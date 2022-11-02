En İyi 14 Golf Oyunu

Golf oyunu oynamak isteyen kişiler için birbirinden eğlenceli yapımların yer aldığı bir liste hazırladık. Hazırladığımız listeye göz atabilir ve beğendiğiniz oyunu akıllı telefonunuza ya da tabletinize indirip hemen oynamaya başlayabilirsiniz.

Android ve iOS cihazlar üzerinden oynanabilecek milyonlarca oyun bulunuyor. Bunlar arasında golf oyunları da bulunuyor. Bu yazıda mobil cihazınız üzerinden golf oynayabilmenize olanak tanıyan yapımları sıraladık. Listede bulunan yapımlar sayesinde uzun süre keyifli zaman geçirebilirsiniz.

Golf Oyunu Önerileri

Golf Blitz

Vista Golf

Golf Orbit

Golf Clash

Micro Golf

Golf Peaks

Golf Battle

Mini Golf King

Golden Tee Golf

WGT Golf Game

Mini Golf Stars 2

Happy Shots Golf

Golf King - World Tour

PGA TOUR Golf Shootout

Yukarıda en başarılı golf oyunları yer alıyor. Listede bulunan yapımların detaylarına aşağıdan bakabilirsiniz. Ayrıca tenis sporunu seviyorsanız en iyi tenis oyunları listemize de göz atmayı unutmayın.

Golf Blitz

Birbirinden zor parkurlara ev sahipliği yapan Golf Blitz'de başarılı bir şekilde tasarlanmış çok sayıda bölüm bulunuyor. Eğlenceli bir oynanışa sahip olan oyundaki çok oyunculu mod desteği sayesinde diğer oyunculara karşı mücadele edebilirsiniz. Takım kurma imkânı sunan yapımda yükseltme seçenekleri bulunuyor.

Vista Golf

Kaliteli grafiklere sahip olan Vista Golf adlı yapımda birbirinden başarılı tasarıma sahip bölümler bulunuyor. Shallot Games tarafından sunulan oyunda çevrim dışı desteği bulunuyor. Bu sayede oyunu internet olmadığında da oynayabilirsiniz. Bir milyondan fazla indirilen oyun, oynanış konusunda da başarılı durumda.

Golf Orbit

Golf Orbit'te olabildiğince başarılı atışlar gerçekleştirmeye çalışıyorsunuz. Başarılı atışlar yapabilmenize yardımcı olan güç ve hız gibi güçlendiriciler bulunuyor. Oyun içi para karşılığında güçlendiricileri satın alabilirsiniz.

Golf Clash

Electronic Arts tarafından sunulan Golf Clash'te çevrim içi mod yer alıyor. Bu mod, diğer oyunculara karşı mücadele edebilmenize imkân tanıyor. Çeşitli sahaların yer aldığı oyunda pek çok golf sopası bulunuyor. 10 milyondan fazla indirilen Golf Clash'te eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.

Micro Golf

TripleFun tarafından sunulan Micro Golf isimli yapımda 1v1, 2v2 ve 4 oyunculu maçlar yapabilmeniz mümkün. Diğer oyunculara karşı mücadele edebilmenize imkân tanıyan yapımda turnuvalar mevcut. Başarılı seviyelere sahip olan oyunda ilerledikçe zorluk seviyesi de artıyor. Bölümleri geçebilmek için başarılı atışlar yapmalısınız.

Golf Peaks

Çok başarılı bir şekilde tasarlanmış bölümleri içeren Golf Peaks'te parmağınızı sürükleyerek atışlar yapmanız ve bulmacaları çözmeniz gerekiyor. Çok sade bir arayüze sahip olan oyunda ilerledikçe zorluk seviyesi de artıyor. Afterburn tarafından sunulan yapım, basit oynanış ile dikkat çekiyor.

Golf Battle

Arkadaşlarınız ile beraber oynayabilmenize olanak tanıyan Golf Battle'da yer alan çok oyunculu mod 6 oyuncuya kadar destekliyor. Bu mod, oyunu çok daha eğlenceli hâle getiriyor. Pek çok parkura ev sahipliği yapan oyunda özelleştirme imkânı da sunuluyor.

Mini Golf King

35'i aşkın golf sahasına sahip olan Mini Golf King üzerinden dünyanın dört bir yanındaki oyunculara karşı mücadele edebilirsiniz. 10 milyondan fazla indirme sayısı ile dikkat çeken yapımda kaliteli grafikler mevcut. Birçok golf sopasının yer aldığı oyunun oynanışı ise çok basit.

Golden Tee Golf

Golden Tee Golf, mobil cihazınız üzerinden golf oynayabilmenize imkân tanıyor. Oyunda yer alan özelleştirme desteği sayesinde karakterinize şapka, ayakkabı ve kıyafet satın alabilirsiniz. Pek çok golf sopasına sahip olan yapımda çeşitli bölümler mevcut.

WGT Golf Game

10 milyonu aşkın indirme sayısı ile dikkat çeken WGT Golf Game, gerçekçi oyun yapısıyla ön plana çıkıyor. Dolayısıyla başarılı atışlar gerçekleştirebilmek için oldukça dikkatli olmanız gerekiyor. Çeşitli golf sopalarının yer aldığı yapımda çok oyunculu mod desteği de bulunuyor.

Mini Golf Stars 2

The Game Masons tarafından sunulan Mini Golf Stars 2, birbirinden zorlu parkurlar bulunuyor. Bu parkurlar, başarılı atışlar yapılabilmesini daha zor hâle getiriyor. Milyonlarca kez indirilen yapımda çevrim dışı desteği mevcut. Bu sayede oyunu internet olmadığında da oynayabilmeniz mümkün.

Happy Shots Golf

Golf oyunu ile beceri oyununu birleştiren Happy Shots Golf'te bölümleri geçebilmek için başarılı atışlar gerçekleştirmeniz ve bulmacaları çözmeniz gerekiyor. Lion Studios tarafından sunulan yapımda çok sayıda seviye yer alıyor. İlerledikçe zorluk seviyesinin artması, oyunu daha keyifli hâle getiriyor.

Golf King - World Tour

RisingWings tarafından sunulan Golf King - World Tour, gerçekçi bir golf deneyimi sunuyor. Kişiselleştirme seçenekleri sayesinde karakterinize yeni kıyafetlerin yanı sıra gözlük ve şapka gibi aksesuarlar satın alabilirsiniz.

Çeşitli bölümlere sahip olan yapımda pek çok golf sopası bulunuyor. Güzel manzaralara ev sahipliği yapan Golf King - World Tour'da diğer oyunculara karşı mücadele edebilirsiniz.

PGA TOUR Golf Shootout

Kaliteli grafiklere ve başarılı oynanış sistemine sahip olan PGA TOUR Golf Shootout, Concrete Software tarafından sunuldu. Oyunda bulunan çok oyunculu mod sayesinde diğer kişiler ile oynayabilirsiniz. Uzun süre boyunca keyifli zaman geçirebilmenize imkân tanıyan yapımda çeşitli golf sopaları mevcut.

Bu yazıda golf oyunu önerilerinde bulunduk. Listede yer alan yapımların indirme bağlantılarına aşağıdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca mobil cihazınızda balık tutmak istiyorsanız en iyi balık tutma oyunları listemize göz atabilirsiniz.