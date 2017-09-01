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iPhone ve iPad İçin En İyi Ücretsiz Klavye Uygulamaları

iPhone ve iPad İçin En İyi Ücretsiz Klavye Uygulamaları
Erkan Calp
Erkan Calp

iPhone ve iPad’inizde yazma hızınızı artırmak isteyen kullanıcılara özel, en iyi ücretsiz klavye uygulamaları listesi oluşturduk.

iOS 8 güncellemesi ile birlikte gelen üçüncü parti klavye desteği, iOS'in yazması zor klavyesinden kurturulmamızı sağladı. App Store'daki onlarca klavye uygulaması arasından en iyileri seçmek elbette kolay olmadı.

iOS’in kendi klavye uygulamasından çok daha rahat yazmanızı sağlayan, özel karakterlere erişimi kolaylaştıran düzene sahip, farklı stillerde yazmayı destekleyen en iyi klavye uygulamalarından ücretsiz olanları bir araya topladık. Sadece Android’den iPhone’a yeni geçmiş kullanıcılarının değil, mevcut iPhone kullanıcılarının da bu listeye bakmalarını öneriyoruz.

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SwiftKey Keyboard SwiftKey Keyboard
SwiftKey Keyboard SwiftKey Keyboard, iOS cihazınızın varsayılan klavyesi yerine geçebilen akıllı klavye uygulamasıdır. ÜCRETSİZ
Gboard Gboard
Gboard Gboard, Google'ın iPhone ve iPad ile uyumlu ücretsiz Türkçe klavye uygulaması. ÜCRETSİZ
Fleksy Fleksy
Fleksy Fleksy, iOS kullanıcılarının daha hızlı yazı yazabilmeleri için yaratıcı çözüm ve özellikler bulunduran yararlı bir iOS klavye uygulamasıdır. ÜCRETSİZ
Giphy Keys Giphy Keys
Giphy Keys Giphy Keys mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir klavye uygulamasıdır ÜCRETSİZ
Swiftmoji Swiftmoji
Swiftmoji Swiftmoji, iPhone kullanıcıları için ücretsiz emoji klavye uygulaması. ÜCRETSİZ
TouchPal Keyboard TouchPal Keyboard
TouchPal Keyboard TouchPal Keyboard, iOS 8'li cihazlarda hem kaydırma hem de hareket girişi sunan ilk klavye uygulamasıdır. ÜCRETSİZ

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