iPhone ve iPad İçin En İyi Ücretsiz Video Düzenleme Uygulamaları

iPhone ve iPad için ücretsiz en iyi video düzenleme uygulamaları ile videolarınızı kırpıp hızlıca paylaşmanız, ağır çekimde ilerletmeniz ve çok daha fazlasını yapmanız mümkündür.

Siz de iPhone'unuzla çektiğiniz videoları düzenlemek için kullanabileceğiniz basit ancak etkili uygulamalar arıyorsanız listemizin tam size göre olduğunu söyleyebiliriz.

iPhone ve iPad ile uyumlu video düzenleme uygulamaları elbette masaüstünde kullanılan profesyonel programların seviyesinde değildir ancak temel video düzenleme işleri için gayet yeterli bulacaksınızdır.

Dilerseniz daha fazla uzatmayalım ve iPhone/iPad için ücretsiz en iyi video düzenleme uygulaması nedir sorusuna yanıt bulmanız için hazırladığımız listeye geçelim.

iPhone/iPad İçin Video Düzenleme Uygulamaları Listesi

iMovie

Magisto

VivaVideo

VideoShow

Quik GoPro

Videorama

Apple cihazlarında video düzenlemek için kullanılabilecek temel özelliklere sahip videolar arıyorsanız yukarıdaki uygulamaları tercih edebilirsiniz. Bu uygulamaların özelliklerini ise aşağıdan öğrenebilirsiniz.

1. iMovie Özellikleri

Videolara şarkı, müzik, ses vb. eklenebilir.

Videolar filtrelerle güzelleştirilebilir.

Videoların arasına geçiş eklenebilir.

Videolar üzerinde kırpma, döndürme, kesme, birleştirme gibi işlemler gerçekleştirilebilir.

Tüm popüler video ve ses formatları ile uyumludur.

Green Screen ve Blue Screen özelliğine sahiptir.

Bölünmüş ekran desteği vardır.

Videolar hızlıca sosyal medyada ve çeşitli sitelerde paylaşılabilir.

Arka plan gürültüsünü azaltır.

2. Magisto Özellikleri

Kullanımı kolay arayüzü vardır.

Videonuza kolayca logo ekleyebilirsiniz.

Videonuza efekt, filtre, birbirinden renkli çıkartmalar ve müzik ekleyebilirsiniz.

Videolarınızı kırpabilir, bölebilir, birleştirebilirsiniz.

Yazı ekleyebilir, yazıları istediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz.

3. VivaVideo Özellikleri

Sosyal medyada paylaşılacak videolar oluşturmanızı sağlar.

Videolarınıza ücretsiz müzik ve sesler ekleyebilirsiniz.

Videoları birleştirebilir, kırpabilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz.

YouTube, Instagram, TikTok'a özel videolar oluşturmanıza yardımcı olur.

Videolarınızı 4K, 1080p, 720p kalitede kaydetmenizi sağlar.

4. VideoShow Özellikleri

Fotoğraf ve videoları birleştirip klip oluşturabilirsiniz.

Ses üzerinde çeşitli işlemler yapabilirsiniz.

Videoları kırpıp birleştirebilirsiniz.

Birbirinden çeşitli filtrelerle videoları daha ilgi çekici kılabilirsiniz.

Videoları farklı kalite düzeylerinde kaydedebilirsiniz.

5. Quik GoPro Özellikleri

Videoları otomatik kırpabilir.

Fotoğrafların odak noktasını otomatik olayarak ayarlayabilir.

Videolara yazı, emoji ekleyebilirsiniz.

Onlarca ücretsiz müzik sunar.

Ücretsiz müziklerin dışında dışarıdan da müzik kullanabilirsiniz.

Oluşturduğunuz videoları sosyal medyada hızlıca paylaşabilirsiniz.

6. Videorama Özellikleri

YouTube, Facebook ya da Instagram'da paylaşacağınız videoları ilgi çekici hale getirir.

Animasyonlu yazılar sunar.

Videolara özel efektler ekler.

Sinematik filtreler sağlar.

Videoların parlaklığını, kontrastını, pozlamasını, doygunluğunu ve daha fazlasını ayarlayabilirsiniz.

iPhone ve iPad için sıraladığımız ücretsiz en iyi video düzenleme uygulamaları listemizin sonuna geldik. Peki, listede beğendiğiniz bir uygulama oldu mu? Bu uygulamaya aşağıdan ulaşabilirsiniz.