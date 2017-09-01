iPhone ve iPad İçin En İyi Ücretsiz Mail Uygulamaları

iPhone ve iPad’in Mail uygulamasına alternatif olarak kullanılabilecek en iyi ücretsiz mail uygulamalarını bu listede bulacaksınız. Telefon/tabletle ön yüklü gelen Mail uygulamasını yeterince kullanışlı bulmuyor, push bildirimlere ilişkin sorun yaşıyor veya e-posta hesabınızı ekleyemiyorsanız bu alternatifleri değerlendirebilirsiniz.

Apple cihazlarda yüklü gelen Mail uygulamasından çok daha fazla özellik sunan, özelleştirmeye açık en iyi e-posta uygulamalarını derlediğimiz listeye aşağıdan ulaşabilir, tek dokunuşla cihazınıza indirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.