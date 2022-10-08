En Eğlenceli Uygulamalar - 2022

Eğlenceli uygulamalar sayesinde akıllı telefon ya da tablet üzerinden uzun süre boyunca keyifli vakit geçirebilirsiniz. Hazırladığımız listede oldukça başarılı uygulamalar yer alıyor. Beğendiğiniz bir uygulamayı kolayca indirebilir ve kullanmaya başlayabilirsiniz.

Android ve iOS işletim sistemine sahip olan mobil cihazlar için çok fazla sayıda mobil uygulama yer alıyor. Bu uygulamaların bazıları gün içerisinde gerçekleşen olaylardan anında haberdar olmasını sağlarken bazıları ise eğlenceli zaman geçirmenize imkân tanıyor.

Eğlenceli Uygulamalar Listesi

9GAG

Imgur

TikTok

Twitch

Spotify

Netflix

Twitter

FaceApp

YouTube

Snapchat

Voscreen

Instagram

Ugly Camera

YouCam Fun

Smule Sing! Karaoke

Voice Changer Free

Yukarıda en eğlenceli 16 uygulama bulunuyor. Listede yer alan hizmetlerin detaylarına aşağıdan bakabilirsiniz. Ayrıca hızlı şarj telefonlara zarar verir mi sorusunu yanıtladığımız yazıya da göz atabilirsiniz.

9GAG

Uzun yıllardır popülerliğini devam ettirerek büyük bir başarının altına imza atan 9GAG, dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından kullanılıyor. Web sürümünün yanı sıra Android ve iOS uygulamalarına da sahip olan 9GAG'de birbirinden eğlenceli GIF, mem ve video gibi içerikler bulunuyor.

Imgur

2009'dan yılından itibaren hizmet vermeye başlayan ve günümüzde hâlâ popülerliğini sürdüren Imgur'da tıpkı 9GAG'deki gibi yüzünüzü gülümsetebilecek GIF ve mem içerikleri yer alıyor. 10 milyondan fazla indirilen uygulamada içeriklere yorum yapabilme işlevi de bulunuyor.

TikTok

Milyonlarca kişi tarafından kullanılan TikTok, kullanıcıların kısa videolar paylaşabilmesine imkân tanıyor. Uygulamanın içerisinde yer alan düzenleme araçları, videoların eğlenceli hâle gelmesini mümkün hâle getiriyor.

Eğer platformda fenomen olmak istiyorsanız TikTok fenomeni olmak için neler yapılmalı sorusunu yanıtladığımız yazıya göz atabilirsiniz.

Twitch

En iyi canlı yayın uygulamaları arasında yer alan Twitch'te ağırlıklı olarak oyun yayını yapılıyor fakat Sadece Sohbet ve Yeme İçme gibi kategoriler de bulunuyor. Başarılı arayüz sayesinde kolay kullanım sunan hizmette ister diğer yayınları izleyebilir isterseniz kendiniz de yayın yapabilirsiniz. Canlı yayınlarda yorum yapabilme imkânı da mevcut.

Spotify

Dijital müzik hizmeti denildiğinde akla ilk gelen hizmetlerden bir tanesi olan Spotify'ın kütüphanesinde çok fazla sayıda müzik ve podcast bulunuyor. Podcast tarafında oldukça eğlenceli içerikler bulunuyor. Bu içerikler sayesinde keyifli vakit geçirebilirsiniz. Ayrıca takip etmeniz gereken Spotify çalma listeleri yazımıza da göz atmayı unutmayın.

Netflix

Netflix isimli dijital yayın platformunda dramdan korkuya maceradan komediye kadar çeşitli türlerde çok fazla sayıda yapım yer alıyor. En başarılı Netflix komedi filmleri listemize göz atabilir ve beğendiğiniz filmi izlemeye başlayabilirsiniz.

Twitter

İnsanların herhangi bir konu hakkında duygu ve düşüncelerini paylaşabildiği Twitter adlı sosyal medya platformunda eğlenceli paylaşım yapan hesaplar da mevcut. Bu paylaşımlar sayesinde keyifli vakit geçirebilirsiniz. Platform üzerinden yazının yanı sıra GIF, video ve görsel de paylaşılabiliyor.

FaceApp

En iyi yüz değiştirme uygulamaları arasında yer alan FaceApp'te yüz değiştirmenin yanı sıra gençleştirme, yaşlandırma, gülümseme ekleme, saç rengini ve stilini değiştirme gibi çeşitli özellikler bulunuyor. Bu özellikler sayesinde uygulamada keyifli zaman geçirebilmeniz mümkün.

YouTube

Dünyanın en popüler hizmetlerinden biri olan YouTube'da çok fazla sayıda video yer alıyor. Eğlenceli zaman geçirebilmenize olanak tanıyan platformda yemekten oyuna teknolojiden komediye kadar çeşitli türlerde video bulabilirsiniz.

Eğer siz de video üretmek öncelikle kanal açmanız gerekiyor. YouTube kanalı nasıl açılır sorusunu yanıtladığımız yazıya göz atabilirsiniz.

Snapchat

Yapılan paylaşımların belirli bir süre sonra otomatik olarak silindiği Snapchat'te gerçek zamanlı olarak kullanılabilen yüz filtreleri bulunuyor. Bu filtreler sayesinde uzun süre eğlenceli zaman geçirebilirsiniz. Uygulamada ayrıca arkadaşlarınızla ister mesajlaşarak isterseniz görüntülü olarak iletişim kurabilirsiniz. Görüntülü arama özelliği 16 kişiye kadar destekliyor.

Voscreen

Voscreen, eğlenceli zaman geçirirken aynı zamanda yabancı dil öğrenmenize yardımcı oluyor. Başarılı bir arayüze sahip olan hizmette çizgi film, müzik videosu, film gibi içeriklerden çeşitli sahneler yer alıyor. Bu sahnelerde kullanılan ifadenin hangi anlama geldiğini bulmaya çalışıyorsunuz.

Instagram

Görüntü tabanlı sosyal medya platformu Instagram'da hesap oluşturma işlemini gerçekleştiren kullanıcılar görseller ve videolar paylaşabiliyor. Platformda oldukça eğlenceli içerikler mevcut. Bu içerikler sayesinde keyifli vakit geçirebilirsiniz. Hizmetin Hikayeler özelliğinde pek çok filtre yer alıyor.

Ugly Camera

Keyifli vakit geçirmenize yardımcı olan bir diğer uygulama ise Ugly Camera'dır. Yüklediğiniz fotoğrafa çeşitli efektler uygulayarak görünümün biraz değişmesini sağlıyor. 10 milyondan fazla indirilen uygulamanın kullanımı da oldukça basittir. Popüler uygulamayı cihazınıza yükleyebilir ve hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

YouCam Fun

10 milyonu aşkın indirme sayısıyla dikkat çeken YouCam Fun'da yer alan yüz filtreleri sayesinde eğlenceli zaman geçirebilirsiniz. Android ve iOS işletim sistemine sahip olan cihazlar için geliştirilen uygulamada filtreler başarılı bir şekilde tasarlanmış. Eğlenceli program YouCam Fun'daki filtreleri kolayca uygulayabilirsiniz.

Smule Sing! Karaoke

Kullanıcıların karaoke yapabilmesine imkân tanıyan Smule isimli uygulamada ister tek başınıza isterseniz arkadaşlarınızla beraber şarkı söyleyebilirsiniz. Dünya çapında oldukça popüler olan hizmetin şarkı kütüphanesinde geniş bir yelpaze mevcut. Uygulamada ayrıca ses efektleri de bulunuyor.

Voice Changer Free

Listemizin son sırasında ise Voice Changer Free yer alıyor. Eğlenceli zaman geçirmenize olanak tanıyan Voice Changer Free uygulaması sayesinde sesinize çeşitli efektler uygulayabilirsiniz. Çok basit bir kullanıma sahip olan hizmette erkek sesi, kadın sesi gibi çeşitli efektler bulunuyor.

Bu yazıda eğlenceli uygulamaları listesi hazırladık. Listede yer alan hizmetlerin indirme bağlantılarına aşağıdan erişebilirsiniz.