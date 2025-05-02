Android için En İyi Bebek Monitörü Uygulamaları

Bebeğinizin güvenliği ve huzuru için akıllı telefonunuzu pratik bir bebek monitörüne dönüştürebilirsiniz. İşte Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz en iyi bebek monitörü uygulamaları.

En İyi Bebek Monitörü Uygulamaları

Annie Baby Monitor

Baby Monitor TEDDY

BabyCam

Baby Monitor & Alarm

Annie Baby Monitor

Annie Baby Monitor, ebeveynler için kullanışlı ve güvenilir bir bebek izleme uygulaması olarak dikkat çekiyor. Gerçek zamanlı ses ve video aktarımı sunarak bebeğinizi uzaktan takip etmenizi sağlayan uygulamada gece modu, sıcaklık sensörü ve hareket algılama gibi özellikler de mevcut.

Baby Monitor TEDDY

Baby Monitor TEDDY, basit arayüzü ve etkili özellikleriyle öne çıkan bir bebek monitörü uygulaması. Ses aktarımının yanı sıra bebeğinizin ağlamasını algılayarak size bildirim gönderme gibi özelliklere de sahip. Uygulama, düşük pil tüketimiyle uzun süreli kullanım sağlıyor ve iki cihaz arasında kolayca senkronize oluyor.

BabyCam

BabyCam, Android cihazlarınızı tam donanımlı bir bebek kamerasına dönüştüren pratik bir uygulama. Yüksek çözünürlüklü canlı yayın, gece görüşü ve ses aktivitesi uyarıları sunuyor. Ayrıca arka planda çalışmaya devam ederek diğer işlemlerinizi aksatmamasıyla da dikkat çekiyor. Bebek monitörü arayan ebeveynler için ekonomik ve kullanışlı bir çözüm demek mümkün.

Baby Monitor & Alarm

Bir başka kullanışlı bebek monitörü uygulaması olarak dikkat çeken Baby Monitor & Alarm, tıpkı BabyCam gibi arka planda çalışabilme özelliğiyle dikkat çekiyıor. Ayrıca bebeğiniz ağladığında titreşimli uyarı vererek sizi uyarıyor. Ekstra özelliklerle karmaşıklaşmayan hızlı kurulum sunan bir bebek monitörü arıyorsanız, sizin için en uygun seçim olabilir.

Bu uygulamalar sayesinde bebeğinizi güvenle izleyebilir, anlık bildirimlerle huzurlu bir ebeveynlik deneyimi yaşayabilirsiniz. En iyi bebek monitörü uygulamaları arasından ihtiyacınıza uygun olanı seçerek bebeğinizin güvenliğini sağlayabilirsiniz. Ayrıca tüm uygulamaları aşağıdaki bağlantılar sayesinde indirebilirsiniz.