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iPhone ve iPad İçin En İyi Ücretsiz Mail Uygulamaları

iPhone ve iPad İçin En İyi Ücretsiz Mail Uygulamaları
Erkan Calp
Erkan Calp

iPhone ve iPad’in Mail uygulamasına alternatif olarak kullanılabilecek en iyi ücretsiz mail uygulamalarını bu listede bulacaksınız. Telefon/tabletle ön yüklü gelen Mail uygulamasını yeterince kullanışlı bulmuyor, push bildirimlere ilişkin sorun yaşıyor veya e-posta hesabınızı ekleyemiyorsanız bu alternatifleri değerlendirebilirsiniz.

Apple cihazlarda yüklü gelen Mail uygulamasından çok daha fazla özellik sunan, özelleştirmeye açık en iyi e-posta uygulamalarını derlediğimiz listeye aşağıdan ulaşabilir, tek dokunuşla cihazınıza indirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.

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Astro: AI meets Email Astro: AI meets Email
Astro: AI meets Email Astro: AI meets Email, iOS işletim sistemli iPhone ve iPad cihazlarda tercih edilebilecek bir e-posta okuma ve cevaplama uygulamasıdır. ÜCRETSİZ
Gmail Gmail
Gmail Gmail, popüler e-posta uygulamasının iPhone ve iPad için hazırlanan mobil uygulamasıdır. ÜCRETSİZ
Inbox Inbox
Inbox Inbox by Gmail, Google tarafından Gmail kullanıcıları için geliştiren ve kalabalık e-posta sayfanız içerisinden sizin için önemli olanları tespit ederek okumanızı sağlayan ücretsiz ve kullanımı kolay bir iOS uygulamasıdır. ÜCRETSİZ
Mail.Ru Mail.Ru
Mail.Ru Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz resmi Mail.Ru uygulamasıdır. ÜCRETSİZ
Microsoft Outlook Microsoft Outlook
Microsoft Outlook Microsoft Outlook uygulaması sayesinde iPhone ve iPad cihazlarınızdan Outlook ve diğer e-posta hesaplarınızı kolayca yönetebiliyorsunuz. ÜCRETSİZ
myMail myMail
myMail myMail ile tüm e-posta hesaplarınız tek bir yerde. ÜCRETSİZ
Newton Mail Newton Mail
Newton Mail Newton Mail, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir mail uygulamasıdır. ÜCRETSİZ
Spark Spark
Spark Spark, iOS cihaz sahiplerinin kullanabilecekleri pratik ve kapsamlı bir email yöneticisi. ÜCRETSİZ
Yahoo Mail Yahoo Mail
Yahoo Mail Yahoo Mail servisinde bulunan e-postalarınızı yönetmek için resmi Yahoo Mail iPhone ve iPad uygulamasını kullanabilirsiniz. ÜCRETSİZ

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