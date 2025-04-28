Bebeğinizi her yerden izleyebileceğiniz Baby Monitor TEDDY APK, Android cihazlar için geliştirilen bir bebek monitörü uygulamasıdır.

Berkcan Aktürk - 20 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Baby Monitor TEDDY APK, kullanımı oldukça basit olan bir bebek kamerasıdır. Bebeğinizi canlı olarak izleyebileceğiniz bu uygulamada, farklı bir cihazın kamerasına bağlanarak görüntü alabilir ve bebeğinizin tüm seslerini canlı olarak duyabilirsiniz.

Hesap oluşturmaya gerek kalmadan tüm işlemleri rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz. İhtiyacınız olan tek şey, bağlanacağınız cihazın uygulama kodudur. Android cihazları birbirine bağladıktan sonra sesli bir telsiz olarak kullanabilir, bebeğinizi canlı olarak seyredebilir ve onunla konuşabilirsiniz.

Piyasada bulunan diğer benzeri uygulamalara kıyasla daha az kamera seçeneğine sahip olan Baby Monitor APK, kullanıcılara sadece kamerayı değiştirme ve kapatıp açma tuşları sunmaktadır. Lakin küçük ayrıntıları bir kenara bırakırsak; HD video akışı, güvenlik, sesli konuşma ve tüm sesleri duyma gibi ana özellikleri en iyi şekilde sunmaktadır.

Baby Monitor TEDDY APK İndir

Güvenli bir şekilde bebeğinizi izlemek istiyorsanız, Baby Monitor TEDDY APK indirin ve siz de bebeğinizi dünyanın her yerinden rahatlıkla seyredin!

Her gürültüyü ve her görüntüyü en yüksek kalitede alabilirsiniz. Bağlandığınız cihaza göre de değişen bu kalite seçenekleri, daha iyi veya kötü cihazlara göre şekillenmektedir.

Baby Monitor TEDDY Uygulaması Özellikleri