En Popüler Gizli Nesne Bulma Oyunları - 2022

Gizli nesne bulma oyunları oynamak isteyen kişiler için birbirinden başarılı yapımların yer aldığı bir liste hazırladık. Hazırladığımız listeye göz atabilir ve beğendiğiniz yapımı cihazınıza indirip hemen oynamaya başlayabilirsiniz.

Mobil platformda çok fazla sayıda oyun bulunuyor. Bu oyunlar arasında maceradan aksiyona futboldan yarışa kadar çeşitli türler mevcut. Bunlar arasında gizli nesne bulma oyunları ön plana çıkıyor.

Eğer gizlice saklanmış objelerin bulunmaya çalıştığı oyunlardan keyif alıyorsanız listemizi inceleyebilirsiniz. Hoşunuza giden oyunu akıllı telefonunuza ya da tabletinize indirebilir ve uzun süre boyunca keyifli zaman geçirebilirsiniz.

Gizli Nesne Bulma Oyunları Listesi

Criminal Case

June’s Journey

Hidden Resort

Seekers Notes

Demon Hunter 4

Murder in the Alps

Letters From Nowhere

Hidden Object Elven Forest

Find Objects Hidden Object

Titanic Hidden Object Game

Seven Muses Hidden Object

House Secrets The Beginning

Mystery Manor: hidden objects

Hidden City: Mystery of Shadows

Hidden Expedition: Dawn of Prosperity

Yukarıda gizli nesne bulma oyunu önerileri yer alıyor. Listede bulunan yapımların ayrıntılarına aşağıdan bakabilirsiniz. Ayrıca en çok oynanan mobil oyunlar listemize de göz atabilirsiniz.

Criminal Case

2012 yılında çıkmış olmasına rağmen günümüzde hâlâ oldukça popüler olan Criminal Case isimli yapımda cinayet vakalarını çözmeye çalışıyorsunuz. Bunun için olay yerini incelemeniz, tanıkları ve şüphelileri sorgulamanız, kanıt elde etmeniz gerekiyor. Ekranın altında yer alan nesneleri bulabilmek için olay yerine dikkatli bir şekilde incelemelisiniz.

June’s Journey

1920'li yıllarda geçen June’s Journey'de evin odalarına gizlenmiş nesneleri bulmaya çalışıyorsunuz. Çok başarılı bölüm tasarımlarına sahip olan yapımda bulmakta zorlandığınız nesneleri ipucu alarak kolayca bulabilirsiniz. Oyunda Zamana Karşı gibi çeşitli oyun modları da yer alıyor. Bu modlar, oyunu daha da keyifli hâle getiriyor.

Hidden Resort

Otelin içerisinde saklanmış olan nesnseleri bulmaya çalıştığınız Hidden Resort, uzun süre boyunca eğlenceli zaman geçirmenize imkân tanıyor. Oyunda ipucu özelliği de bulunuyor. Bu sayede bulamadığınız nesneleri görüntüleyebilirsiniz. Nesne bulmanın yanı sıra yeni eşyalar satın alabilmeniz de mümkün. Böylelikle kendi tarzınıza göre dekore edebilirsiniz.

Seekers Notes

On milyondan fazla indirilen Seekers Notes isimli yapımda çeşitli mekanlarda gizlenen objeleri verilen süre zarfında bulmanız gerekiyor. Ekranın alt kısmında yer alan simgeler üzerinden hangi eşyaların gizlendiğini görebilirsiniz. İlerleyen bölümlerde zorluk seviyesinin de arttığı oyunda ayrıca ipuçları da mevcut.

Demon Hunter 4

Gizlenmiş eşyalarla dolu bölümlere sahip olan Demon Hunter 4'te Antik Mısır'a yolculuk yapıyorsunuz. Çok başarılı bir oynanış sistemine sahip olan oyunda gizemleri gün yüzüne çıkarmanız gerekiyor. Demon Hunter 4'ü cihazınıza indirip ve hemen oynamaya başlayabilirsiniz.

Murder in the Alps

Gizli nesne bulma oyunu Murder in the Alps, 1930'lu yıllarda geçen oldukça popüler bir oyundur. Nordcurrent tarafından sunulan oyunda gizli nesneleri bularak çeşitli ipuçları elde etmeniz ve böylelikle cinayetleri çözmeniz gerekiyor. Eşyaların yanı sıra çeşitli bulmacalar da yer alıyor.

Letters From Nowhere

Letters From Nowhere'da Hazewich'i işgal etmeye çalışan cadılara karşı mücadele ediyorsunuz. Bunun için çeşitli odalara saklanmış olan eşyaları gün yüzüne çıkarmanız gerekiyor. Bu süreçte zorluk yaşarsanız ipuçlarından yararlanabilirsiniz. Çeşitli küçük oyunların da yer aldığı Letters From Nowhere'da gizemli cinayetleri de çözmeye çalışıyorsunuz.

Hidden Object Elven Forest

Maceralarla dolu bir Elf Ormanı'na yolculuk yaptığınız Hidden Object Elven Forest'ta ormanın içerisinde saklanmış olan çiçek, saat ve çekiç gibi nesneleri bulmanız gerekiyor. Popüler yapımda enerji sistemi de mevcut. Hidden Object Elven Forest çevrim dışı desteğine sahip. Bu sayede oyunu internet bağlantısı olmadığı zamanlarda da oynayabilirsiniz.

Find Objects Hidden Object

Easy, medium ve hard olmak üzere üç farklı zorluk seviyesine sahip olan Find Objects Hidden Object isimli oyunda her bölümde çok sayıda eşya yer alıyor. Bu eşyalar arasından istenen nesneyi bulmaya çalışıyorsunuz. Çeşitli bölümlere sahip olan yapımda nesneleri bulabilmek için oldukça dikkatli olmalısınız.

Titanic Hidden Object Game

Titanic Hidden Object Game'de Titanik gemisinin neden battığını araştırmak için görevlendirilen bir dedektifi kontrol ediyorsunuz. Oyunda 1000'den fazla gizli nesne mevcut. Zorluk yaşadığınız takdirde büyüteç simgesine dokunarak ipucu alabilirsiniz. Kaliteli görselliğe sahip olan oyunda keyifli vakit geçirebilmeniz mümkün.

Seven Muses Hidden Object

1930'lu yıllarda geçen Seven Muses Hidden Object'te gizemli bir şekilde işlenen cinayetlerin katilini bulmanız ve eşinizin masumiyetini kanıtlamanız gerekiyor. Binlerce nesneyi içeren yapımda eşyalar çok başarılı bir şekilde gizlenmiş. Bu eşyaları gün yüzüne çıkarmak için odaları dikkatli şekilde incelemelisiniz.

House Secrets The Beginning

Macera dolu bir hikâyeye adım attığınız House Secrets The Beginning'de bir dedektifi kontrol ediyorsunuz. Kaliteli grafiklere sahip olan yapımda tıpkı listedeki diğer oyunlarda olduğu gibi gizlenmiş eşyaları ortaya çıkarmaya çalışıyorsunuz. Oyun her ne kadar kolay bir oynanışa sahip olsa da nesneleri bulmaya çalışırken zorluk yaşanabiliyor.

Mystery Manor: hidden objects

Gizli nesne bulma oyunu önerileri listesindeki birçok oyun gibi Mystery Manor: hidden objects'te de bir dedektifi kontrol ediyorsunuz. Gizli eşyaları gün yüzüne çıkarıp çeşitli görevleri tamamlamanız gerekiyor. 10 milyondan fazla indirilen oyunda mini oyunlar da mevcut. Oyun, çevrim dışı desteği sayesinde internet olmadığı zamanlarda da oynanabiliyor.

Hidden City: Mystery of Shadows

G5 Entertainment tarafından sunulan Hidden City: Mystery of Shadows isimli oyunda arkadaşınızı kurtarmak ve açıklanamayan gizemli olayları çözmek için görevleri yerine getirmeniz gerekiyor. Gizli nesneleri arayıp bulabilir ve zorlu bulmacaları çözebilirsiniz. Bölümler ise oldukça başarılı bir şekilde tasarlanmış durumda.

Hidden Expedition: Dawn of Prosperity

Uzun süre boyunca eğlenceli zaman geçirebileceğiniz Hidden Expedition: Dawn of Prosperity'de deprem araştırması yapmanız gerekiyor. Araştırma sayesinde depremlerin arkasında kimlerin olduğunu öğrenmeye çalışıyorsunuz. Bunun için gizli objeleri tespit etmelisiniz.

Bu yazıda gizli nesne bulma oyunları listesi hazırladık. Listede bulunan yapımların indirme bağlantılarına aşağıdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca internetsiz oynanabilen mobil oyunlar listemize de göz atmayı unutmayın.