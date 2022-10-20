En İyi Ejderha Oyunları

Ejderha oyunları oynayarak uzun süre boyunca keyifli vakit geçirebilirsiniz. Peki, ejderha temasına sahip olan yapımlar neler? Hazırladığımız listede akıllı telefon veya tablet üzerinden oynayabileceğiniz birbirinden başarılı yapımlar bulunuyor.

Günümüzde ejderha temasına sahip çok sayıda mobil oyun yer alıyor. Bu yapımların bazıları sahip olduğu başarılı oynanış sistemi ve kaliteli grafikler ile dikkat çekiyor. Eğer bu tarz bir yapım arıyorsanız hazırladığımız listeye göz atabilirsiniz.

Ejderha Oyunları Listesi

Dragon City

Dragon Blaze

Dragon Hills 2

Hungry Dragon

Merge Dragons!

Dragon Village 2

Dragon Mania Legends

Draconius GO: Catch a Dragon

Taichi Panda 3: Dragon Hunter

Dragon RPG: Dragon Village M

Yukarıda en başarılı 10 ejderha oyunu mevcut. Listede yer alan yapımlar hakkında detaylı bilgiye aşağıdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca ejderha temasına sahip olan filmler izlemek istiyorsanız en iyi ejderha filmleri listemize göz atmayı unutmayın.

Dragon City

Dragon City'de ejderhaların yer aldığı bir şehir kuruyorsunuz. Kaliteli grafiklere sahip olan oyunda ejderhalarınızı güçlendirebilirsiniz. İttifak sisteminin yer aldığı yapımda diğer oyunculara karşı mücadele edebilirsiniz. 100 milyonu aşkın indirme sayısı ile dikkat çeken Dragon City'de çeşitli görevler de mevcut.

Dragon Blaze

Akıllı telefon ya da tablet üzerinden oynayabileceğiniz Dragon Blaze, en iyi RPG oyunları arasında bulunuyor. Ejderhaların yer aldığı bir dünyada geçen oyunda başarılı bir oynanış sistemi mevcut. Kaliteli grafiklerin yer aldığı yapımdaki bölüm tasarımları da başarılı durumda. Bu tarz yapımları seviyorsanız Dragone Blaze'e bir şans verebilirsiniz.

Dragon Hills 2

Dragon Hills 2'de bir ejderhanın üzerine binip uzay gemisi ve helikopter gibi çeşitli araçlar kullanabilen zombilere karşı mücadele ediyorsunuz. Keşfedebileceğiniz 4 farklı dünyanın yer aldığı oyunda ele geçirmeniz gereken 28 kule bulunuyor. Kolay oynanışıyla dikkat çeken oyunda yükseltilebilir silahlar mevcut.

Hungry Dragon

Ubisoft tarafından geliştirilen ve yayımlanan Hungry Dragon'da bir ejderhayı kontrol ederek karşınıza çıkan her şeyi yemeye çalışıyorsunuz. Bu işlemi yaptığınızda puan elde ediyorsunuz. Orta Çağ'da geçen yapımda pek çok ejderha bulunuyor. Çevrim dışı mod desteğinin yer aldığı oyunu internet bağlantısı olmadığı zamanlarda da oynayabilirsiniz.

Merge Dragons!

Bulmaca türündeki Merge Dragons! isimli yapımda en az 3 objeyi ya da ejderhayı birleştirerek bölümleri tamamlamanız gerekiyor. 500'den fazla objenin yer aldığı oyunda 600'ü aşkın görev mevcut. 10 milyondan fazla indirilen ve çevrim dışı mod desteğine sahip olan yapım, Zynga tarafından sunuldu.

Dragon Village 2

Çeşitli özelliklere sahip 300'den ejderhanın yer aldığı Dragon Village 2'de sürükleyici bir maceraya adım atıyorsunuz. Sahip olduğunuz ejderhalara isim belirleyebilmenize olanak tanıyan oyunda ejderha geliştirme imkânı da mevcut. Oyunun oynanabilmesi için internet bağlantına ihtiyaç duyuluyor.

Dragon Mania Legends

Mobil oyun sektörünün en önemli şirketlerinden biri olan Gameloft tarafından sunulan Dragon Mania Legends, ejderhalar yetiştirebilirsiniz. 850'yi aşkın ejderhanın yer aldığı yapım, çok kaliteli grafiklere sahip. Ejderhaların seviyelerini yükseltebileceğiniz oyunda çeşitli görevler de mevcut. Dragon Mania Legends'ta ayrıca mini oyunlarda bulunuyor.

Draconius GO: Catch a Dragon

Pokemon GO oyununa benzeyen yapısıyla dikkat çeken Draconius GO: Catch a Dragon'da ejderhalar yakalamaya çalışıyorsunuz. Bir karakter oluşturarak başladığınız oyunda ejderhaları yakalayabilmek için başarılı atışlar gerçekleştirmeniz gerekiyor. Çok sayıda ejderhanın bulunduğu yapımda seviye sistemi de mevcut.

Taichi Panda 3: Dragon Hunter

Android ve iOS işletim sistemine sahip olan mobil cihazlar üzerinden oynanabilen Taichi Panda 3: Dragon Hunter, en iyi MMORPG oyunları arasında yer alıyor. Karakter oluşturma işleminin ardından oyuna oynamaya başlayabilirsiniz. Ejderhaların da bulunduğu yapımda kontrol ettiğiniz karakteri geliştirebilir ve diğer oyunculara karşı mücadele edebilirsiniz.

Dragon RPG: Dragon Village M

Dragon RPG: Dragon Village M'de ejderhalar ile birlikte sürükelyici bir maceraya adım atıyorsunuz. Bir milyonu aşkın indirme sayısına sahip olan oyunda pek çok ejderha bulunuyor. Ejderhalardan oluşan ekibiniz ile düşmanları ortadan kaldırmaya çalışıyorsunuz. Oyunda seviye sistemi de yer alıyor.

Bu yazıda ejderha oyunları listesi hazırladık. Listede yer alan yapımların indirme bağlantılarına aşağıdan göz atabilirsiniz. Ayrıca Candy Crush Saga tarzı yapımlardan keyif alıyorsanız Android ve iOS cihazlar üzerinden oynanabilecek en iyi eşleştirme oyunları listemize de bakabilirsiniz.