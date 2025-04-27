BabyCam APK, basit ve sade arayüzüyle karşımıza çıkan bir bebek kamerası uygulamasıdır.

Berkcan Aktürk - 2 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Bebeği olan aileler için oldukça kullanışlı olan BabyCam APK uygulaması, Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz ücretsiz bir bebek kamerasıdır. BabyCam ile bebeğinizi uyurken izleyebilir, uyarılar alabilir ve en küçük sorundan haberdar olabilirsiniz.

BabyCam'i kullanmak için sadece iki adet Android cihaza sahip olmanız gerekiyor. İki cihaza da BabyCam indirin, kamera olarak kullanacağınız cihaza bağlanın ve bebeğinizi her daim izleyin.

Sadece telefon değil, aynı zamanda hem web hem de tabletinizden BabyCam'in özelliklerinden yararlanabilirsiniz. Tüm bunların yanı sıra akıllı TV'de de bebeğinizi seyredebilirsiniz.

BabyCam APK İndir

Bebek kamerasının birçok özelliği bulunmaktadır. Bu özelliklerin arasında en göze çarpan ise, sesli konuşma ve video kaydetme özelliğidir. Kamera üzerinde yakınlaştırma, parlaklık, ses ve güç tasarrufu ayarlarını yapabilirsiniz. Bebeğinizi dinleyin, konuşun ve görüntüsünü kaydedin.

BabyCam APK, kullanıcılara basit ve kullanışlı bir arayüz sunuyor. Bu basit arayüzden tüm özelliklere erişebilir ve kamera ayarlarını özelleştirebilirsiniz. İki cihaz arasında bağlantı kurarken sadece internet değil, aynı zamanda WiFi Direct üzerinden de bağlantı kurabiliyorsunuz.

Tabii ki bağlantı kurmadan önce uygulamada oturum açmalı ve kodlarınızı diğer cihazla paylaşmalısınız. Yapacağınız işlemler bu kadar basit. Siz de BabyCam APK indirin ve bebeğinizi her yerden canlı bir şekilde izleyin!