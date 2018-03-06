Android İçin İnternetsiz (Offline) Savaş Oyunları

Android telefonlarda oynanabilen en iyi internetsiz (offline) savaş oyunlarını bu listede bulabilirsiniz.

Android için internetsiz savaş oyunları listemizde yer verdiğimiz yapımlar tek oyunculu senaryo, hikaye modunun yanında online, multiplayer oynama seçeneği de sunmaktadır. İnternet gerektirmeyen Android savaş oyunları arasından en iyileri seçmeye özen gösterdik.

Mobil savaş oyunları arasından seçim yapmak oldukça güç oldu. Android telefonlarda oynanabilen ücretsiz savaş oyunlarının çoğunluğu sadece online, çok oyunculu mod sunuyor. Görev odaklı ilerlemeye dayalı oynama seçeneği sunan mobil savaş oyunu fazla yok. İnternetsiz savaş oyunları listemizde hem görsel hem de oynanış olarak kalitesini ortaya koyan yapımları bir araya topladık.