Hokey oyunları oynamak isteyen kişiler için birbirinden başarılı yapımların yer aldığı bir liste hazırladık. Hazırladığımız listede yer alan oyunlar, akıllı telefon ya da tablet üzerinden uzun süre boyunca eğlenceli zaman geçirebilirsiniz.

En İyi Hokey Oyunları Listesi

Hockey Showdown

Hockey Manager

Puppet Hockey: Pond Head

Rumble Hockey

BIG WIN Hockey

Hockey All Stars

Ice Hockey 3D

Glow Hockey 2

Hokey oyunu önerileri listesinde yer alan yapımların detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

Hockey Showdown

Naquatic tarafından sunulan Hockey Showdown, bir milyonu aşkın indirme sayısı ile dikkat çekiyor. İster tek oyunculu modda favori takımınız ile sezon boyunca mücadele edebilir isterseniz çevrim içi turnuvalara katılabilirsiniz.

Hockey Manager

Big 6: Hockey Manager, hokey menajerliği oyunudur. Çevrim içi moda sahip olan oyunda hayalinizdeki takımı kurup diğer takımlara karşı mücadele edebilirsiniz. Özel antrenmanlar yapabilir ve taktikler geliştirebilirsiniz.

Puppet Hockey: Pond Head

Noxgames tarafından sunulan Puppet Hockey: Pond Head bu zamana kadar 5 milyondan fazla indirildi. Bir takım seçip teke tek maç yapabiliyoruz. Maç esnasında sahada çeşitli güçlendiriciler de çıkıyor. Bu güçlendiriciler bazı avantajlar elde etmemize imkân tanıyor.

Rumble Hockey

Bir milyonu aşkın indirme sayısı ile dikkat çeken Rumble Hockey, HypeHype tarafından sunuldu. Clash Royale benzeri kart sistemine sahip olan Rumble Hockey, gerçek zamanlı çok oyunculu bir hokey oyunudur.

BIG WIN Hockey

Çizgi film tarzı grafikleriyle dikkat çeken BIG WIN Hockey, Hothead Games tarafından sunuldu. Bu zamana kadar bir milyondan fazla indirilen oyunda hızlı oyun modu dahil olmak üzere çeşitli modlar bulunuyor. Hayallerinizdeki takımı oluşturup diğer takımlara karşı mücadele edebilirsiniz.

Hockey All Stars

Çevrim dışı desteğine sahip olan Hockey All Stars, internetsiz oynanabilen mobil oyunlar arasında bulunuyor. Böylelikle oyun internet bağlantısı olmadığı zamanlarda da oynanabiliyor. Oluşturduğunuz takım ile mücadele edebileceğiniz oyun bu zamana kadar 10 milyondan fazla indirildi.

Ice Hockey 3D

10 milyonu aşkın indirme sayısıyla dikkat çeken Ice Hockey 3D, Mouse Games tarafından sunuldu. Hızlı maç ve turnuva modlarının yer aldığı oyunda takımı özelleştirme imkânı mevcut. Oyunda ayrıca mini oyun olarak Air Hockey de bulunuyor.

Glow Hockey 2

Glow Hockey 2'yi ister tek başınıza isterseniz aynı cihaz üzerinden arkadaşınız ile beraber oynayabilirsiniz. Dolayısıyla arkadaşlarla oynanacak oyunlar arıyorsanız Glow Hockey 2'de keyifli zaman geçirebilirsiniz. Çeşitli temaların yer aldığı yapımda birden fazla zorluk seviyesi mevcut.

Bu rehberde hokey oyunu önerileri listesi hazırladık. Listede yer alan oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.