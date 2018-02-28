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Mac İçin Ücretsiz Müzik Dinleme Programları

Mac İçin Ücretsiz Müzik Dinleme Programları
Erkan Calp
Erkan Calp -

Mac için en iyi müzik dinleme, müzik çalma programlarını bu listede bulabilirsiniz. Mac bilgisayarınıza indirdiğiniz müzikleri çalabileceğiniz veya online olarak müzik dinleyebileceğiniz en iyi müzik programlarını bir araya getirdik.

MacOS sistemli Apple bilgisayarlarda yüklü gelen iTunes, müzik oynatıcı (music player) olarak kullanılabiliyor olsa da gelişmiş özellikler arayan kullanıcılara hitap etmiyor. Siz de iTunes’a alışamayıp alternatif müzik çalar arayışına giren kullanıcılar arasındaysanız Mac için müzik dinleme programlarını topladığımız bu liste ilginizi çekecektir.

Bilinen tüm müzik formatlarını destekleyen en iyi müzik çalarların indirme bağlantılarına aşağıdan ulaşabilir, Mac’inize ücretsiz indirerek müzik dinleme keyfi sürmeye başlayabilirsiniz.

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Songbird Songbird
Songbird Müzik oynatıcınızın internetteki hızınıza yetişmesini ve senkronizasyon desteğiyle çapraz platformda çalışmasını istemez misiniz? ÜCRETSİZ
Soundnode Soundnode
Soundnode Soundnode, SoundCloud'ı masaüstüne getiren açık kaynak kodlu ve kurulumsuz bir program. ÜCRETSİZ
Spotify Spotify
Spotify Spotify, istediğiniz müzikleri online olarak dinleyerek aralarından seçtiklerinizi yada hepsini arkadaşlarınızla paylaşabileceğiniz güzel bir müzik dinleme servisidir. ÜCRETSİZ
Tomahawk Tomahawk
Tomahawk Tomahawk internet üzerinden arkadaşlarınızla bağlantı kurarken aynı anda müzik dinleyebileceğiniz sosyal bir medya oynatıcıdır. ÜCRETSİZ
VLC Media Player VLC Media Player
VLC Media Player Açık kaynak dolayısıyla ücretsiz video oynatıcı VLC, her formatı çalıştıran güçlü altyapısı ve basit kullanımıyla kullanıcıların favorilerinden. ÜCRETSİZ
Vox Vox
Vox Mac bilgisayarlarda müzik dinlemek için hafif ve kolay bir oynatıcı arıyorsanız Vox uygulamasını kullanabilirsiniz. ÜCRETSİZ
Wondershare TunesGo Wondershare TunesGo
Wondershare TunesGo Wondershare TunesGo, Mac bilgisayarınız için hepsi bir arada müzik programı. DENEME SÜRÜMÜ

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