En İyi Hokey Oyunları
Hokey oyunları oynamak isteyen kişiler için birbirinden başarılı yapımların yer aldığı bir liste hazırladık. Hazırladığımız listede yer alan oyunlar, akıllı telefon ya da tablet üzerinden uzun süre boyunca eğlenceli zaman geçirebilirsiniz.
Hokey oyunları oynamak isteyen kişiler için birbirinden başarılı yapımların yer aldığı bir liste hazırladık. Hazırladığımız listede yer alan oyunlar, akıllı telefon ya da tablet üzerinden uzun süre boyunca eğlenceli zaman geçirebilirsiniz.
En İyi Hokey Oyunları Listesi
- Hockey Showdown
- Hockey Manager
- Puppet Hockey: Pond Head
- Rumble Hockey
- BIG WIN Hockey
- Hockey All Stars
- Ice Hockey 3D
- Glow Hockey 2
2023 Yılının En İyi Yarış Oyunları (PC)
PC platformunda çok sayıda yarış oyunu bulunuyor. İster Dirt Rally oyununda çamurlu pistlerde mücadele edebilir ister Forza Horizon 4'te açık dünya yarış oyununun tadını çıkarabilisiniz.
Hokey oyunu önerileri listesinde yer alan yapımların detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.
Hockey Showdown
Naquatic tarafından sunulan Hockey Showdown, bir milyonu aşkın indirme sayısı ile dikkat çekiyor. İster tek oyunculu modda favori takımınız ile sezon boyunca mücadele edebilir isterseniz çevrim içi turnuvalara katılabilirsiniz.
Hockey Manager
Big 6: Hockey Manager, hokey menajerliği oyunudur. Çevrim içi moda sahip olan oyunda hayalinizdeki takımı kurup diğer takımlara karşı mücadele edebilirsiniz. Özel antrenmanlar yapabilir ve taktikler geliştirebilirsiniz.
En İyi Mobil Multiplayer Oyunlar - 2023
Yazımızda kalabalık arkadaş topluluklarında oynanabilecek multiplayer mobil oyunlar listesini hazırladık. Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte mobil platformlara çok sayıda multiplayer oyunlar sunuldu.
Puppet Hockey: Pond Head
Noxgames tarafından sunulan Puppet Hockey: Pond Head bu zamana kadar 5 milyondan fazla indirildi. Bir takım seçip teke tek maç yapabiliyoruz. Maç esnasında sahada çeşitli güçlendiriciler de çıkıyor. Bu güçlendiriciler bazı avantajlar elde etmemize imkân tanıyor.
Rumble Hockey
Bir milyonu aşkın indirme sayısı ile dikkat çeken Rumble Hockey, HypeHype tarafından sunuldu. Clash Royale benzeri kart sistemine sahip olan Rumble Hockey, gerçek zamanlı çok oyunculu bir hokey oyunudur.
BIG WIN Hockey
Çizgi film tarzı grafikleriyle dikkat çeken BIG WIN Hockey, Hothead Games tarafından sunuldu. Bu zamana kadar bir milyondan fazla indirilen oyunda hızlı oyun modu dahil olmak üzere çeşitli modlar bulunuyor. Hayallerinizdeki takımı oluşturup diğer takımlara karşı mücadele edebilirsiniz.
Hockey All Stars
Çevrim dışı desteğine sahip olan Hockey All Stars, internetsiz oynanabilen mobil oyunlar arasında bulunuyor. Böylelikle oyun internet bağlantısı olmadığı zamanlarda da oynanabiliyor. Oluşturduğunuz takım ile mücadele edebileceğiniz oyun bu zamana kadar 10 milyondan fazla indirildi.
Ice Hockey 3D
10 milyonu aşkın indirme sayısıyla dikkat çeken Ice Hockey 3D, Mouse Games tarafından sunuldu. Hızlı maç ve turnuva modlarının yer aldığı oyunda takımı özelleştirme imkânı mevcut. Oyunda ayrıca mini oyun olarak Air Hockey de bulunuyor.
Glow Hockey 2
Glow Hockey 2'yi ister tek başınıza isterseniz aynı cihaz üzerinden arkadaşınız ile beraber oynayabilirsiniz. Dolayısıyla arkadaşlarla oynanacak oyunlar arıyorsanız Glow Hockey 2'de keyifli zaman geçirebilirsiniz. Çeşitli temaların yer aldığı yapımda birden fazla zorluk seviyesi mevcut.
Türkçe Spikerli Futbol Oyunu: UFL Ne Zaman Gelecek?
Futbol oyunu sevenlere müjde: FIFA’ya rakip olarak gösterilen UFL 2023 çok yakında çıkıyor. Çeşitli platformlarda oynayabileceğiniz oyunda dinamik animasyonlar, gerçekçi oyun stilleri ve fair-to-play özellikleri sizleri bekliyor.
Bu rehberde hokey oyunu önerileri listesi hazırladık. Listede yer alan oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.
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