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Mac İçin En İyi Antivirüs Programları

Mac İçin En İyi Antivirüs Programları
Erkan Calp
Erkan Calp -

Mac için en iyi antivirüs programlarını bu listemizde bulabilirsiniz.

Bir kısım kullanıcı Mac için antivirüs gerekli mi? sorusunu sorarken bir kısım da Mac için antivirüs önerisi alabilir miyim? sorusunu yöneltmekte. Ev kullanıcılarından kurumsal kullanıcılara herkesi etkileyen etkili virüsleri daha çok Windows platformunda görsek de son zamanlarda MacOS sistemli Apple bilgisayarlar da tehdit altında. Elbette MacOS için geliştirilen virüsler Windows’taki kadar etkili çalışmıyor; keşfedilen güvenlik açıkları da hemen bir güncellemeyle kapatılıyor ancak yine de sistemde bir Mac antivirüs programının bulunmasında fayda var.

Mac için antivirüs programları listemizde yer alan tüm programlar ücretsiz deneme seçeneği sunmaktadır. Kaspersky, Norton, Avast gibi önde gelen antivirüs programlarının yanı sıra sistemi yormayan, hafif ve en az onlar kadar etkili koruma sağlayan antivirüs programlarının indirme bağlantılarına doğrudan aşağıdan ulaşabilirsiniz.

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avast! Free Antivirus avast! Free Antivirus
avast! Free Antivirus Avast tecrübesini Mac bilgisayarlara aktardı. Ücretsiz olarak kullanabileceğiniz avast! Free Antivirus üç ayrı kalkanla bilgisayarı koruyor. ÜCRETSİZ
Bitdefender Adware Removal Tool Bitdefender Adware Removal Tool
Bitdefender Adware Removal Tool Bitdefender Adware Removal Tool, MAC'inize ücretsiz indirip kullanabileceğiniz etkili bir reklam yazılımı kaldırma aracı. ÜCRETSİZ
Bitdefender Virus Scanner Bitdefender Virus Scanner
Bitdefender Virus Scanner Bitdefender Virus Scanner ile Mac sisteminizden zararlıları uzak tutun. ÜCRETSİZ
Kaspersky Anti-Virus for Mac Kaspersky Anti-Virus for Mac
Kaspersky Anti-Virus for Mac Mac bilgisayarınızı çevrimiçi ve çevrimdışı tehditlerden korumak için Kaspersky Anti-Virus for Mac yeter. DENEME SÜRÜMÜ
Mac için Norton AntiVirus Mac için Norton AntiVirus
Mac için Norton AntiVirus Mac için Norton Antivirus, sisteminizi en iyi şekilde korur. DENEME SÜRÜMÜ
Malwarebytes Anti-Malware Malwarebytes Anti-Malware
Malwarebytes Anti-Malware Malwarebytes Anti-Malware programını kullanarak Mac bilgisayarınızı tüm adware ve malware tehditlerden arındırabiliyorsunuz. ÜCRETSİZ
Sophos Anti-Virus for Home Edition Sophos Anti-Virus for Home Edition
Sophos Anti-Virus for Home Edition Sophos Anti-Virus for Mac Home Edition, bilgisayarınızı virüslere, Trojan’lara ve diğer tehditlere karlı korur. ÜCRETSİZ
360 Total Security 360 Total Security
360 Total Security 360 Total Security ücretsiz olarak faydalanabileceğiniz bir Mac anitivirüs yazılımıdır ÜCRETSİZ

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