En İyi Kaykay Oyunları

Kaykay oyunları oynayarak uzun süre boyunca eğlenceli vakit geçirebilirsiniz. Peki, bu türde en başarılı yapımlar neler? Hazırladığımız yazıda yer alan yapımları indirebilir ve mobil cihazınız üzerinden kaykay sürebilirsiniz.

Android ve iOS işletim sistemlerine sahip cihazlar için geliştirilen milyonlarca oyun bulunuyor. Bunlar arasında kaykay oyunu da bulunuyor. Bu yapımlar, kaykay sürmekten keyif alan kişiler için oldukça eğlencelidir.

En Güzel Kaykay Oyunları Listesi

True Skate

Shadow Skate

Touchgrind Skate 2

Skateboard Party 2

Skateboard FE3D 2

Stickman Skate Battle

Tony Hawk's Skate Jam

Mike V: Skateboard Party

Yukarıda en güzel 8 kaykay oyunu bulunuyor. Listede yer alan yapımların detaylarına aşağıdan bakabilirsiniz. Ayrıca mobil cihazlar üzerinden motosiklet sürmek istiyorsanız en iyi motosiklet oyunları listemize de göz atabilirsiniz.

True Skate

Akıllı telefonlar ve tabletler için geliştirilen True Skate isimli yapımda parmağınız ile kaykayı kontrol edebilirsiniz. Çok başarılı parkurlara ev sahipliği yapan oyunda çeşitli hareketler yaparak puanlar kazanıyorsunuz. Yaptığınız hareketin zorluğuna bağlı olarak puan miktarında değişkenlik olabiliyor.

Kolay oynanış sistemi sayesinde oyunun kontrollerine kısa sürede alışabilirsiniz. True Skate'te ayrıca çevrim dışı desteği bulunuyor. Bu destek sayesinde oyunu internet bağlantısı olmadığı zamanlarda da oynayabilme imkânına sahipsiniz.

Shadow Skate

Shadow Skate adlı oyunda kaykay sürerek parkurları kısa süre içerisinde tamamlamaya çalışıyorsunuz. İstenen süre zarfında parkuru tamamlayamadıysanız bölümü tekrar oynama imkânınız da mevcut. İlerledikçe zorluk seviyesinin arttığı oyunda ayrıca çeşitli güçlendiriciler de yer alıyor.

Başarılı bir oynanış mekaniğine sahip olan oyunda kaykayı kontrol edebilmek için ekranda yer alan butonlardan yararlanıyorsunuz. Bu butonlar aracılığıyla hızlanabilir, zıplayabilir veya eğilebilirsiniz. 10 milyonu aşkın indirme sayısına sahip olan yapımda çevrim dışı desteği bulunuyor.

Touchgrind Skate 2

Illusion Labs tarafından sunulan Touchgrind Skate 2'de tıpkı listemizin ilk sırasında yer alan True Skate oyunundaki gibi kaykayı kontrol edebilmek için parmağınızı sürüklemeniz gerekiyor. Bu, mobil oyunu çok daha eğlenceli hâle getiriyor.

Çeşitli oyun modlarını içeren Touchgrind Skate 2'de çok başarılı bölüm tasarımları yer alıyor. Çeşitli kaykayların yer aldığı yapımda kaykayı kontrol ederek yaptığınız hareketler ile puanlar kazanabiliyorsunuz.

Skateboard Party 2

3 boyutlu grafiklere sahip olan Skateboard Party 2'de ekranın sağ ve sol kısımlarında konumlanan butonları kullanarak kaykay sürebilir, çeşitli hareketler yaparak yüksek puanlar elde edebilirsiniz. Skateboard Party 2'de çeşitli karakterler yer alıyor ve her karakter denge, hız gibi konularda farklı seviyelere sahip.

10 milyonu aşkın indirme sayısı ile dikkat çeken oyunda ayrıca birçok bölüm mevcut. Maple Media tarafından sunulan yapımı cihazınıza indirebilir ve hemen oynamaya başlayabilirsiniz.

Skateboard FE3D 2

Mobil cihazınız üzerinden kaykay sürebilmenize imkân tanıyan Skateboard FE3D 2'de uzun süre boyuna keyifli zaman geçirebilirsiniz. Arcade, Skade gibi çeşitli modları içeren oyunda puanlar kazanabilmenizi sağlayan pek çok hareket bulunuyor. Bu hareketleri yapabilmek için ekranda yer alan butonları kullanmanız gerekiyor.

Karakterinizi ve kaykayınızı özelleştirebilmenize imkân tanıyan oyunda bölüm tasarlama özelliği yer alıyor. Bu özellik sayesinde bir parkur hazırlayabilirsiniz. Bir milyondan fazla indirilen oyunu internet bağlantısı olmadığı zamanlarda da oynayabilirsiniz.

Stickman Skate Battle

Akıllı telefonunuz ya da tabletiniz üzerinden eğlenceli vakit geçirebilmenize yardımcı olan Stickman Skate Battle'da kaykayınızı kullanarak yüksek puanlar elde etmeye çalışıyorsunuz. İnternet bağlantısı olmadığı zamanlarda da oynanabilen oyunda çok başarılı bir oynanış sistemi bulunuyor. Çeşitli parkurların yer aldığı yapımda karakter özelleştirme imkânı da mevcut.

Tony Hawk's Skate Jam

Kaykay oyunu denildiğinde akla ilk gelen yapımlardan biri olan Tony Hawk's Skate Jam'de kaykayı kontrol edebilmek için ekranda yer alan butonları kullanmanız gerekiyor. Pek çok parkuru içeren Tony Hawk's Skate Jam'de kaykay sürerek hareketler yapabilir ve böylelikle yüksek puanlar elde edebilirsiniz.

Mike V: Skateboard Party

Listemizin son sırasında Mike V: Skateboard Party isimli oyun yer alıyor. Milyonlarca kez indirilen yapımda ekranda bulunan butonlara dokunarak kaykay sürebilir ve hareketler yaparak puanlar elde edebilirsiniz. Oyunda çeşitli karakterler bulunuyor ve her karakter denge, hız gibi konularda farklı düzeylere sahip.

Bu yazıda en güzel kaykay oyunları listesi hazırladık. Listede yer alan yapımların indirme bağlantılarına aşağıdan erişebilirsiniz. Ayrıca mobil cihazlar üzerinden helikopter kullanabilmenize imkân tanıyan en iyi helikopter oyunları listemize de göz atmayı unutmayın.