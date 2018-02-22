Mac İçin En İyi Antivirüs Programları

Mac için en iyi antivirüs programlarını bu listemizde bulabilirsiniz.

Bir kısım kullanıcı Mac için antivirüs gerekli mi? sorusunu sorarken bir kısım da Mac için antivirüs önerisi alabilir miyim? sorusunu yöneltmekte. Ev kullanıcılarından kurumsal kullanıcılara herkesi etkileyen etkili virüsleri daha çok Windows platformunda görsek de son zamanlarda MacOS sistemli Apple bilgisayarlar da tehdit altında. Elbette MacOS için geliştirilen virüsler Windows’taki kadar etkili çalışmıyor; keşfedilen güvenlik açıkları da hemen bir güncellemeyle kapatılıyor ancak yine de sistemde bir Mac antivirüs programının bulunmasında fayda var.

Mac için antivirüs programları listemizde yer alan tüm programlar ücretsiz deneme seçeneği sunmaktadır. Kaspersky, Norton, Avast gibi önde gelen antivirüs programlarının yanı sıra sistemi yormayan, hafif ve en az onlar kadar etkili koruma sağlayan antivirüs programlarının indirme bağlantılarına doğrudan aşağıdan ulaşabilirsiniz.