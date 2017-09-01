iPhone ve iPad İçin En İyi Ücretsiz Klavye Uygulamaları

iPhone ve iPad’inizde yazma hızınızı artırmak isteyen kullanıcılara özel, en iyi ücretsiz klavye uygulamaları listesi oluşturduk.

iOS 8 güncellemesi ile birlikte gelen üçüncü parti klavye desteği, iOS'in yazması zor klavyesinden kurturulmamızı sağladı. App Store'daki onlarca klavye uygulaması arasından en iyileri seçmek elbette kolay olmadı.

iOS’in kendi klavye uygulamasından çok daha rahat yazmanızı sağlayan, özel karakterlere erişimi kolaylaştıran düzene sahip, farklı stillerde yazmayı destekleyen en iyi klavye uygulamalarından ücretsiz olanları bir araya topladık. Sadece Android’den iPhone’a yeni geçmiş kullanıcılarının değil, mevcut iPhone kullanıcılarının da bu listeye bakmalarını öneriyoruz.