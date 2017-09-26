Windows İçin En İyi Ücretsiz Email Programları

Her kullanıcı bilgisayarında hızlı, etkili ve kullanışlı bir posta istemcisi olmasını ister. Email programları ise bu ihtiyacın giderilmesine yardımcı olur. Her bilgisayarda mutlaka olması gereken email programları günümüzde çok fazla çeşitlilik gösteriyor. Dolayısıyla en iyi yazılımı seçerken bazı unsurlara dikkat etmek gerekiyor. Gelen ve giden postaları olabildiğince kolay bir şekilde yönetebilme imkanı vermesi en iyi email programı seçiminde büyük önem taşıyor.

Bu listemizde sizlerle Windows işletim sistemine sahip bilgisayarlarda kullanabileceğiniz en iyi ücretsiz email programlarını paylaşacağız. En iyi email programları arasından istediğini seçip kolaylıkla bilgisayarınıza indirebilirsiniz. İşte Windows için en iyi ücretsiz email programları: