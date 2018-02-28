Mac İçin Ücretsiz Müzik Dinleme Programları

Mac için en iyi müzik dinleme, müzik çalma programlarını bu listede bulabilirsiniz. Mac bilgisayarınıza indirdiğiniz müzikleri çalabileceğiniz veya online olarak müzik dinleyebileceğiniz en iyi müzik programlarını bir araya getirdik.

MacOS sistemli Apple bilgisayarlarda yüklü gelen iTunes, müzik oynatıcı (music player) olarak kullanılabiliyor olsa da gelişmiş özellikler arayan kullanıcılara hitap etmiyor. Siz de iTunes’a alışamayıp alternatif müzik çalar arayışına giren kullanıcılar arasındaysanız Mac için müzik dinleme programlarını topladığımız bu liste ilginizi çekecektir.

Bilinen tüm müzik formatlarını destekleyen en iyi müzik çalarların indirme bağlantılarına aşağıdan ulaşabilir, Mac’inize ücretsiz indirerek müzik dinleme keyfi sürmeye başlayabilirsiniz.