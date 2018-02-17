  1. Tamindir
  2. LİSTELER
  3. Öğretmenler için En İyi Android Uygulamaları

Öğretmenler için En İyi Android Uygulamaları

Öğretmenler için En İyi Android Uygulamaları
Volkan Yılmaz
Volkan Yılmaz -

Teknoloji, eğitim alanında da oldukça hızlı bir şekilde gelişmeye devam ediyor. Okullar da yavaş yavaş gelişen teknolojiye ayak uydurarak, alışılagelmiş sistemin dışında daha etkili bir öğrenme ortamı sunuyorlar. Bizler de bu listemizde, öğretmenler için en iyi Android uygulamalarını sizlerle paylaşacağız.

Uygulama geliştiricileri, öğretmenleri de düşünerek onlarca farklı amaçla uygulamalar geliştiriyorlar. Doküman oluşturma ve görüntüleme uygulamaları, ders programı uygulamaları, sınav okuma uygulamaları derken öğretmenlerimizin işini kolaylaştıracak birçok uygulamayla karşılaşabiliyoruz. Bunlar arasından derleyerek hazırladığımız listemizde, hem evde hem de okulda senkronize bir şekilde kullanılabilecek uygulamaları seçmeye çalıştık. Böylece, kağıt kalabalığından kurtulabilir, bilgisayarda hazırladığınız dosyalarınıza Android cihazlarınızdan da erişebilirsiniz. Hem kendinize hem de öğrencilerinize faydalı olacak uygulamalara göz atmaya başlayabilirsiniz.

DEVAMINI OKU
CamScanner - Phone PDF Creator CamScanner - Phone PDF Creator
CamScanner - Phone PDF Creator CamScanner - Phone PDF Creator, herhangi bir doküman ya da alanın fotoğrafını çekip / tarayıp PDF haline getirebilen mobil uygulamadır. ÜCRETSİZ
Ders Kazanımları Ders Kazanımları
Ders Kazanımları Ders Kazanımları uygulamasında ilkokuldan liseye kadar olan tüm derslerde öğrencilerin kazanımlarını görüntüleyebilirsiniz. ÜCRETSİZ
Ders Programım Ders Programım
Ders Programım Ders Programım uygulamasıyla ders günlerinizi ve saatlerinizi akıllı cihazlarınıza kaydedebilirsiniz. ÜCRETSİZ
EBA EBA
EBA EBA uygulamasıyla her sınıf seviyesine uygun güvenilir ve doğru ders içerikleri bulabilirsiniz. ÜCRETSİZ
Pinterest Pinterest
Pinterest Android için popüler resim paylaşma ve yayınlama sitesi Pinterest mobil uygulaması. ÜCRETSİZ
WPS Office WPS Office
WPS Office Android akıllı telefon ve tabletleriniz için hazırlanan ücretsiz WPS Office uygulaması ile tüm ofis işlerinizi mobil cihazınızdan gerçekleştirebilirsiniz. ÜCRETSİZ
ZipGrade ZipGrade
ZipGrade ZipGrade uygulaması ile öğrencilerinize çoktan seçmeli sınavlar yaparak kağıtları kolayca okuyabilirsiniz. ÜCRETSİZ
Sınıf Defterim Sınıf Defterim
Sınıf Defterim Sınıf defterine ne yazacağınız hakkında hiçbir fikriniz yoksa, Sınıf Defterim uygulamasından yardım alabilirsiniz. ÜCRETSİZ
Google Drive Google Drive
Google Drive Google Drive için hazırlanan Android uygulaması sayesinde tüm verilerinizi yedekleyerek, istediğiniz zaman verilerinize ulaşabilirsiniz. ÜCRETSİZ
Google Keep Google Keep
Google Keep Google Keep, Google tarafından üretilmiş bir not alma ve not derleme uygulaması. ÜCRETSİZ

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Android'de Silinen Dosyaları Geri Getirme NASIL YAPILIR Android'de Silinen Dosyaları Geri Getirme
En İyi Video İndirme Programları LİSTELER En İyi Video İndirme Programları
Android'de Unutulan Kilit Ekranı Şifresi Nasıl Sıfırlanır? NASIL YAPILIR Android'de Unutulan Kilit Ekranı Şifresi Nasıl Sıfırlanır?
En İyi 5 Fotoğraf Düzenleme Programı LİSTELER En İyi 5 Fotoğraf Düzenleme Programı
Android Telefonum Açılmıyor, Ne Yapmalıyım? MOBİL Android Telefonum Açılmıyor, Ne Yapmalıyım?
Android WiFi Sorunu Çözümü MOBİL Android WiFi Sorunu Çözümü
2018'in En İyi Ücretsiz VPN Programları YAZILIM 2018'in En İyi Ücretsiz VPN Programları
WhatsApp Konuşmalarınızı Android'den iPhone'a Nasıl Aktarırsınız? NASIL YAPILIR WhatsApp Konuşmalarınızı Android'den iPhone'a Nasıl Aktarırsınız?
Android Cihazlarda Telefon Konuşmaları Nasıl Kaydedilir? MOBİL Android Cihazlarda Telefon Konuşmaları Nasıl Kaydedilir?