En İyi 6 Köprü Yapma Oyunu

Köprü yapma oyunu oynamak isteyen kişiler için bir liste hazırladık. Hazırladığımız listede yer alan yapımlar, akıllı telefon ya da tabletiniz üzerinden çeşitli köprüler oluşturabilmenize imkân tanıyor.

Köprü yapma oyunları, özellikle Android ve iOS platformlarında uzun bir süredir popülerliğini devam ettiriyor. Oyuncuların uzun süre boyunca keyifli zaman geçirebilmesine olanak tanıyan pek çok köprü oluşturma oyunu bulunuyor.

Köprü Yapma Oyunu Önerileri

Poly Bridge

Build a Bridge

Bridge Constructor

Bridge Constructor Portal

Bridge Constructor Stunts

Bridge Construction Sim 2

Yukarıda köprü oluşturma oyunları bulunuyor. Listede yer alan yapımlara dair detaylara aşağıdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca kaçış temalı yapımları oynamaktan keyif alıyorsanız en iyi odadan kaçış oyunları listemize de göz atmayı unutmayın.

Poly Bridge

Dry Cactus Limited tarafından sunulan Poly Bridge, köprü kurma temasına sahip simülasyon oyunları arasında yer alıyor. Mühendislik becerilerinin büyük bir öneme sahip olduğu oyunda köprü kurma sürecinde oldukça dikkatli olmanız gerekiyor.

Köprü kurma işleminin ardından bir test süreci gerçekleşiyor. Test sürecinde köprünün sağlam olup olmadığı analiz ediliyor. Kurduğunuz köprünün sağlam olması gerekiyor. Aksi takdirde araçlar geçerken köprü çöküyor ve başarısızlıkla sonuçlanıyor.

Build a Bridge

Çizgi film tarzında grafikleri ile dikkat çeken Build a Bridge adlı yapımda iki farklı konumu birbirine bağlayacak bir köprü oluşturmaya çalışıyorsunuz. Bu işlemin ardından aracın köprü üzerinden sorunsuz bir şekilde geçip bitiş çizgisine ulaşması gerekiyor.

Başarılı bir oynanış sistemine sahip olan oyunda gerçekçi fizik motoru mevcut. Bu, oyunun gerçekçi bir deneyim sunmasına yardımcı oluyor. Çok sayıda seviyenin yer aldığı yapımda çok başarılı bir şekilde tasarlanmış bölümler mevcut.

Bridge Constructor

Köprü inşa etme oyunu denildiğinde akla ilk gelen yapımlardan biri olan Bridge Constructor, sahip olduğu 10 milyonu aşkın indirme sayısı ile dikkat çekiyor. Çok başarılı bir arayüzün ve oynanış mekaniğinin yer aldığı oyunda çok sayıda seviye bulunuyor.

Dört farklı yapı malzemesini içeren oyun şehir, sahil ve dağ gibi beş farklı ortamda geçiyor. Size sunulan malzemeleri kullanarak kusursuz bir köprü tasarlamanız gerekiyor. ClockStone STUDIO tarafından sunulan Bridge Constructor isimli oyunda ilerledikçe zorluk seviyesi de artıyor.

Bridge Constructor Portal

Çok başarılı bir oynanış sistemine sahip olan Bridge Constructor Portal, köprü inşa etme ve portal oyunlarını birleştiriyor. Headup tarafından sunulan oyunda yer alan bölümleri geçebilmek için köprüleri başarılı bir şekilde tasarlamanız gerekiyor.

Etkileyici grafikleri ile dikkat çeken oyun, atmosferi başarılı bir şekilde yansıtıyor. Akıllı telefonunuza ya da tabletinize Bridge Constructor Portal adlı mobil oyunu indirebilir ve hemen oynamaya başlayabilirsiniz.

Bridge Constructor Stunts

Bridge Constructor Stunts'ta aracın bitiş çizgisine ulaşabilmesini sağlamak için köprüler inşa etmeniz gerekiyor. Bu işlem için her seviyede belirli bir miktarda bütçe veriliyor. Bu bütçe doğrultusunda köprüler tasarlıyorsunuz. Oyunda ilginç tasarıma sahip köprüler de oluşturabilmeniz mümkün.

Oynanış sistemi, grafik ve ses efekti gibi konularda başarılı bir oyun olan Bridge Constructor Stunts'ta çevrim dışı desteği bulunuyor. Çevrim dışı desteği, söz konusu yapımın internet bağlantısı olmadığı zamanlarda da oynanabilmesini sağlıyor.

Bridge Construction Sim 2

Simülasyon türündeki Bridge Construction Sim 2, gerçekçi bir deneyim sunuyor. Çeşitli görevlerin yer aldığı oyunda köprüler inşa etmek için ekskavatör ve kamyon gibi çeşitli araçlar kullanabilme imkânına sahipsiniz. 3 boyutlu grafiklere sahip olan yapım, Game Mavericks tarafından sunuldu.

Oyuncuların uzun süre boyunca keyifli zaman geçirebilmesine yardımcı olan mobil oyunu akıllı telefonunuza ya da tabletinize indirebilir ve hemen oynamaya başlayabilirsiniz.

Bu yazıda köprü inşa etme oyunu önerilerinde bulunduk. Listede yer alan yapımlara aşağıdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca mobil cihazınızda otobüs sürmek istiyorsanız en iyi otobüs sürme oyunları listemizi inceleyebilirsiniz.