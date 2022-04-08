Bilgisayarınıza her türlü yoldan bulaşabilecek virüs, casus yazılım, solucan ve truva atı gibi zararlı yazılımlara karşı sisteminizi korumanın yollarından biri Norton AntiVirus.

Özgür Çınardalı - 9 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

İnternette dolaşırken pek çok tehlike bizleri takip ediyor. Çeşitli virüs ve trojenler hem bilgisayarımıza hem de akıllı telefon ve tabletlerimize sızarak bazen bilgilerimizi çalıyor bazen de geri dönüşü olmayan hasarlara yol açıyorlar. Bu gibi durumlar için geliştirilen Antivirüs yazılımları her geçen gün hayati önemini artırmaya devam ediyor. Antivirüs yazılımlarının başında gelen Norton AntiVirüs her geçen gün kitlesini artırmaya devam ederken, internetteki tehlikelere karşıda kullanıcılarını koruyor. Casus yazılımlara karşı adeta biçilmiş bir kaftan olarak değerlendirilen uygulama, farklı dil seçeneklerine de sahip.

Norton AntiVirüs Özellikleri

Windows, Mac, Android ve iOS sürüm,

Ücretli ve ücretsiz modlar,

Gerçek zamanlı koruma,

Hırsızlığa karşı koruma,

Online ödemelere karşı koruma,

Düzenli olarak güncelleme,

Norton AntiVirus virüslere, casus yazlımlara kısacası bilgisayarınıza zarar verebilecek tüm program ve dosyalara karşı gelişmiş koruma sağlayan özellikli ve profesyonel bir güvenlik çözüm programı. Bilgisayarınızı tam olarak korumak ve güvenlik riski taşıyan kötü niyetli yazılımları sisteminizden uzak tutmak istiyorsanız gerçek zamanlı koruma sağlayan Norton AntiVirus ile bunu sağlayabilirsiniz.

Bilgisayarınızda tüm aktiviteleri arka planda sizi rahatsız etmeden takip eden program her türlü veri alışverişinde risk gördüğü zaman sizi uyarıyor. E-posta ve anlık mesajlaşma (IM) programlarını da denetleyebilen Norton AntiVirus sizleri başkalarından gelebilecek virüslere karşı koruyor ve virüs, spyware, adware gibi kötü niyetli yazılım içeren dosyaları normal olanlardan ayırıyor.

Norton AntiVirus sürekli olarak kendini güncelleyen ve en son çıkan virüslere ve tehditlere karşı her zaman hazırlıklı yapısıyla en iyi korumayı sağlayan programların başında geliyor ve böylece sisteminizi yeni çıkan tüm tehditlere karşı hazır halde tutuyor.

Norton AntiVirüs İndir

İnternette güvenle dolaşmak istiyorsanız Norton AntiVirüs programı ile hem bilgisayarınızı hem de akıllı telefonunuzu koruyabilirsiniz. Farklı dil seçeneklerine sahip olan uygulama, casus yazılımlara karşı adeta koruyucu bir kalkan görevi görüyor. Düzenli olarak veritabanını güncelleyen ve en ufak bir casusluğa karşı tetikte olan uygulama, milyonlarca kullanıcıya ev sahipliği yapmaya devam ediyor.