmanlı konulu ve eğlenceli bir online strateji oyunudur. ÜCRETSİZ
Sky Force Reloaded Sky Force Reloaded
Sky Force Reloaded Sky Force Reloaded ünlü uçak savaşı oyunu serisinin yeni oyunudur ÜCRETSİZ
Warhammer 40,000: Freeblade Warhammer 40,000: Freeblade
Warhammer 40,000: Freeblade Warhammer 40,000: Freeblade mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir robot savaşı oyunudur ÜCRETSİZ
World of Tanks Blitz World of Tanks Blitz
World of Tanks Blitz World of Tanks Blitz bilgisayarlarda oynadığımız tank savaşı oyununun mobil versiyonudur ÜCRETSİZ

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