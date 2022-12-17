En İyi Tamir Oyunları

Tamir oyunları, yıllardır popülerliğini devam ettiriyor. Bu yazıda akıllı telefonunuzda ya da tabletinizde tamir işlemi yapabilmenize imkân tanıyan başarılı oyunları bir arada topladık.

Tamir oyunu, Android ve iOS işletim sistemine sahip olan mobil cihazlar üzerinden eğlenceli vakit geçirilmesine yardımcı oluyor. Peki, tamir işlemini içeren en başarılı yapımlar hangileri? Bu sorunun yanıtını merak ediyorsanız hazırladığımız listeye göz atabilirsiniz.

Tamir Oyunları Listesi

Car Restoration 3D

Repair My Car!

Car Mechanic

Mechanic Max

Repair Master 3D

Yukarıda tamir oyunu önerileri bulunuyor. Listede yer alan yapımların detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz. Ayrıca mobil cihazınızda araba park etmek istiyorsanız en iyi araba park etme oyunları listesini de inceleyebilirsiniz.

Car Restoration 3D

Zynga tarafından sunulan Car Restoration 3D, mobil cihaz üzerinden otomobil tamiri yapılabilmesine imkân tanıyor. Sahip olduğu gerçekçi fizik ile dikkat çeken yapımda arabanın gövdesini temizleyebilir, lastikleri değiştirebilir ve daha pek çok işlem gerçekleştirebilirsiniz.

Başarılı bir oynanış sistemine ve kaliteli grafiklere sahip olan Car Restoration 3D'de çevrim dışı mod desteği bulunuyor. Bu destek sayesinde araba tamir etme oyunu Car Restoration 3D'yi internet bağlantısı olmadığı zamanlarda bile oynayabilmeniz mümkün.

Repair My Car!

Çeşitli araçları tamir edebilmenizi sağlayan Repair My Car! isimli oyunda yağları temizleyebilir, pistonları yenileyebilir, bozuk olan kısımları düzeltebilir ve daha birçok işlem yapabilirsiniz. Araba tamir etme oyunları arasında yer alan Repair My Car! çevrim dışı desteği sayesinde internet bağlantısı olmadığı zamanlarda da oynanabiliyor.

10 milyonu aşkın indirme sayısı ile dikkat çeken oyun grafik ve oynanış mekaniği konularında başarılı durumda. Keyifli zaman geçirebilmenize imkân tanıyan yapımı cihazınıza indirebilir ve hemen oynamaya başlayabilirsiniz.

Car Mechanic

Araba tamiri oyunları arasında Car Mechanic de yer alıyor. 30 adet otomobilin yer aldığı Car Mechanic'te çeşitli aletler kullanarak arabaları tamir edebilir ve boyama işlemi yapabilirsiniz. Arabaları eski hâline döndürebilmek için bazı parçaları da değiştirebilmeniz mümkün.

Araçların performanslarını kontrol edebilmenize olanak tanıyan oyunda çeşitli yükseltmeler de mevcut. BoomBit Games tarafından sunulan Car Mechanic'i internet bağlantısı olmadığında da oynayabilme imkânına sahipsiniz.

Mechanic Max

Çizgi film tarzında grafiklere sahip olan Mechanic Max'te çeşitli sorunlardan dolayı getirilen araçları eski hâline getirmek için tamir edip temizlemeniz gerekiyor. Ayrıca normal otomobilleri taksi, yarış arabası, ambulans dahil çeşitli araçlara dönüştürebiliyorsunuz.

Çevrim dışı desteğine sahip olan Mechanic Max, internet bağlantısı olmadan da oynanabiliyor. 5 milyondan fazla indirilen oyun, basit bir oynanışa sahip. Dolayısıyla oyun, kontrol açısından zorluk yaşanmadan oynanabiliyor.

Repair Master 3D

10 milyonu aşkın indirme sayısı ile dikkat çeken Repair Master 3D'de elektronik cihazları tamir etmeye çalışıyorsunuz. Örneğin camı kırılmış veya kamerasında sorun olan bir akıllı telefonu onarmanız gerekiyor.

İnternet bağlantısı olmadığı zamanlarda da oynanabilen oyun, Zynga tarafından sunuldu. Araba tamiri oyunu Repair Master 3D'de başarılı bir oynanış sistemi bulunuyor. Oyunu cihazınıza indirip oynamaya başlayabilirsiniz.

Bu yazıda tamir oyunları listesi hazırladık. Listede yer alan yapımların indirme bağlantılarına aşağıdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca mobil cihazınızda çeşitli köprüler inşa etmek istiyorsanız en iyi köprü yapma oyunları listesine de göz atabilirsiniz.