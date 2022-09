En Çok Oynanan Mobil Oyunlar - 2022

En çok oynanan mobil oyunlar neler sorusunun yanıtı, akıllı telefon ya da tablette oynanabilecek oyun arayan kişiler tarafından oldukça merak ediliyor. Bu yazıda çok sayıda kişi tarafından merak edilen soruyu yanıtlayacağız.

Çoğu insan oyun oynamak için artık PC yerine mobil cihazları tercih etmeye başladı. Akıllı telefon ve tablet kullanıcıları boş vakitlerinde çeşitli oyunlar oynayarak keyifli zaman geçiriyor. Peki, mobil cihaz kullanan kişiler tarafından en fazla oynanan oyunlar neler?

Hazırladığımız yazıda dünyada en fazla oynanan mobil oyunlar listesi hazırladık. Listemize göz atabilir ve beğendiğiniz oyunu indirip oynamaya başlayabilirsiniz.

En Çok Oynanan Mobil Oyunlar Listesi

Yukarıda dünyada en fazla oynanan 20 mobil oyun bulunuyor. Listede yer alan oyunların detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

Subway Surfers

Tüm dünyada çok büyük bir popülerliğe sahip olan Subway Surfers, çok fazla sayıda oyuncu tarafından oynanıyor. Çok başarılı bir oynanış sistemine sahip olan yapımda tren raylarının üzerinde engellere çarpmadan en yüksek puanı elde etmeniz gerekiyor.

En çok oynanan mobil oyunlar listesinin ilk sırasında konumlanan oyunu ücretsiz olarak indirebilir ve hemen oynamaya başlayabilirsiniz. Ayrıca Subway Surfers hikayesi gerçek mi sorusunu yanıtladığımız yazıya da göz atabilirsiniz.

PUBG Mobile

Battle royale türünün başarılı bir örneği olan PUBG Mobile, yıllardır popülerliğini devam ettiriyor. Bir harita üzerinde 100 oyuncunun mücadele ettiği oyunda amaç hayatta kalan son kişi olmaya çalışmaktır. Oyundaki UC ifadesinin ne olduğunu merak ediyorsanız PUBG Mobile UC nedir, nasıl alınır sorularını yanıtladığımız yazıyı inceleyebilirsiniz.

Brawl Stars

Clash of Clans ve Clash Royale oyunları ile tanınan Supercell tarafından geliştirilen Brawl Stars, en fazla oynanan yapımlar arasında yer alıyor. Diğer oyuncular ile mücadele ettiğiniz oyun, çok başarılı oynanış sistemine ve kaliteli grafiklere sahip.

Stumble Guys

Kitka Games tarafından geliştirilen ve yayımlanan Stumble Guys, Google Play Store'da 100 milyondan fazla indirildi. Fall Guys'a benzeyen oyun yapısıyla dikkatleri üzerinde toplayan yapımda 32 oyuncu gerçek zamanlı olarak engellere karşı mücadele ediyor. Oyunda kalan son kişi ise maçın kazananı oluyor.

Garena Free Fire

Garena Free Fire, 111dots Studio tarafından geliştirilen çok popüler bir battle royale oyunudur. Uzun süre boyunca keyifli zaman geçirebileceğiniz yapımda tıpkı diğer battle royale oyunlarında olduğu gibi hayatta kalan son kişi olmaya çalışıyorsunuz.

Eğer PUBG Mobile'dan sıkıldıysanız ve aynı türde farklı bir oyun arıyorsanız en çok oynanan mobil oyunlar arasında yer alan Garena Free Fire'ı tercih edebilirsiniz.

Candy Crush Saga

Uzun yıllardır popülerliğini devam ettirerek çok büyük bir başarının altına imza atan Candy Crush Saga, eğlenceli zaman geçirmenize imkân tanıyan eşleştirme oyunudur. Popüler yapımda aynı renge sahip en az üç şekeri eşleştirmeniz gerekiyor. Çeşitli güçlendiriciler de mevcut.

Pokemon GO

Arttırılmış gerçeklik türündeki oyunda Pokemon karakterlerini toplamaya çalışıyorsunuz. Diğer oyunlardan farklı bir yapıya sahip olan yapımda Pokemon'ları toplayabilmek için şehirde gezmeniz gerekiyor. Niantic tarafından geliştirilen oyunda keyifli zaman geçirebilirsiniz.

Call of Duty: Mobile

Activision tarafından yayımalanan Call of Duty: Mobile,2019 yılında piyasaya sürüldü ve indirme sayısı ilk ay 148 milyonu aştı. Günümüzde hâlâ çok sayıda oyuncu tarafından oynanan yapımda çeşitli çok oyunculu mod modlar bulunuyor. Bunlar arasında battle royale da yer alıyor.

League of Legends: Wild Rift

MOBA türündeki League of Legends: Wild Rift, Riot Games tarafından geliştirildi ve yayımlandı. PC platformu için geliştirilen League of Legends'ın mobil sürümü olan LoL: Wild Rift'te Ezreal, Ziggs, Jinx, Garen ve Ahri gibi çeşitli şampiyonlar bulunuyor. Eğer MOBA türünü seviyorsanız oyunda eğlenceli zaman geçirebilirsiniz.

Mobile Legends

En çok oynanan mobil oyunlar arasında bulunan Mobile Legends, tıpkı League of Legends: Wild Rift gibi çok popüler bir MOBA oyunudur. 5'er kişilik iki takımın mücadele ettiği oyunda tank, savaşçı, suikastçı ve büyücü gibi birçok türde 100'den fazla karakter yer alıyor ve her karakterin kendine has çeşitli özellikleri bulunuyor.

Pokemon Unite

Pikachu, Chaizard ve Balbazar dahil olmak üzere pek çok Pokemon karakterinin yer aldığı Pokemon Unite isimli yapımda tıpkı LoL: Wild Rift ve Mobile Legends'taki gibi üç farklı koridor bulunuyor. Pokemon'u ve MOBA türünü seviyorsanız söz konusu yapımda eğlenceli zaman geçirebilirsiniz.

Apex Legends Mobile

Electronic Arts tarafından sunulan Apex Legends Mobile, kısa süre içerisinde çok popüler bir oyun hâline geldi. Başarılı battle royale oyununda Bloodhound, Bangalore, Octane, Gibraltar, Ufeline ve Rhapsody dahil olmak üzere pek çok karakter bulunuyor. Oyun hakkında detaylı bilgiye sahil olmak için Apex Legends rehberi yazımıza göz atabilirsiniz.

Roblox

Roblox Corporation tarafından geliştirilen ve yayımlanan Roblox, bir çevrim içi oyun platformudur. Dünya çapında çok popüler olan oyunun içerisinde çeşitli mini yapımlar yer alıyor. Başarılı oynanış sistemine sahip oyunda keyifli vakit geçirebilirsiniz.

Asphalt 9: Legends

Mobil cihazlar için araba yarışı oyunu denildiğinde akla ilk gelen oyunlardan biri olan Asphalt 9: Legends, sahip olduğu basit oynanış ve kaliteli grafikler ile dikkat çekiyor. Çok fazla sayıda oyuncu tarafından oldukça beğenilen oyunda aracınızı kişiselleştirebilmeniz de mümkün.

Township

Milyonlarca oyuncu tarafından tercih edilen Township isimli yapımda hayalinizdeki şehri inşa edebilirsiniz. Basit bir oynanışa sahip olan oyunda ayrıca çiftçilik de yapabilirsiniz. Şehri geliştirmeniz için görevleri başarılı bir şekilde tamamlamanız gerekiyor.

Genshin Impact

Anime tarzında çok kaliteli grafiklere sahip olan Genshin Impact, miHoYo tarafından geliştirilen çok popüler bir aksiyon rol yapma oyunudur. Android ve iOS dahil olmak üzere birçok platformda yer alan yapımda başarılı oynanış sistemi mevcut.

Clash of Clans

Supercell tarafından geliştirilen ve yayımlanan Clash of Clans, 2012 yılında çıkmış olmasına rağmen günümüzde hâlâ oldukça popüler durumda. Oyunda bir köy kurmanız ve kurduğunuz köyü diğer oyuncular ile mücadele edebilmek için geliştirmeniz gerekiyor. Popüler yapımda ayrıca klan sistemi de bulunuyor.

Temple Run 2

En iyi koşu oyunları arasında yer alan Temple Run 2 isimli oyunda engellere çarpmadan en yüksek puanı elde etmeye çalışıyorsunuz. Yıllardır popülerliğini devam ettirmeyi başaran yapımın oynanışı her ne kadar basit olsa da dikkat gerektiriyor çünkü dikkatsizlik sonucu engellere çarpabilirsiniz ve bunun sonucunda oyun sona erebilir.

Truck Simulator Ultimate

Tır simülasyonu oyunlarını seven oyuncular arasında oldukça popüler olan Truck Simulator Ultimate, milyonlarca kez indirildi. Zuuks Games tarafından sunulan oyunda tır ile şehirler arası taşımacılık yapıyorsunuz. Ekranda frenden direksiyona navigasyondan hız göstergesine kadar birçok öge yer alıyor.

Gerçekçi oynanış yapısıyla dikkat çeken oyunda kaliteli grafikler bulunuyor. Keyifli zaman geçirilmesine imkân tanıyan oyunu cihazınıza indirebilir ve hemen oynamaya başlayabilirsiniz.

Toy Blast

Eşleştirme türündeki popüler oyun Toy Blast'te aynı renge sahip olan küplere dokunarak yok etmeniz gerekiyor. Her bölümde çeşitli miktarlarda hamle sayısı veriliyor. 5000'den fazla bölümün yer aldığı yapımda bölümler her ne kadar ilk etapta kolay olsa da ilerledikçe zorluk seviyesi de artıyor.

Bu yazıda en çok oynanan mobil oyunlar listesi hazırladık. Hazırladığımız listedeki yapımların indirme bağlantılarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.