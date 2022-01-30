Windows İçin En İyi Ücretsiz Disk Birleştirme Programları

Sabit diskiniz üzerindeki parçalanmış dosyaları yeniden bir sıraya koyan disk birleştirme programları, bilgisayarlarınızın daha hızlı okuma yapmasını sağlıyor.

Her bilgisayarda olması gereken bu yazılımlar, sabit veya harici disklerinizi çok daha hızlı bir şekilde çalıştırma imkânı veriyor. Ayrıca sisteminizi optimize etmek için en basit ve masrafsız yöntemlerden biri olduğunu da unutmamak gerekiyor.

Bu listeyi hazırlamak için Windows işletim sistemine sahip bilgisayarlarda kullanılabilecek ücretsiz ve en iyi disk birleştirme yazılımlarını bir arada topladık. Aşağıdan sizler için hazırlamış olduğumuz listedeki programlara ulaşabilir ve bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Disk Birleştirme Programları Listesi

Smart Defrag

UltraDefrag

NIUBI Partition Editor

Advanced SystemCare

En iyi disk birleştirme programları yukarıdakilerle sınırlıdır. Peki, bu programların ne gibi özellikleri vardır? Bu sorunun cevabını aşağıdan öğrenebilirsiniz.

1. Smart Defrag

Smart Defrag, bilgisayarınıza bağlı sabit disklerden en yüksek performansı almanız için geliştirilmiş ücretsiz bir programdır. Temel amacı disk birleştirme olan bu program, bilgisayarınızı hızlandıracak gerekli optimizasyon ve bakım işlemleri için birçok kullanışlı özellikle birlikte gelir.

2. UltraDefrag

UltraDefrag, açık kaynak kodlu ve ücretsiz bir disk birleştirme programıdır. Bu programla sabit disklerinizi hızlı bir şekilde birleştirip bilgisayarınızı ilk günkü performansına kavuşturmanız mümkündür.

Program diğer disk birleştirme programları arasından en çok hızlı çalışması ile öne çıkıyor. UltraDefrag ile tüm sistem dosyalarını en hızlı şekilde birleştirebilir, işlem sonunda bilgisayarın otomatik kapatılmasını sağlayabilir, sadece dosya veya klasörleri birleştirebilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz.

3. NIUBI Partition Editor

NIUBI Partition Editor, Windows PC'ler için geliştirilmiş hızlı ve güvenli bir disk bölme ve birleştirme programıdır. Disk klonlama, disk hatalarını giderme gibi pek çok özelliği içinde barındıran program, bilgisayar hızını arttırmada üstün başarı sergiliyor.

4. Advanced SystemCare

Advanced SystemCare sadece bir disk birleştirme yazılımından çok daha fazlasıdır. Daha önce bilgisayar bakım ve onarım yazılımları listemizde yer verdiğimiz program, bilgisayarınıza ücretsiz olarak indirip kullanmaya başlayabileceğiniz kapsamlı bir programdır.

Bu program, zaman içinde yavaşlama gibi sorunların meydana geldiği bilgisayarları tabiri caizse yeniden canlandıracak araçlara sahiptir. Sistem optimizasyon aracı olarak tanımlanmaya açık olan program sadece birkaç tıklamanın sonunda bilgisayarınızı eski hızına kavuşturabilir.

Advanced SystemCare sayesinde ayrıca disk birleştirme ve kayıt defteri birleştirme gibi işlemleri de gerçekleştirmek mümkün hâle geliyor. Bu sayede disk performansı da önemli ölçüde artmış oluyor.