En İyi 14 Araba Park Etme Oyunu

Araba park etme oyunu, özellikle mobil platformda oldukça büyük bir popülerliğe sahip. Bu yazıda mobil cihazınızda otomobil park edebilmenize imkân tanıyan başarılı oyunları bir arada topladık.

Araba park etme oyunları, Android ve iOS cihazlar üzerinden otomobil sürmek isteyen kişilerin keyifli zaman geçirmesine olanak tanıyor. Park etme türündeki yapımların bazıları çoğu oyuncu tarafından oldukça beğenilirken bazıları ise beklentilerin altında kalıyor. Peki, bu konuda en başarılı oyunlar hangileri?

Araba Park Etme Oyunu Önerileri

Parking Jam

Car Driver 4

Parking King

Dr. Parking 4

Car Parking 3D

Car Parking Pro

Car Parking 3D Pro

City Car Parking 3D

Backyard Parking 3D

Parking Reloaded 3D

Car Parking Multiplayer

Multi-storey Car Parking 3D

Car Driving & Parking School

Parking Master Multiplayer 2

Yukarıda araba park etme oyunları bulunuyor. Listede yer alan yapımlara dair detaylara aşağıdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca en iyi otobüs sürme oyunları listesine de göz atabilir ve beğendiğiniz oyunu cihazınıza indirip oynamaya başlayabilirsiniz.

Parking Jam

Parking Jam'de otomobilleri istenen yerlere park etmeye çalışıyorsunuz. 50'den fazla arabanın yer aldığı oyunda 75'i aşkın seviye bulunuyor. Başarılı bölüm tasarımlarına sahip olan Parking Jam'de çevrim dışı desteği mevcut. TerranDroid tarafından sunulan yapım bu sayede internet bağlantısı olmadığı zamanlarda da oynanabiliyor.

Car Driver 4

Bycodec Games tarafından sunulan Car Driver 4'te 490 seviye bulunuyor. Seviyeleri başarılı bir şekilde tamamlayabilmek için otomobili belirlenen konuma park etmeniz gerekiyor. Kaliteli grafiklere sahip olan ve internet bağlantısı olmadığında da oynanabilen oyunun zorluk seviyesi ilerledikçe artıyor.

Parking King

Parking King'de ekranda yer alan direksiyonu, pedalları ve vitesi kullanarak araçları park etmeye çalışıyorsunuz. Başarılı bir oynanış sistemine sahip olan oyun, böylelikle oyuncuların keyifli zaman geçirmesine imkân tanıyor. Çok sayıda bölümün yer aldığı Parking King'de çevrim dışı desteği mevcut.

Dr. Parking 4

Dr. Parking 4, oynanış bakımından Parking King'e benziyor. Ekranın üzerinde konumlanan direksiyon, pedallar ve vites aracılığı ile otomobilleri kontrol ederek park etme işlemini gerçekleştirmeye çalışıyorsunuz. Çeşitli bölümlere sahip olan yapım, internet bağlantısı olmadığında da oynanabiliyor.

Car Parking 3D

Sahip olduğu modifiye desteği ile dikkat çeken Car Parking 3D'de çok sayıda seviye bulunuyor. Çeşitli araçların yer aldığı yapımda yer alan çok oyunculu mod sayesinde arkadaşlarınız ile beraber oynayabilirsiniz. Oyunda otomobil park etmenin yanı sıra drift modu da mevcut.

Car Parking Pro

Çeşitli modların yer aldığı Car Parking Pro'da otomobilleri başarılı bir şekilde park ederek zorlu bölümleri tamamlamaya çalışıyorsunuz. Başarılı oynanış mekaniğine sahip olan oyunda araba rengi, jant seçenekleri, plaka özelleştirme dahil olmak üzere birçok modifiye seçeneği bulunuyor.

Car Parking 3D Pro

Car Parking 3D Pro'da bariyerlere ve diğer araçlara çarpmadan otomobili belirlenen yerlere park etmeye çalışıyorsunuz. Seviyeleri başarılı şekilde tamamlayabilmek için otomobili çok dikkatli bir şekilde kullanmanız gerekiyor. Çevrim dışı desteğinin yer aldığı oyunu internet bağlantısı olmadığında da oynayabilmeniz mümkün.

City Car Parking 3D

Araba park etme oyunu City Car Parking 3D'de 178 adet bölüm yer alıyor. Birbirinden zorlu bölümleri tamamlamak için otomobili dikkatli bir şekilde sürerek park etmeniz gerekiyor. Oyunda normal otoparklar ve katlı otoparklar bulunuyor. City Car Parking 3D'de çevrim dışı desteği mevcut.

Backyard Parking 3D

Waldschrat Studios tarafından sunulan Backyard Parking 3D'deki amaç daha önce belirlenmiş olan konumlara arabaları park etmek. 10 milyonu aşkın indirme sayısı ile dikkat çeken oyunda park işlemini başarılı şekilde yapabilmek için arabayı dikkatli kullanmanız büyük bir öneme sahip.

Parking Reloaded 3D

İnternet bağlantısı olmadığı zamanlarda da oynanabilen Parking Reloaded 3D, 100'den fazla görev bulunuyor. Bu görevleri tamamlayabilmek için park işlemini başarılı bir şekilde gerçekleştirmeniz gerekiyor. Beş milyondan fazla indirilen araba park etme oyunu, kolay bir oynanışa sahip.

Car Parking Multiplayer

Sahip olduğu kaliteli grafikler ile dikkat çeken Car Parking Multiplayer'da çeşitli türlerde çok sayıda araç bulunuyor. 100 milyondan fazla indirme sayısı ile dikkat çeken oyunda otomobil özelleştirme seçenekleri mevcut. Açık dünya sunan oyunda çok oyunculu mod da bulunuyor.

Multi-storey Car Parking 3D

Multi-storey Car Parking 3D'de belirlenen süre zarfında kaza yapmadan otomobili park etmeye çalışıyorsunuz. Toplamda 5 kez kaza yaptığınızda ise oyun sona eriyor. Bunun sonucunda bölümü tekrar oynamanız gerekiyor. Milyonlarca kez indirilen Multi-storey Car Parking 3d'de çevrim dışı desteği de mevcut.

Car Driving & Parking School

100'den fazla aracın yer aldığı Car Driving & Parking School'da otomobilleri istenen yerlere park etmeniz gerekiyor. Gündüz ve gece sürüşlerini destekleyen yapımda sis, yağmur ve dolu gibi hava olayları mevcut. Çevrim dışı desteğine sahip olan Car Driving & Parking School'da 300'den fazla seviye bulunuyor.

Parking Master Multiplayer 2

Parking Master Multiplayer 2, park etme oyunundan fazlasını sunuyor. Açık dünya çok oyunculu moda sahip olan oyunda yarış ve drift de bulunuyor. 120'yi aşkın araba seçeneğinin yer aldığı oyunda modfiye ve yükseltme desteği yer alıyor. Kaliteli grafiklere sahip olan yapım, oyuncuların keyifli zaman geçirmesine olanak tanıyor.

Bu yazıda araba park etme oyunu önerilerinde bulunduk. Listede yer alan oyunların indirme bağlantılarına aşağıdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca mobil cihazınızda helikopter kullanmak istiyorsanız en iyi helikopter oyunları listesine de göz atabilirsiniz.