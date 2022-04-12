Yahoo! Mail
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 2,331
- DOSYA BOYUTU 15.00 MB
- Üretici Yahoo
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Yahoo! Mail, Yahoo'nun Windows 10 kullanıcılarına hazırladığı özel e-posta uygulaması.
Yahoo! Mail, Yahoo’nun Windows 10 bilgisayar ve tablet kullanıcılarına özel e-posta uygulaması. Windows 10’un sevilen özelliklerinin entegre edildiği mail uygulamasının web uygulamasından hem arayüz hem de kullanım olarak öne çıktığını söyleyebiliriz. Hem mobil hem de bilgisayar platformunda İngilizce olarak kullanılabilen uygulama, sınırsız bir yapıya sahip. Hızlı ve pratik bir mail aracı olarak adından söz ettiren yapım, ücretsiz olarak kullanılmaya devam ediliyor. Modern bir posta uygulaması olarak adından söz ettiren Yahoo! Mail, Rusya tabanlı bir uygulama olarak adından söz ettiriyor.
Yahoo! Mail Özellikleri
- Ücretsiz,
- Android, iOS, Windows ve Mac sürümü,
- İngilizce dil,
- Light tema,
- Hızlı ve pratik mail aracı,
- Sınırsız mail,
Windows 10 ile önyüklü gelen modern posta uygulaması Yahoo! Mail’i elbette destekliyor ancak Yahoo’nun kendi hazırladığı mail uygulaması gibi elbette değil. Yahoo! e-posta hesabınızla giriş yaparak doğrudan kullanmaya başlayabildiğiniz uygulamanın hızlı, pratik ve sade kullanıcı arayüzüne sahip olduğunu söylemek mümkün. E-posta oluşturma, arama ve e-postaları okuma ayrı sekmelere konumlandırılmış ve yeni bir pencere açmadan gelen kutunuza ulaşabiliyorsunuz. E-posta trafiğiniz yüksekse dilediğiniz bir posta, doküman veya fotoğrafa ulaşmanız da son derece basit. Ayrıca e-postaların klasörlerde toplanabilmesi, mesaj listesinin farklı seçeneklerle sıralanabilmesi, akıllı görünüm de beğendiğim özellikler arasında.
Facebook, Gmail, Outlook gibi sık kullandığımız servislerden kişilerinizi aktarmanıza izin veren Yahoo! Mail’de tek tıkla (dokunuşla) e-postalarınıza resim, doküman, animasyonlu GIF, bağlantı eklemeniz mümkün.
Hem masaüstünde hem de kilit ekranında gerçek zamanlı bildirimde bulunarak e-postalarınızı her daim takip etmenizi kolaylaştıran Yahoo! Mail uygulamasının özelleştirme seçeneği de mevcut. 20’dan fazla tema ile gelen kutunuza kendi zevkinize göre ayarlayabiliyorsunuz.
Yahoo! Mail İndir
Ücretsiz olarak Windows, Mac, Android ve iOS platformlarında karşımıza çıkan Yahoo! Mail ile dilediğiniz zaman dilediğiniz kadar mail atabileceksiniz. Basit bir kullanıma sahip olan uygulama, tüm platformlarda senkronizasyonlu bir şekilde kullanılabiliyor. Dileyen kullanıcılar uygulamayı hemen indirebilir ve kullanmaya başlayabilirler.
Yahoo Mail
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 4,756
- DOSYA BOYUTU 3.40 MB
- Üretici Yahoo
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Yahoo e-posta adresinizde yer alan mailleri Android telefon ve tabletlerinizden kontrol edip yanıtlamak için bu resmi Yahoo uygulamasını kullanabilirsiniz.
Yahoo'nun e-posta hizmetleri şirket arama motoru servisinde eski günlerine dönemese de oldukça sık bir şekilde kullanılıyor. Tabii ki e-postaları kontrol etmek ise her zaman PC başında olamadığımız için mobil cihazlarımızda da önem kazanıyor.
Yahoo Mail Android uygulamasını kullanarak Yahoo e-postalarınıza kolayca ulaşabilir, yeni postalar geldiğinde bildirimler alabilir, gelen kutunuzu kontrol ederken sınırsız kaydırma özelliği ile hızlı bir şekilde gözden geçirme yapabilirsiniz.
Bunun yanında açılır yan menüsü sayesinde hızlıca klasörler ve işlevler arasında gezebiliyor, e-postalarınıza resim ve videolar ekleyebiliyor, çoklu Yahoo hesapları ile tüm yazışmalarınıza erişebiliyorsunuz.
Yahoo Mail
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 1,093
- DOSYA BOYUTU 4.30 MB
- Üretici Yahoo
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Yahoo Mail servisinde bulunan e-postalarınızı yönetmek için resmi Yahoo Mail iPhone ve iPad uygulamasını kullanabilirsiniz.
iPhone kullanıcılarıYahoo'nun resmi e-posta uygulaması Yahoo Mail'i kullanarak Yahoo hesaplarında yer alan postaları çok kolay bir şekilde kontrol edebilir, oldukça işlevsel ve kaliteli olan bu uygulamadan başka bir uygulamaya da ihtiyaç duymadan tüm işlerini halledebilirler.
Her ne kadar Android versiyonu ile karşılaştığında açılır yan menü gibi bazı konularda eksiklikleri olsa da iOS için hazırlanan Yahoo! Mail uygulaması da işlevsel ve göze hoş gelir bir tasarım ile karşımıza çıkıyor.
Sadece tek bir tıklama ile gelen kutunuza erişebildiğiniz, yeni postalarda bildirim alabildiğiniz ve sürekli kaydırma özelliği ile tüm mesajlarınızı hızlıca gözden geçirebildiğiniz uygulamayı Yahoo posta servisini kullananların denemeden geçmemesi gerekiyor.