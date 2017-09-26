Windows İçin En İyi Ücretsiz Email Programları

Her kullanıcı bilgisayarında hızlı, etkili ve kullanışlı bir posta istemcisi olmasını ister.  Email programları ise bu ihtiyacın giderilmesine yardımcı olur.

Windows İçin En İyi Ücretsiz Email Programları
Gökhan Abay
Gökhan Abay -

Her kullanıcı bilgisayarında hızlı, etkili ve kullanışlı bir posta istemcisi olmasını ister.  Email programları ise bu ihtiyacın giderilmesine yardımcı olur. Her bilgisayarda mutlaka olması gereken email programları günümüzde çok fazla çeşitlilik gösteriyor. Dolayısıyla en iyi yazılımı seçerken bazı unsurlara dikkat etmek gerekiyor. Gelen ve giden postaları olabildiğince kolay bir şekilde yönetebilme imkanı vermesi  en iyi email programı seçiminde  büyük önem taşıyor.  

Bu listemizde sizlerle Windows işletim sistemine sahip bilgisayarlarda kullanabileceğiniz en iyi ücretsiz email programlarını paylaşacağız. En iyi email programları arasından istediğini seçip kolaylıkla bilgisayarınıza indirebilirsiniz. İşte Windows için en iyi ücretsiz email programları:

Microsoft Outlook

Microsoft Outlook

Microsoft Outlook, e-postalarınızı, kişilerinizi, yapılacak işlerinizi ve görevlerinizi tek bir yerde kontrol etmenize olanak sağlayan popüler e-posta istemcisidir.

DENEME SÜRÜMÜ
Mozilla Thunderbird

Mozilla Thunderbird

Mozilla Thunderbird'ün geliştirilmiş filtreleme ve arşivleme sistemiyle artık tüm e-posta adresleriniz arasında arama yapmak çok daha hızlı ve kolay bir hal alacak.

ÜCRETSİZ
Opera Mail

Opera Mail

Opera Mail programını kullanarak kolayca tüm e-postalarınızı yönetebilir ve işlerinizi hızlandırabilirsiniz.

ÜCRETSİZ
Howard

Howard

Howard çeşitli web posta hesapları için kullanabileceğiniz başarılı bir e-posta bildirim programıdır.

ÜCRETSİZ
Sylpheed

Sylpheed

Sylpheed, farklı e-posta hesaplarınızı tek bir yerden kontrol edebilmeniz için geliştirilmiş olan ücretsiz bir e-posta istemcisidir.

ÜCRETSİZ
Mulberry

Mulberry

Mulberry programı ile web tabanlı e-posta servislerinizi direkt olarak bilgisayarınızdaki bir e-posta istemcisi ile kullanabilirsiniz.

ÜCRETSİZ
Foxmail

Foxmail

E-postalarınızı almak, okumak ve göndermek için kullanabileceğiniz alternatif bir e-posta istemcisi.

ÜCRETSİZ
Mailbird

Mailbird

Mailbird programını kullanarak ücretsiz bir şekilde tüm e-posta iletişiminizi yönetebiliyorsunuz.

ÜCRETSİZ
Inky

Inky

Inky ile tüm e-posta hesaplarınızı tek bir yerden kolayca kontrol edebilirsiniz.

ÜCRETSİZ
DreamMail

DreamMail

Tüm e-posta hesaplarına tek bir yerden ulaşmak isteyen kullanıcılar için ücretsiz çözüm

ÜCRETSİZ

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