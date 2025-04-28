Annie Baby Monitor APK, görüntü ve gürültü algılama özelliklerini içerisinde barındıran bir bebek monitörü uygulamasıdır.

Berkcan Aktürk - 39 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

En iyi bebek kamerası uygulamaları arasında yer alan Annie Baby Monitor APK, sunduğu yüzlerce özellikle birlikte bebekli ailelerin ihtiyacını fazlasıyla karşılamaktadır. Eğer sizin de bebeğiniz varsa, Annie Baby Monitor uygulaması ile bebeğinizi canlı izleyebilir ve uykusunda takip edebilirsiniz.

Annie Baby Monitor uygulamasını kullanmak için iki adet cihaza ihtiyacınız var. Her iki cihaza da Annie Baby Monitor APK'yı indirin, birbirine bağlayın ve kamera olarak kullanacağınız cihazı seçin. Sadece görüntü değil, aynı zamanda telsiz gibi de kullanabilirsiniz. Telefonunuzu bebeğinizin yanına koyarak, çıkardığı her sesten haberdar olabilirsiniz.

Gece vakti bebeğinizi görmekte zorlanacağınızı düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz demektir. Gece modu sayesinde karanlıkta bile bebeğinizi görebilir ve hareketlerini kolaylıkla algılayabilirsiniz.

Annie Baby Monitor APK İndir

Bebeğinizi her daim ekrana bakarak izlemenize gerek yoktur. Uygulamayı kapatsanız dahi, görüntü ve gürültü algılama özellikleri sayesinde bebeğinizin yaptığı herhangi bir şeyi anında bildirim alabilirsiniz. Bebek odasında gürültü varsa veya bebeğiniz uyandıysa anında haberdar olacaksınız.

Hiç bebeğinize uzaktan ninni dinletmiş miydiniz? Annie Baby Monitor APK, içerisinde barındırdığı 15'den fazla ninni sayesinde bebeğinizi uyurken yalnız bırakmıyor. İzlediğiniz cihazdan ninni açabilir ve bebeğinizi daha huzurlu uyutabilirsiniz.

Siz de Annie Baby Monitor APK indirin ve bebeğinizden uzakta olsanız bile onu takip edin!