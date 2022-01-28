Smart Launcher Pro APK Android için en iyi launcher programları arasında. Ücretsiz Android launcher ile telefonunuz daha hızlı ve kolay kullanılabilir olacak.

Erkan Calp - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Smart Launcher APK, Android telefonunuzu daha hızlı ve daha kolay kullanmanızı sağlayan yenilikçi launcher uygulaması. Android için launcher programı, cep telefonunuzun özelliklerini geliştirip genişleterek daha kullanımını kolaylaştıran ana ekran sunar. Smart Launcher pro veya ücretsiz sürüm seçeneğiyle geliyor.

Smart Launcher Nedir?

Smart Launcher, telefonlarının arayüzünden sıkılıp değiştirmek isteyen, özelleştirme ve kişiselleştirmeyi seven kullanıcılara hitap eden Android launcher programlarından biri. Smart Launcher, uygulamalarınızı otomatik olarak kategorilere ayırıyor. Basit birkaç dokunuşla telefonda aradığınızı bulmanıza izin veren güçlü bir arama motoruna sahip. Duvar kağıdınızın renklerine göre kendini ayarlıyor.

Smart Launcher 6 APK Özellikleri

Uygulamalarınız otomatik olarak kategorize edilir. Simgelerinizi düzenlemek için vakit harcamazsınız. Otomatik uygulama sıralama, Apple tarafında iOS 14 uygulama arşivi özelliği ile aynıdır. Bu launcher programı, tema renklerini duvar kağıdınıza uyacak şekilde otomatik olarak değiştirir.

Tek elle kullanılmak üzere tasarlanmış. En çok kullandığınız uygulamaları ekranın alt kısmına, daha kolay erişebileceğiniz yerde göreceksiniz. Smart Launcher tamamen özelleştirilebilir. Sonsuz renk kombinasyonunun kilidini açarak temanın her bir rengini değiştirebilirsiniz. Google Fonts’tan binlerce yazı tipi arasından seçim yaparak ana ekrandaki yazıların nasıl görüneceğini ayarlayabilirsiniz.

Arama çubuğu kişileri ve uygulamaları hızlıca bulmanızı veya internette arama yapma, kişi ekleme, hesap yapma gibi işlemleri gerçekleştirmenizi sağlar.

Android 8.0 Oreo ile tanıtılan simge formatını destekler ve herhangi bir Android cihaza uygulayabilirsiniz. Uyarlanabilir simgeler yalnızca özelleştirilebilen şekiller değil, güzel ve daha büyük görünen simgeler anlamına gelir.

Hem parmak hareketleri hem de kısayollar destekleniyor ve kullanım şeklinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Ekranı iki kez dokunarak kapatabilir veya kaydırarak bildirimlerinizi görüntüleyebilirsiniz. Ekran alanını en üst düzeye çıkarmak için gezinme çubuğunu gizleyebilirsiniz.

Widget, alarm, takvim etkinliği ve hava durumu gibi bilgileri gösterecek şekilde tasarlanmış.

Uygulamalarınızı meraklı gözlerden koruyun! Dilediğiniz uygulamaları gizleyebilir ve gizli tutmak için PIN ayarlayabilirsiniz.

Launcher, birçok resim kaynağı arasından seçim yapabildiğiniz duvar kağıdı indirme özelliğine sahiptir. Yeni duvar kağıdını ayarlamadan mevcut duvar kağıdınızı yedekleyebilirsiniz. Bu sayede eski duvar kağıdınızı aramak zorunda kalmaz anında geri dönebilirsiniz.

Smart Launcher APK Android uygulaması gördüğünüz üzere günlük işlerinizi daha hızlı ve daha kolay gerçekleştirmeniz için ihtiyacınız olan her şeyi sunuyor.

Smart Launcher Pro APK

Smart Launcher Pro, Smart Launcher Free’nin premium sürümüdür. Smart Launcher Free’nin tüm özelliklerine ek olarak reklamsız kullanım, kategorileri düzenleme, ana sayfaya birden fazla widget yerleştirme, açılır pencere widget’ları, bulanıklık efekti ayarlama, akıllı ekran kapatma, çift parmak hareketleri, ultra sürükleyici mod (gezinti tuşlarını kaldıran mod) vb. gibi özellikler içerir.

Smart Launcher 6 APK son sürümdür. Dileyen kullanıcılar Smart Launcher 5 Pro APK olarak Tamindir’den indirebilir.