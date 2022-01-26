Windows İçin En İyi Ücretsiz FTP Programları

Windows için en iyi ücretsiz FTP programları nelerdir? Siz de diğer birçok kullanıcı gibi bu sorunun cevabını merak ediyorsanız listemize göz atabilirsiniz.

FTP programları hosting veya VPS hizmeti aldığınız sunuculara dosya aktarımı yapmanıza yardımcı olur. Web ortamına dosya taşımak veya yüklemek isteyenler için sunucular ile bilgisayar arasında dosya transferi yapılmasına izin veren bu programlar arasında muhteşem özelliklere sahip ücretsiz seçenekler bulunuyor.

Bu listemizde sizlerle en iyi FTP programları arasından özenle seçilmiş önerileri paylaşacağız. Herhangi bir ücret ödemenize gerek olmayan, kolay kullanılabilir ve basit bir arayüze sahip FTP programı arıyorsanız ücretsiz en iyi FTP programı önerilerini aşağıdan bulabilirsiniz.

Windows İçin FTP Programları Listesi

FileZilla

Free FTP

WinSCP

SmartFTP

Cyberduck

Yukarıda Windows PC için en iyi ücretsiz FTP programları sıralanmıştır. Bu programların özelliklerini inceleyerek hangi programın daha iyi olduğuna karar verebilirsiniz.

1. FileZilla Özellikleri

Kullanımı kolaydır.

Yer imleri ve sürükle bırak desteği sunar.

Kullanıcı dostu arayüzü vardır.

Uzaktan dosya arama olanağı tanır.

Birçok dili destekler.

IPv6 desteği ile gelir.

FTP, SSL/TLS (FTPS) üzerinden FTP ve SSH Dosya Aktarım Protokolü (SFTP) desteği sunar.

2. Free FTP Özellikleri

FTP, SFTP, FTPS desteği sunar.

Dosya yönetimini kolaylaştıran geniş araç yelpazesi sağlar.

Yedekleme olanağı sunar.

Önemli veriler özet olarak görülebilir.

Sade bir arayüzü vardır.

Kullanımı kolaydır.

3. WinSCP Özellikleri

Açık kaynaklıdır.

Kullanıcı arayüzü değiştirilebilir.

Dosya şifreleme olanağı tanır.

SSH 1/2 desteği sunar.

Yerleşik metin editörü ile gelir.

4. SmartFTP Özellikleri

IPv6 ve FXP desteği sunar.

Sürükle ve bırak yaklaşımı ile geliştirilmiştir.

Kullanıcı dostu arayüzü vardır.

Sunucudaki dosyaları kolaylıkla bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Bilgisayarınızdaki dosyaları kolayca sunucuya aktarabilirsiniz.

Arama aracı oldukça kapsamlıdır.

5. Cyberduck Özellikleri

FTP-SSL ve SFTP ile güvenli dosya aktarım olanağı tanır.

Kes ve yapıştırın yanı sıra sürükle ve bırak ile dosyaları kolayca yönetmenizi sağlar.

Dosyaları indirmeden önce ön izlemek mümkündür.

Yer imleri mevcuttur.

Çok ihtiyacınızın olmayacağı özelliklerle ekranınızı doldurmaz.

Windows PC kullanıcıları için en iyi ücretsiz FTP programları listemizin sonuna geldik. Listede denemek istediğiniz bir program varsa buna aşağıdan ulaşabilirsiniz.