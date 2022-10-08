En Eğlenceli Uygulamalar - 2022
Eğlenceli uygulamalar sayesinde akıllı telefon ya da tablet üzerinden uzun süre boyunca keyifli vakit geçirebilirsiniz. Hazırladığımız listede oldukça başarılı uygulamalar yer alıyor.
Eğlenceli uygulamalar sayesinde akıllı telefon ya da tablet üzerinden uzun süre boyunca keyifli vakit geçirebilirsiniz. Hazırladığımız listede oldukça başarılı uygulamalar yer alıyor. Beğendiğiniz bir uygulamayı kolayca indirebilir ve kullanmaya başlayabilirsiniz.
Android ve iOS işletim sistemine sahip olan mobil cihazlar için çok fazla sayıda mobil uygulama yer alıyor. Bu uygulamaların bazıları gün içerisinde gerçekleşen olaylardan anında haberdar olmasını sağlarken bazıları ise eğlenceli zaman geçirmenize imkân tanıyor.
Eğlenceli Uygulamalar Listesi
- 9GAG
- Imgur
- TikTok
- Twitch
- Spotify
- Netflix
- FaceApp
- YouTube
- Snapchat
- Voscreen
- Ugly Camera
- YouCam Fun
- Smule Sing! Karaoke
- Voice Changer Free
Yukarıda en eğlenceli 16 uygulama bulunuyor. Listede yer alan hizmetlerin detaylarına aşağıdan bakabilirsiniz. Ayrıca hızlı şarj telefonlara zarar verir mi sorusunu yanıtladığımız yazıya da göz atabilirsiniz.
9GAG
Uzun yıllardır popülerliğini devam ettirerek büyük bir başarının altına imza atan 9GAG, dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından kullanılıyor. Web sürümünün yanı sıra Android ve iOS uygulamalarına da sahip olan 9GAG'de birbirinden eğlenceli GIF, mem ve video gibi içerikler bulunuyor.
Imgur
2009'dan yılından itibaren hizmet vermeye başlayan ve günümüzde hâlâ popülerliğini sürdüren Imgur'da tıpkı 9GAG'deki gibi yüzünüzü gülümsetebilecek GIF ve mem içerikleri yer alıyor. 10 milyondan fazla indirilen uygulamada içeriklere yorum yapabilme işlevi de bulunuyor.
TikTok
Milyonlarca kişi tarafından kullanılan TikTok, kullanıcıların kısa videolar paylaşabilmesine imkân tanıyor. Uygulamanın içerisinde yer alan düzenleme araçları, videoların eğlenceli hâle gelmesini mümkün hâle getiriyor.
Eğer platformda fenomen olmak istiyorsanız TikTok fenomeni olmak için neler yapılmalı sorusunu yanıtladığımız yazıya göz atabilirsiniz.
Twitch
En iyi canlı yayın uygulamaları arasında yer alan Twitch'te ağırlıklı olarak oyun yayını yapılıyor fakat Sadece Sohbet ve Yeme İçme gibi kategoriler de bulunuyor. Başarılı arayüz sayesinde kolay kullanım sunan hizmette ister diğer yayınları izleyebilir isterseniz kendiniz de yayın yapabilirsiniz. Canlı yayınlarda yorum yapabilme imkânı da mevcut.
Spotify
Dijital müzik hizmeti denildiğinde akla ilk gelen hizmetlerden bir tanesi olan Spotify'ın kütüphanesinde çok fazla sayıda müzik ve podcast bulunuyor. Podcast tarafında oldukça eğlenceli içerikler bulunuyor. Bu içerikler sayesinde keyifli vakit geçirebilirsiniz. Ayrıca takip etmeniz gereken Spotify çalma listeleri yazımıza da göz atmayı unutmayın.
Netflix
Netflix isimli dijital yayın platformunda dramdan korkuya maceradan komediye kadar çeşitli türlerde çok fazla sayıda yapım yer alıyor. En başarılı Netflix komedi filmleri listemize göz atabilir ve beğendiğiniz filmi izlemeye başlayabilirsiniz.
En İyi Yabancı Komedi Dizileri
Milyonların takipçisi olduğu ve tüm dünyada ün salan en iyi yabancı komedi dizileri, günlük hayatta sürekli konuşulmakta ve replikleri tekrarlanmaktadır.
İnsanların herhangi bir konu hakkında duygu ve düşüncelerini paylaşabildiği Twitter adlı sosyal medya platformunda eğlenceli paylaşım yapan hesaplar da mevcut. Bu paylaşımlar sayesinde keyifli vakit geçirebilirsiniz. Platform üzerinden yazının yanı sıra GIF, video ve görsel de paylaşılabiliyor.
Bu Haftanın Gülme Krizine Sokan Tweetleri
Günümüzde hemen hemen herkesin güncel olarak kullandığı sosyal medya platformlarının başında gelen Twitter, gün içerisinde birçok kişiyle etkileşimde bulunma şansı sunuyor.
FaceApp
En iyi yüz değiştirme uygulamaları arasında yer alan FaceApp'te yüz değiştirmenin yanı sıra gençleştirme, yaşlandırma, gülümseme ekleme, saç rengini ve stilini değiştirme gibi çeşitli özellikler bulunuyor. Bu özellikler sayesinde uygulamada keyifli zaman geçirebilmeniz mümkün.
YouTube
Dünyanın en popüler hizmetlerinden biri olan YouTube'da çok fazla sayıda video yer alıyor. Eğlenceli zaman geçirebilmenize olanak tanıyan platformda yemekten oyuna teknolojiden komediye kadar çeşitli türlerde video bulabilirsiniz.
Eğer siz de video üretmek öncelikle kanal açmanız gerekiyor. YouTube kanalı nasıl açılır sorusunu yanıtladığımız yazıya göz atabilirsiniz.
Snapchat
Yapılan paylaşımların belirli bir süre sonra otomatik olarak silindiği Snapchat'te gerçek zamanlı olarak kullanılabilen yüz filtreleri bulunuyor. Bu filtreler sayesinde uzun süre eğlenceli zaman geçirebilirsiniz. Uygulamada ayrıca arkadaşlarınızla ister mesajlaşarak isterseniz görüntülü olarak iletişim kurabilirsiniz. Görüntülü arama özelliği 16 kişiye kadar destekliyor.
Voscreen
Voscreen, eğlenceli zaman geçirirken aynı zamanda yabancı dil öğrenmenize yardımcı oluyor. Başarılı bir arayüze sahip olan hizmette çizgi film, müzik videosu, film gibi içeriklerden çeşitli sahneler yer alıyor. Bu sahnelerde kullanılan ifadenin hangi anlama geldiğini bulmaya çalışıyorsunuz.
Görüntü tabanlı sosyal medya platformu Instagram'da hesap oluşturma işlemini gerçekleştiren kullanıcılar görseller ve videolar paylaşabiliyor. Platformda oldukça eğlenceli içerikler mevcut. Bu içerikler sayesinde keyifli vakit geçirebilirsiniz. Hizmetin Hikayeler özelliğinde pek çok filtre yer alıyor.
Ugly Camera
Keyifli vakit geçirmenize yardımcı olan bir diğer uygulama ise Ugly Camera'dır. Yüklediğiniz fotoğrafa çeşitli efektler uygulayarak görünümün biraz değişmesini sağlıyor. 10 milyondan fazla indirilen uygulamanın kullanımı da oldukça basittir. Popüler uygulamayı cihazınıza yükleyebilir ve hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.
YouCam Fun
10 milyonu aşkın indirme sayısıyla dikkat çeken YouCam Fun'da yer alan yüz filtreleri sayesinde eğlenceli zaman geçirebilirsiniz. Android ve iOS işletim sistemine sahip olan cihazlar için geliştirilen uygulamada filtreler başarılı bir şekilde tasarlanmış. Eğlenceli program YouCam Fun'daki filtreleri kolayca uygulayabilirsiniz.
Smule Sing! Karaoke
Kullanıcıların karaoke yapabilmesine imkân tanıyan Smule isimli uygulamada ister tek başınıza isterseniz arkadaşlarınızla beraber şarkı söyleyebilirsiniz. Dünya çapında oldukça popüler olan hizmetin şarkı kütüphanesinde geniş bir yelpaze mevcut. Uygulamada ayrıca ses efektleri de bulunuyor.
Voice Changer Free
Listemizin son sırasında ise Voice Changer Free yer alıyor. Eğlenceli zaman geçirmenize olanak tanıyan Voice Changer Free uygulaması sayesinde sesinize çeşitli efektler uygulayabilirsiniz. Çok basit bir kullanıma sahip olan hizmette erkek sesi, kadın sesi gibi çeşitli efektler bulunuyor.
Bu yazıda eğlenceli uygulamaları listesi hazırladık. Listede yer alan hizmetlerin indirme bağlantılarına aşağıdan erişebilirsiniz.
Instagram, iPhone ve iPad'ler için geliştirilen ve oldukça popüler olan bir fotoğraf paylaşma uygulamasıdır.
Twitter, en popüler sosyal medya araçlarından biri olan Twitter'ın Apple iOS uygulamasıdır.
Netflix
Netflix, binlerce film ve diziyi yüksek kalitede tüm cihazlarınızdan izleyebileceğiniz bir servis.
YouCam Fun
YouCam Fun, iOS platformunda kullanılabilecek bir tür fotoğraf ve video filtreleme uygulamasıdır.
Snapchat
Snapchat, mobil cihazınızla yakaladığınız fotoğraf ve videoları anlık olarak paylaşmanızı sağlayan bir uygulamadır.
Smule Sing! Karaoke
Smule Sing! Karaoke ile iPhone ve iPad cihazlarınız üzerinde kolayca karaoke partileri düzenleyebilirsiniz.
Voscreen
Voscreen uygulamasını kullanarak iPhone ve iPad cihazlarınızda videolar izleyerek İngilizce öğrenebilirsiniz.
Spotify
iPhone ve iPad'iniz üzerinden online müzik dinlemek için Spotify uygulaması en iyi alternatiflerden birisi.
Imgur
Imgur, iOS işletim sistemine sahip cihazlarınız üzerinde kullanabileceğiniz resmi Imgur uygulamasıdır.
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