En İyi Balık Tutma Oyunları

Balık tutma oyunları oynayarak keyifli zaman geçirmek isteyen kişiler için bir liste hazırladık. Hazırladığımız listede akıllı telefon ya da tablet üzerinden oynayabileceğiniz başarılı yapımlar yer alıyor. Hoşunuza giden bir oyunu cihazınıza indirebilir ve hemen oynamaya başlayabilirsiniz.

Mobil cihazınız üzerinden balık tutabilmenize olanak tanıyan pek çok oyun bulunuyor. Bu oyunların bazıları çoğu oyuncu tarafından beğenilirken bazıları ise beklentiyi karşılayamıyor. Peki, akıllı telefon veya tablet üzerinden oynayabileceğiniz en başarılı yapımlar neler?

Balık Tutma Oyunları Listesi

Let's Fish

Go Fish

Fishing Adventure

Fishing Life

Fishing Paradiso

Ultimate Fishing Simulator

Monster Fishing

Ace Fishing

Fishing Break

Rapala Fishing

Fishing Hook

Happy Fishing

Yukarıda balık tutma oyunu önerileri bulunuyor. Listede yer alan yapımların detaylarına aşağıdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca ejderha temalı yapımlar oynamaktan keyif alıyorsanız en iyi ejderha oyunları listemize de göz atabilirsiniz.

Let's Fish

Mobil cihazınız üzerinden balık tutabilmenize olanak tanıyan Let's Fish'te orkinostan ton balığına balinalardan somona kadar 650'den fazla balık türü bulunuyor. Çeşitli olta takımlarının yer aldığı oyunda balık tutabileceğiniz pek çok yer mevcut. 10 milyondan fazla indirilen Let's Fish'te başarılı bir oynanış mekaniği yer alıyor.

Go Fish

Çeşitli balık türlerinin yer aldığı Go Fish'te belirlenen miktarda balık tutmaya çalışıyorsunuz. Tuttuğunuz balıklardan kazandığınız paralar ile çeşitli yükseltmeler satın alabilirsiniz. Örneğin envanterinizi yükselterek daha fazla balık tutabilmeniz mümkün. Oldukça basit bir oynanışa sahip olan yapımda eğlenceli zaman geçirebilirsiniz.

Fishing Adventure

Fishing Adventure'da olta yerine ip bağladığınız bir mızrak ile balıkları tutmaya çalışıyorsunuz. Bu sebepten ötürü başarılı atışlar yapmanız büyük bir öneme sahip. Tuttuğunuz balıkları satarak oyun içi paralar kazanabilirsiniz. Oyun içi paralar ile yeni tekneler ve mızraklar satın alabilmeniz mümkün.

Fishing Life

Etkileyici bir görselliğe sahip olan Fishing Life ses efekti, müzik ve oynanış sistemi konusunda da oldukça başarılı durumda. Oltayı attıktan sonra suyun altını görebildiğiniz yapımda balık tutmaya çalışıyorsunuz. Basit bir oynanışa sahip olan yapımda çeşitli mekânlar mevcut.

Fishing Paradiso

Fishing Paradiso'da ıssız bir adada uyanıyorsunuz ve yaşamınızı sürdürebilmeniz için balık tutmanız gerekiyor. Bunun için adada bulunan oltayı kullanmalısınız. Piksel grafikleri ile dikkat çeken yapımda yer alan müzikler başarılı durumda. Bir milyondan fazla indirilen yapımda 100'ü aşkın balık türü bulunuyor.

Ultimate Fishing Simulator

Simülasyon türündeki Ultimate Fishing Simulator, gerçekçi oynanış mekaniği ile dikkat çekiyor. Kaliteli grafiklere sahip olan oyunda farklı ülkelerden Paris, Hamburg, Ottawa dahil olmak üzere altı şehir mevcut. Balıkçılık için çeşitli ekipmanlar kullanabileceğiniz oyunda tekne sürme imkânına da sahipsiniz.

Monster Fishing

Çok başarılı bir balık tutma oyunu olan Monster Fishing'de refleks öenmli bir rol oynuyor. Çeşitli bölgelerde balık tutabilme imkânı sunan yapımda başarılı bir oynanış sistemi mevcut. Oyunda tuttuğunuz balıklara dair çeşitli bilgilere erişebilirsiniz.

Ace Fishing

Balık tutma oyunları arasında yer alan Ace Fishing'de Amazon Nehri'nden Çin'e kadar çeşitli bölgelerde balık tutabilirsiniz. Çok sayıda oyuncu tarafından tercih edilen mobil oyunda pek çok türde balık yer alıyor. Kaliteli grafiklere ve gerçekçi oynanışa sahip olan yapımda uzun süre boyunca keyifli zaman geçirebilirsiniz.

Fishing Break

Çizgi film tarzında bir görselliğe sahip olan Fishing Break'te balık tutarken suyun altında yer alan canlıları görebilirsiniz. Çeşitli bölgelerde balık tutabilme imkânı sunan yapımda çok sayıda balık türü yer alıyor. Pek çok göreve sahip olan Fishing Break'te oyun içi paralar ile satın alabileceğiniz çeşitli ögeler bulunuyor.

Rapala Fishing

Rapala Fishing, kaliteli grafiklere sahip olan başarılı bir balıkçılık oyunudur. Milyonlarca kez indirilen oyunda farklı türlerde balıklar tutabilirsiniz. 3 boyutlu kaliteli grafiklere sahip olan Rapala Fishing'de oltayı attıktan sonra suyun altını görebilirsiniz. Gerçekçi yapısıyla dikkat çeken oyunda başarılı oynanış sistemi mevcut.

Fishing Hook

50 milyondan fazla indirme sayısına sahip olan Fishing Hook, en popüler balıkçılık oyunlarından biridir. Mobirix tarafından sunulan oyun grafik, ses efekti ve oynanış konularında oldukça başarılı durumda. Oyunu akıllı telefonunuza ya da tabletinize indirebilir ve hemen oynamaya başlayabilirsiniz.

Happy Fishing

Çizgi film tarzında görselliğe ve ses efektlerine sahip olan Happy Fishing'de ister ağ atarak ister zıpkın kullanarak isterseniz olta ile balık tutabilirsiniz. 10 milyondan fazla indirilen oyun, balık tutma yapımlarından hoşlanıyorsanız uzun saatler boyunca eğlenceli vakit geçirmenize yardımcı olabilir.

Bu yazıda balık tutma oyunları listesi hazırladık. Listede bulunan yapımların indirme bağlantılarına aşağıdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca hayatta kalma tarzında oyunlardan keyif alıyorsanız en iyi hayatta kalma oyunları listemize de göz atmayı unutmayın.