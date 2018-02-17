Öğretmenler için En İyi Android Uygulamaları

Teknoloji, eğitim alanında da oldukça hızlı bir şekilde gelişmeye devam ediyor. Okullar da yavaş yavaş gelişen teknolojiye ayak uydurarak, alışılagelmiş sistemin dışında daha etkili bir öğrenme ortamı sunuyorlar. Bizler de bu listemizde, öğretmenler için en iyi Android uygulamalarını sizlerle paylaşacağız.

Uygulama geliştiricileri, öğretmenleri de düşünerek onlarca farklı amaçla uygulamalar geliştiriyorlar. Doküman oluşturma ve görüntüleme uygulamaları, ders programı uygulamaları, sınav okuma uygulamaları derken öğretmenlerimizin işini kolaylaştıracak birçok uygulamayla karşılaşabiliyoruz. Bunlar arasından derleyerek hazırladığımız listemizde, hem evde hem de okulda senkronize bir şekilde kullanılabilecek uygulamaları seçmeye çalıştık. Böylece, kağıt kalabalığından kurtulabilir, bilgisayarda hazırladığınız dosyalarınıza Android cihazlarınızdan da erişebilirsiniz. Hem kendinize hem de öğrencilerinize faydalı olacak uygulamalara göz atmaya başlayabilirsiniz.