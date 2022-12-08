En İyi 7 Beyzbol Oyunu

Beyzbol oyunu oynamak isteyen kişiler için bir liste hazırladık. Hazırladığımız listede mobil cihazlar üzerinden oynanabilen birbirinden eğlenceli yapımlar yer alıyor.

Beyzbol oyunları, Android ve iOS işletim sistemine sahip olan akıllı telefon ve tablet üzerinden beyzbol oynamak isteyen kişilerin keyifli vakit geçirmesine imkân tanıyor. Hazırladığımız listede yer alan yapımlara göz atabilir ve beğendiğiniz oyunu indirip oynamaya başlayabilirsiniz.

Beyzbol Oyunu Önerileri

Baseball Nine

Blocky Baseball

Baseball Riot

Baseball Boy

BIG WIN Baseball

Baseball Heroes

Baseball Fury

Yukarıda en başarılı beyzbol oyunları yer alıyor. Listede bulunan yapımların detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz. Ayrıca mobil cihazınızda golf oynamak istiyorsanız en iyi golf oyunları listesini de inceleyebilirsiniz.

Baseball Nine

Çizgi film tarzında grafiklere sahip olan Baseball Nine, mobil cihazınızda beyzbol deneyimi yaşayabilmenize imkân tanıyor. Hızlı bir oyun yapısına sahip olan yapımda ekranda yer alan butonlar aracılığıyla karakterini kontrol ederek maçı kazanmaya çalışıyorsunuz.

10 milyonu aşkın indirme sayısı ile dikkat çeken oyun oynanış sistemi ve ses efekti konularında başarılı durumda. Baseball Nine, sahip olduğu çevrim dışı desteği sayesinde internet bağlantısı olmadığı zamanlarda da oynanabiliyor.

Blocky Baseball

Refleksin oldukça önemli bir yere sahip olduğu Blocky Baseball'da gelen toplara vurarak başarılı atışlar gerçekleştirmeniz gerekiyor. Başarılı atışlar yaparak seviye atlayabilirsiniz. Seviye atladıkça oyunun zorluk seviyesi de artıyor. Toplamda 3 kez başarısız atış yapmanız hâlinde oyun sona eriyor.

Eğlenceli zaman geçirmenize imkân tanıyan oyun çok basit bir oynanışa sahip. Bu sayede oyunun kontrollerine kısa sürede alışabiliyorsunuz. İnternet bağlantısı olmadığında da oynanabilen oyunda çeşitli karakterler mevcut.

Baseball Riot

Fizik tabanlı bir bulmaca oyunu olan Baseball Riot'ta beyzbol sopası ile atışlar yaparak bölümde yer alan diğer karakterleri vurmaya çalışıyorsunuz. 100'ü aşkın seviyeyi içeren yapımda bölümleri başarılı bir şekilde tamamladığınızda üç yıldıza sahip oluyorsunuz.

Başarılı bir şekilde tasarlanmış bölümlerin yer aldığı Baseball Riot'ta ilerledikçe oyunun zorluğu da artıyor. Bulmaca türünü seven oyunculara hitap eden yapımda başarılı oynanış sistemi mevcut.

Baseball Boy

Baseball Boy'da amaç topa sert vurarak uzak mesafeye gitmesini sağlamak. Her seviye için belirlenen bir mesafe bulunuyor. Seviyeleri başarılı bir şekilde geçebilmek için topun belirlenen mesafeye ulaşması gerekiyor.

Topun hızının artmasını ve daha güçlü atışların yapılmasını sağlayan çeşitli güçlendiriciler mevcut. Oyun içi paralar ile yükseltme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. VOODOO tarafından sunulan Baseball Boy'da çevrim dışı desteği de bulunuyor.

BIG WIN Baseball

Hothead Games tarafından sunulan BIG WIN Baseball, mobil cihazlar üzerinden beyzbol deneyimi elde edebilmenizi sağlıyor. Oyunda kendi beyzbol takımınızı kurabilir ve maçlara katılarak keyifli vakit geçirebilirsiniz.

Bir milyondan fazla indirilen BIG WIN Baseball'da oluşturduğunuz takım için yeni oyuncular bulabilirsiniz. Bunun için bronz, altın ve gümüş olmak üzere üç farklı türde çeşitli kart paketleri bulunuyor.

Baseball Heroes

Zynga tarafından sunulan Baseball Heroes isimli yapımda refleks büyük bir öneme sahip. Oyunda en doğru zamanda atış yapmanız ve böylelikle topu en uzak mesafeye ulaştırmanız gerekiyor. Bir milyonu aşkın indirme sayısına sahip olan Baseball Heroes'i cihazınıza indirebilir ve hemen oynamaya başlayabilirsiniz.

Baseball Fury

Baseball Fury'de beyzbol sopası aracılığı ile atışlar yaparak karşınıza çıkan gemileri, uçakları, balonları ve kaleleri vurmaya çalışıyorsunuz. Karşınıza çıkan yapıları yıkarak diğer seviyeye geçiyorsunuz. Seviye atladıkça oyunun zorluk seviyesinde de artış oluyor. Bir milyondan fazla indirilen Baseball Fury, çok basit bir oynanışa sahip.

Bu yazıda beyzbol oyunu önerilerinde bulunduk. Listede yer alan yapımların indirme bağlantılarına aşağıdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca mobil cihazınızda tenis oynamak istiyorsanız en iyi tenis oyunları listesine de göz atabilirsiniz.