Yahoo! Mail, Yahoo'nun Windows 10 kullanıcılarına hazırladığı özel e-posta uygulaması.

Erkan Calp - 47 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Yahoo! Mail, Yahoo’nun Windows 10 bilgisayar ve tablet kullanıcılarına özel e-posta uygulaması. Windows 10’un sevilen özelliklerinin entegre edildiği mail uygulamasının web uygulamasından hem arayüz hem de kullanım olarak öne çıktığını söyleyebiliriz. Hem mobil hem de bilgisayar platformunda İngilizce olarak kullanılabilen uygulama, sınırsız bir yapıya sahip. Hızlı ve pratik bir mail aracı olarak adından söz ettiren yapım, ücretsiz olarak kullanılmaya devam ediliyor. Modern bir posta uygulaması olarak adından söz ettiren Yahoo! Mail, Rusya tabanlı bir uygulama olarak adından söz ettiriyor.

Yahoo! Mail Özellikleri

Ücretsiz,

Android, iOS, Windows ve Mac sürümü,

İngilizce dil,

Light tema,

Hızlı ve pratik mail aracı,

Sınırsız mail,

Windows 10 ile önyüklü gelen modern posta uygulaması Yahoo! Mail’i elbette destekliyor ancak Yahoo’nun kendi hazırladığı mail uygulaması gibi elbette değil. Yahoo! e-posta hesabınızla giriş yaparak doğrudan kullanmaya başlayabildiğiniz uygulamanın hızlı, pratik ve sade kullanıcı arayüzüne sahip olduğunu söylemek mümkün. E-posta oluşturma, arama ve e-postaları okuma ayrı sekmelere konumlandırılmış ve yeni bir pencere açmadan gelen kutunuza ulaşabiliyorsunuz. E-posta trafiğiniz yüksekse dilediğiniz bir posta, doküman veya fotoğrafa ulaşmanız da son derece basit. Ayrıca e-postaların klasörlerde toplanabilmesi, mesaj listesinin farklı seçeneklerle sıralanabilmesi, akıllı görünüm de beğendiğim özellikler arasında.

Facebook, Gmail, Outlook gibi sık kullandığımız servislerden kişilerinizi aktarmanıza izin veren Yahoo! Mail’de tek tıkla (dokunuşla) e-postalarınıza resim, doküman, animasyonlu GIF, bağlantı eklemeniz mümkün.

Hem masaüstünde hem de kilit ekranında gerçek zamanlı bildirimde bulunarak e-postalarınızı her daim takip etmenizi kolaylaştıran Yahoo! Mail uygulamasının özelleştirme seçeneği de mevcut. 20’dan fazla tema ile gelen kutunuza kendi zevkinize göre ayarlayabiliyorsunuz.

Yahoo! Mail İndir

Ücretsiz olarak Windows, Mac, Android ve iOS platformlarında karşımıza çıkan Yahoo! Mail ile dilediğiniz zaman dilediğiniz kadar mail atabileceksiniz. Basit bir kullanıma sahip olan uygulama, tüm platformlarda senkronizasyonlu bir şekilde kullanılabiliyor. Dileyen kullanıcılar uygulamayı hemen indirebilir ve kullanmaya başlayabilirler.