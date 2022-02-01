En İyi Android Launcher Uygulamaları

En iyi Android Launcher uygulamaları nelerdir? Sizler için sürekli olarak güncellenen, yeni özellikler kazanan tüm faydalı uygulamaları bir arada topladık.

Bu uygulamalar sadece cihazın arayüzünü değiştirmekle sınırlı kalmıyor aynı zamanda üreticinin yazılım güncellemesi ile vermediği özellikleri kullanmanızı sağlıyor. Listede olmayan ancak sizin beğenerek kullandığınız bir Android Launcher varsa bunu yorumlar kısmından diğer okurlara tavsiye etmeyi unutmayın.

Android Launcher Uygulamaları Listesi

Smart Launcher Pro

Pixel Launcher

Solo Launcher

Apex Launcher

Google Asistan Launcher

U Launcher 3D

POCO Launcher

Microsoft Launcher

Nova Launcher

Action Launcher

Lean Launcher

Lawnchair

Yukarıdaki listeyi en iyi Android Launcher uygulamaları oluşturmaktadır. Bu listede yer alan uygulamaları aşağıdan inceleyebilir, indirme bağlantılarını ise yazının sonunda bulabilirsiniz.

1. Smart Launcher Pro

Smart Launcher, Android cihazının arayüzünden sıkılanlar için geniş bir seçenek yelpazesi sunan launcher uygulamasıdır. Uygulamalarınızı otomatik olarak kategorilere ayırır, birkaç dokunuşla aradığınızı bulmanızı sağlar ve gri bir renge boyanmaya başlanan telefonunuza renk getirir.

2. Pixel Launcher

Pixel Launcher, Google'ın Pixel telefonlar için geliştirip sunduğu ücretsiz bir launcher uygulamasıdır. Google Kartlar, arama, uygulamalar ve çok daha fazlasına kolaylıkla ulaşmanıza olanak tanır. Google tarafından geliştirilmesi de onun diğer Google hizmetleri ile entegreli şekilde çalışmasını sağlıyor.

3. Solo Launcher

Solo Launcher, Android cihazı kişiselleştirmek için kullanılabilecek ücretsiz ve hızlı Android Launcher uygulamalarından biri olarak öne çıkmaktadır. En iyi Android Launcher uygulaması olarak gösterilebilecek Solo Launcher'da çok sayıda duvar kâğıdı ve tema seçeneği, uygulama gizleyicisi ve çok daha fazlası bulunuyor.

4. Apex Launcher

Apex Launcher, launcher uygulamaları arasında öne çıkan bir diğer uygulamadır. Launcher uygulamalar için hazırlanan temalarla uyumlu şekilde çalışır. Ekran geçişleri için çeşitli efektler, ikonlar, widget boyutları, klasör ayarlamaları ve çok daha fazlası Apex Launcher'dadır.

5. Google Asistan Launcher

Google Asistan Launcher, her türlü işlemi kolayca gerçekleştirebileceğiniz bir uygulamadır. Android telefonlarda dahili uygulama olarak gelir. "OK Google" komutu ile devreye giren sesli giriş özelliğini kullanarak kısa mesaj gönderebilir, yol tarifi isteyebilir, mırıldanarak bir şarkı adını öğrenebilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz.

Bulut depolama hizmetinde kullandığınız duvar kâğıtlarını da arka plan fotoğrafı olarak ayarlamak mümkündür.

6. U Launcher 3D

U Launcher 3D, şık bir arayüz geliyor. Bu uygulamayla tema oluşturabilir, widget üzerinde düzenleme yapabilir, 3D arka plan ve ekran geçişi özelliğinden yararlanabilir, telefonunuzu hızlandırabilir, uygulamaları gizleyebilirsiniz.

7. POCO Launcher

POCO Launcher, Xiaomi tarafından Android için geliştirilmiş hızlı, ücretsiz bir launcher uygulamasıdır. Cihazın simgelerini, arayüzünü beğenmiyorsanız telefonunuza bambaşka bir görünüm kazandıracak bu uygulamayı kullanabilirsiniz.

8. Microsoft Launcher

Microsoft Launcher, Android telefon ve tabletlerde kullanılabilecek ücretsiz launcher uygulamasıdır. Bu uygulama sayesinde Android cihazınızın arayüzünü dilediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz.

9. Nova Launcher

Bir diğer en iyi Android Launcher uygulaması da Nova Launcher'dır. Gece modu sayesinde günün belirli zamanında otomatik olarak karanlık temayı etkinleştirme seçeneği mevcut olan bu uygulama, telefonunuzu özelleştirmek için sunduğu çeşitli özelliklerin yanı sıra telefonu yedeklemek için de gerekli araçlar sunuyor.

10. AIO Launcher

AIO Launcher, daha çok size ihtiyacınız olabilecek bilgileri sunmak için geliştirilmiş bir uygulamadır. Uygulamanın sunduğu bilgiler arasında hava durumu, mesajlar, bildirimler, tweetler, takvim, notlar, Bitcoin, e-postalar vardır.

11. Lean Launcher

Lean Launcher, açık kaynak kodlu ücretsiz bir Android launcher uygulamasıdır. Bildirimlere ve ayarlara hızlı erişim, uygulama önerilerini gizleme, açık ve koyu tema seçeneği, çift dokunarak kilitleme gibi özelliklerle öne çıkıyor.

12. Lawnchair

Lawnchair hızlı, ücretsiz ve açık kaynak kodlu bir launcher uygulamasıdır. Telefonunuzun arayüzünü beğenmiyorsanız Pixel Launcher'a çok benzeyen bu uygulamayı tercih edebilirsiniz.

Google Asistan ile entegreli çalışır. Bununla beraber Android Oreo kısayolları, simge paketi, uyarlanabilir simgeler (kare, köşeli, yuvarlak vb.), simge boyutunu değiştirme gibi özelliklere sahiptir. Uygulamada açık, koyu ve siyah tema seçenekleri de mevcuttur.

En iyi Android Launcher uygulamalarını sıraladığımız listenin sonuna geldik. Denemek istediğiniz uygulamaları aşağıdan indirebilirsiniz.