En İyi 15 Tenis Oyunu

Tenis oyunu oynamak isteyen kişiler için birbirinden başarılı yapımların yer aldığı bir liste hazırladık. Hazırladığımız listede yer alan oyunlar sayesinde uzun süre boyunca eğlenceli zaman geçirebilirsiniz.

Toplamda iki kişinin ya da ikişer kişilik iki takımın mücadele ettiği tenis, dünyanın en popüler sporları arasında bulunuyor. Günümüzde akıllı telefonunuz ya da tabletiniz üzerinden tenis oynayabilmenize imkân tanıyan pek çok yapım yer alıyor. Peki en başarılı tenis oyunları neler?

Tenis Oyunu Önerileri

3D Tennis

Stick Tennis

Tennis Arena

Tennis Clash

Ace of Tennis

Ultimate Tennis

Tennis Champion

Bang Bang Tennis

Table Tennis Touch

Virtual Table Tennis

Table Tennis Champion

Virtua Tennis Challenge

TOP SEED - Tennis Manager

World Table Tennis Champs

World of Tennis: Roaring '20s

Yukarıda en başarılı tenis oyunları bulunuyor. Listede yer alan yapımların detaylarına aşağıdan bakabilirsiniz. Ayrıca akıllı telefonunuzda ya da tabletinizde balık tutmak istiyorsanız en iyi balık tutma oyunları listemize de göz atabilirsiniz.

3D Tennis

Çok başarılı bir oynanış sistemine sahip olan 3D Tennis'te Hızlı Oynama ve Dünya Turu olmak üzere iki farklı oyun modu bulunuyor. Bu modlar, uzun süre boyunca keyifli zaman geçirebilmenize yardım edebilir. 50 milyondan fazla indirilen 3D Tennis'i internet bağlantısı olmadığı zamanlarda da oynayabilirsiniz.

Stick Tennis

Milyonlarca kez indirilen Stick Tennis, çok kolay bir oynanışa sahiptir. Bu sayede oyunun oynanış sistemine kısa süre içerisinde alışabilirsiniz. Çeşitli oyun modlarını içeren yapımda pek çok karakter bulunuyor. Her karakter hız ve güç gibi konularda farklı düzeylere sahip.

Tennis Arena

Tenis oyunu önerileri listesinin üçüncü sırasında konumlanan Tennis Arena karakter animasyonu, grafik, oynanış mekaniği ve ses efektleri konularında başarılı bir oyundur. Helium9 Games tarafından sunulan yapımda birçok saha bulunuyor. Bir milyondan fazla indirme sayısına sahip olan oyunda topa vuruş hissiyatı da oldukça başarılı durumda.

Tennis Clash

Çizgi film tarzında grafiklere sahip olan Tennis Clash'te pek çok karakter yer alıyor. Bir karakter seçerek oyunu oynamaya başlayabilirsiniz. Oynanış, ses efekti ve karakter animasyonu gibi konularda başarılı olan yapımda New York, Paris, Sidney ve Rio gibi şehirlerdeki tenis sahalarında mücadele edebilirsiniz.

Ace of Tennis

Mobil cihazınız üzerinden tenis oynayabilmenize imkân tanıyan Ace of Tennis sayesinde eğlenceli vakit geçirebilmeniz mümkün. Sahip olduğu çizgi film tarzında grafikleri ile dikkat çeken oyunun oynanışı da oldukça kolay. Çeşitli karakterlerin yer aldığı oyunu cihazınıza indirebilir ve oynamaya başlayabilirsiniz.

Ultimate Tennis

Ultimate Tennis'te karakterinizi kontrol edebilmek için ekranda yer alan butonlara dokunmanız gerekiyor. Topa vururken güç seviyesini de belirleyebiliyorsunuz. Başarılı oynanış mekaniğine sahip olan oyunda dünya turu, lig ve çevrim içi modları bulunuyor. Ultimate Tennis'te ayrıca farklı oyun tarzlarına sahip çeşitli karakterler de mevcut.

Tennis Champion

Tenis oyunu önerileri listesinde bulunan Tennis Champion'da çok oyunculu mod ve kariyer modu bulunuyor. Turnuvaların da yer aldığı yapımda lig sistemi mevcut. Tüm bunlar, uzun süre boyunca keyifli vakit geçirebilmenize imkân tanıyor. Çeşitli karakterin bulunduğu oyunda ayrıca aynı ekran üzerinden iki işi mücadele edebiliyor.

Bang Bang Tennis

Kuş bakışı kamera açısına sahip olan Bang Bang Tennis'te çizgi film tarzında grafikler yer alıyor. Turnuva, arcade ve çok oyunculu ve tek oyunculu olmak üzere dört farklı modu içeren oyunda refleks çok büyük bir öneme sahip. Çok sayıda karakteri içeren yapımda başarılı bir oynanış sistemi bulunuyor.

Table Tennis Touch

Yakuto tarafından sunulan Table Tennis Touch, masa tenisi oyunları arasında yer alıyor. Milyonlarca kez indirilen yapımda çok oyunculu ve kariyer modlarının yanı sıra mini oyun da bulunuyor. Kariyer modun turnuvalara, özel etkinliklere ve liglere ev sahip yapıyor. Kişiselleştirme imkânı sunan Table Tennis Touch, çevrim dışı desteğine de sahip.

Virtual Table Tennis

Virtual Table Tennis, tıpkı Table Tennis Touch gibi masa tenisi türünde bir yapımdır. Tek oyunculu ve çok oyunculu modların yer aldığı oyunda internet bağlantısı ya da Bluetooth üzerinden diğer oyuncular ile mücadele edebilirsiniz. 10 milyondan fazla indirilen yapımda çeşitli raketler ve bölümler mevcut.

Table Tennis Champion

Mobil cihazınız üzerinden masa tenisi oynayabilmenize imkân tanıyan Table Tennis Champion'da üç boyutlu grafikler mevcut. Kariyer modunu içeren yapımda mini oyunlar da mevcut. Diğer oyunculara karşı mücadele edebileceğiniz tenis oyunu, oynanış konusunda da başarılı durumda.

Virtua Tennis Challenge

SEGA tarafından sunulan Virtua Tennis Challenge kaliteli grafikler, ses efektleri, başarılı karakter animasyonları ve oynanış mekaniğiyle dikkat çekiyor. Dünya çapında çok fazla sayıda kişi tarafından tercih edilen oyunda çeşitli modlar mevcut.

TOP SEED - Tennis Manager

Android ve iOS işletim sistemine sahip olan mobil cihazlar için geliştirilen TOP SEED - Tennis Manager, tenis menajerlik oyunudur. Başarılı oyunda yetenekli bir tenis oyuncusunun kariyerini yönetiyorsunuz. Çevrim dışı desteği sayesinde oyunu internet bağlantısı olmadığı zamanlarda da oynayabilirsiniz.

World Table Tennis Champs

Masa tenisi oynayabileceğiniz yapımlardan biri olan World Table Tennis Champs, çok sayıda raket ve masa seçeneği sunuyor. 16 farklı yerde masa tenisi oynayabilme imkânı sunan oyunu internet bağlantısı olmadığında da oynayabilmeniz mümkün.

World of Tennis: Roaring '20s

Listenin son sırasında World of Tennis: Roaring '20s yer alıyor. 1920'lerde geçen oyunda birçok karakter bulunuyor. Seçtiğiniz karakteri özelleştirme imkânı sunan yapımda çeşitli raket seçenekleri de mevcut. Kaliteli grafiklere sahip olan World of Tennis: Roaring '20s, başarılı bir oynanış sistemine sahip.

Bu yazıda tenis oyunu önerilerinde bulunduk. Listede yer alan yapımların indirme bağlantılarına aşağıdan erişebilirsiniz. Ayrıca mobil cihazınızda kaykay sürmek istiyorsanız en iyi kaykay oyunları listemize göz atabilirsiniz.