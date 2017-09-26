Windows İçin En İyi Ücretsiz Email Programları
Her kullanıcı bilgisayarında hızlı, etkili ve kullanışlı bir posta istemcisi olmasını ister. Email programları ise bu ihtiyacın giderilmesine yardımcı olur.
Her kullanıcı bilgisayarında hızlı, etkili ve kullanışlı bir posta istemcisi olmasını ister. Email programları ise bu ihtiyacın giderilmesine yardımcı olur. Her bilgisayarda mutlaka olması gereken email programları günümüzde çok fazla çeşitlilik gösteriyor. Dolayısıyla en iyi yazılımı seçerken bazı unsurlara dikkat etmek gerekiyor. Gelen ve giden postaları olabildiğince kolay bir şekilde yönetebilme imkanı vermesi en iyi email programı seçiminde büyük önem taşıyor.
Bu listemizde sizlerle Windows işletim sistemine sahip bilgisayarlarda kullanabileceğiniz en iyi ücretsiz email programlarını paylaşacağız. En iyi email programları arasından istediğini seçip kolaylıkla bilgisayarınıza indirebilirsiniz. İşte Windows için en iyi ücretsiz email programları:
Microsoft Outlook
Microsoft Outlook, e-postalarınızı, kişilerinizi, yapılacak işlerinizi ve görevlerinizi tek bir yerde kontrol etmenize olanak sağlayan popüler e-posta istemcisidir.
Mozilla Thunderbird
Mozilla Thunderbird'ün geliştirilmiş filtreleme ve arşivleme sistemiyle artık tüm e-posta adresleriniz arasında arama yapmak çok daha hızlı ve kolay bir hal alacak.
Opera Mail
Opera Mail programını kullanarak kolayca tüm e-postalarınızı yönetebilir ve işlerinizi hızlandırabilirsiniz.
Howard
Howard çeşitli web posta hesapları için kullanabileceğiniz başarılı bir e-posta bildirim programıdır.
Sylpheed
Sylpheed, farklı e-posta hesaplarınızı tek bir yerden kontrol edebilmeniz için geliştirilmiş olan ücretsiz bir e-posta istemcisidir.
Mulberry
Mulberry programı ile web tabanlı e-posta servislerinizi direkt olarak bilgisayarınızdaki bir e-posta istemcisi ile kullanabilirsiniz.
Foxmail
E-postalarınızı almak, okumak ve göndermek için kullanabileceğiniz alternatif bir e-posta istemcisi.
Mailbird
Mailbird programını kullanarak ücretsiz bir şekilde tüm e-posta iletişiminizi yönetebiliyorsunuz.
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