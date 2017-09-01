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Windows İçin En İyi Ücretsiz Bilgisayar Bakım Programları

Windows İçin En İyi Ücretsiz Bilgisayar Bakım Programları
Gökhan Abay
Gökhan Abay

Bilgisayarlarını her zaman ilk günkü performansıyla kullanmak isteyen herkes en iyi bilgisayar bakım programlarına yöneliyor. Sistemleri kolay ve hızlı bir şekilde optimize etmek için de pek çok program bulunuyor. Hala bilgisayar bakım programı arayışında olanlar için harika bir liste derledik. 

Bu listede Windows işletim sistemine sahip bilgisayarlarınızı optimize etmek için kullanabileceğiniz en iyi ücretsiz bilgisayar bakım programları bulunuyor. Beğendiğiniz programları inceleyebilir ve kolay bir şekilde indirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. İşte en iyi bilgisayar bakım programları

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Advanced SystemCare Advanced SystemCare
Advanced SystemCare Advanced SystemCare ile bilgisayarınızın performansını en üst seviyede tutabilirsiniz ve tarayıcılarınızın anasayfasının değişmesini engelleyebilirsiniz ÜCRETSİZ
Ashampoo WinOptimizer Ashampoo WinOptimizer
Ashampoo WinOptimizer Ashampoo WinOptimizer, bilgisayarınızı ilk günkü performansıyla kullanmak isteyen kullanıcılar için geliştirilen kapsamlı bir sistem bakım ve optimizasyon aracıdır. DENEME SÜRÜMÜ
AVG PC Tuneup AVG PC Tuneup
AVG PC Tuneup AVG PC Tuneup hem internet güvenliğinizi sağlayacak, hem internet hızınızı artıracak, hem de bilgisayar performansını yükseltecek çözümler sunuyor. DENEME SÜRÜMÜ
CCleaner CCleaner
CCleaner CCleaner sisteminizi kolay ve hızlı bir şekilde optimize etmenize/temizlemize olanak sağlayan piyasanın en popüler optimizasyon programlarının başında gelmektedir. ÜCRETSİZ
Glary Utilities Glary Utilities
Glary Utilities Bilgisayarınızda belli bir kullanım sürecinden sonra gereken optmizasyon işlemlerini kolaylıkla yapabilme imkanı sağlayan ücretsiz bir sistem bakım aracı. ÜCRETSİZ
SlimCleaner SlimCleaner
SlimCleaner SlimCleaner, sistem üzerinde yaptığı analiz ve bakım sonucunda, bilgisayarı en kararlı ve temiz çalışma ortamına kavuşturan bir sistem aracıdır. ÜCRETSİZ
UPCleaner UPCleaner
UPCleaner UPCleaner, bilgisayar kullanıcılarının bilgisayarlarını düzenli olarak temizleyerek daha hızlı ve performanslı çalışmasını ÜCRETSİZ
Wise Disk Cleaner Free Wise Disk Cleaner Free
Wise Disk Cleaner Free Sistemdeki performans düşüşünü gidermek için kullanabileceğiniz ücretsiz disk temizleme aracı Wise Disk Cleaner Free ile bilgisayarı yoran tüm gereksiz dosya ve kayıtlar taranarak silinir. ÜCRETSİZ
Xleaner Xleaner
Xleaner Xleaner ile bilgisayarınızdaki gereksiz dosyaları temizleyerek sisteminizi hızlandırabilirsiniz. ÜCRETSİZ

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