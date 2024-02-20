FileZilla, Windows, Linux, macOS bilgisayarlarda kullanılabilen ücretsiz FTP istemcisi. En iyi FTP programları arasındadır.

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FileZilla, çapraz platform destekli (Windows, macOS ve Linux) ücretsiz, hızlı ve güvenli FTP, FTPS ve SFTP istemcisi.

FileZilla Nedir, Ne İşe Yarar?

FileZilla, kullanıcıların dosya alışverişi yapmak için FTP sunucuları kurmasına veya diğer FTP sunucularına bağlanmasına izin veren ücretsiz dosya aktarım protokolü (FTP) yazılım aracı. Başka bir deyişle, FTP olarak bilinen standart yöntemle dosyaları uzak bilgisayara veya uzak bilgisayardan aktarmak için kullanılan yardımcı bir program. FileZilla, FTPS (Taşıma Katmanı Güvenliği) üzerinden dosya aktarım protokolünü destekliyor. FileZilla istemcisi, Windows, Linux bilgisayarlara yüklenebilen açık kaynak bir yazılım, macOS sürümü de mevcut.

Neden FileZilla programını kullanmalısınız? FTP, dosya aktarmanın hızlı, kolay ve güvenli yolu. FTP’yi bir web sunucusuna dosya yüklemek veya ana dizininiz gibi uzak bir siteden dosyalara ulaşmak için kullanabilirsiniz. Ana dizininizi uzak siteden planlayamayacağınızdan ev bilgisayarınıza veya ev bilgisayarınızdan dosyaları aktarmak için FTP’yi kullanabilirsiniz. FileZilla, güvenli dosya aktarım protokolünü (SFTP) destekler.

FileZilla Kullanımı

Bir sunucuya bağlanma - Yapılacak ilk şey sunucuya bağlanmaktır. Bağlantıyı kurmak için hızlı bağlantı çubuğunu kullanabilirsiniz. Ana bilgisayar adını hızlı bağlantı çubuğunun Host alanına, kullanıcı adını Username alanına, parolayı Password alanına girin. Port alanını boş bırakın ve Quickconnect’e tıklayın. (Giriş bilgileriniz SFTP veya FTPS gibi bir protokol belirtiyorsa ana bilgisayar adını sftp://anamakineadı veya ftps://anamakineadı şeklinde girin.) FileZilla sunucuya bağlanmayı deneyecek. Başarılı olursa, sağdaki sütunun herhangi bir sunucuya bağlı değil konumundan dosya ve dizinlerin listesini görüntülemeye geçtiğini fark edeceksiniz.

Gezinti ve pencere düzeni - Bir sonraki adım FileZilla’nın pencere düzenine aşina olma. Araç çubuğu ve hızlı bağlantı çubuğunun altında mesaj günlüğü aktarım ve bağlantıya ilişkin mesajları görüntüler. Sol sütun, yerel dosyaları ve dizinleri yani FileZilla’yı kullandığınız bilgisayardaki öğeleri görüntüler. Sağdaki sütun, bağlı olduğunuz sunucudaki dosyaları ve dizinleri görüntüler. Her iki sütunun da üstünde bir dizin ağacı ve altında o anda seçilen dizinin içeriğinin detaylı bir listesi bulunur. Diğer dosya yöneticilerinde olduğu gibi etraflarına tıklayarak ağaç ve listelerden herhangi birinde kolayca gezinebilirsiniz. Pencerenin alt kısmında aktarım kuyruğu, aktarılacak ve halihazırda aktarılmış dosyalar listelenir.

Dosya aktarımı - Sıra geldi dosyaları yüklemeye. İlk olarak yerel bölmede yüklenecek verileri içeren dizini (index.html ve images/ gibi) gösterin. Şimdi sunucu bölmesinin dosya listelerini kullanarak sunucuda istenen hedef dizine gidin. Verileri yüklemek için ilgili dosyaları/dizinleri seçin ve yerelden uzak bölmeye sürükleyin. Dosyaların pencerenin alt kısmındaki aktarım kuyruğuna ekleneceğini, kısa süre sonra da yeniden kaldırılacağını fark edeceksiniz. Çünkü henüz sunucuya yüklendiler. Yüklenen dosyalar ve dizinler artık pencerenin sağ tarafındaki sunucu içeriği listesinde görüntülenir. (Sürükle bırak yerine dosya/dizinlere sağ tıklayıp upload’u seçebilir veya dosya girişine çift tıklayabilirsiniz.) Filtrelemeyi etkinleştirir ve tam bir dizini karşıya yüklerseniz yalnızca bu dizindeki filtrelenmemiş dosya ve dizinler aktarılır. Dosyaları indirmek veya dizinleri tamamlamak temelde karşıya yüklemeyle aynı şekilde işler. İndirmede dosyaları/dizinleri uzak bölmeden yerel bölmeye sürüklersiniz. Yükleme veya indirme sırasında olur da yanlışlıkla bir dosyanın üzerine yazmaya çalışırsanız FileZilla varsayılan olarak ne yapacağınızı soran (üzerine yaz, yeniden adlandır, atla…) bir pencere görüntüler.

Site yöneticisini kullanma - Sunucuya yeniden bağlanmayı kolaylaştırmak için suncu bilgilerini site yöneticisine eklemeniz gerekir. Bunu yapmak için Dosya menüsünde geçerli bağlantıyı site yöneticisine kopyala… (copy current connection to site manager…) öğesini seçin. Site yöneticisi açılacak ve önceden doldurulmuş tüm bilgilerle yeni bir giriş oluşturulacak. Girişin adının seçildiğini ve vurgulandığını fark edeceksiniz. Sunucunuzu tekrar bulabilmek için açıklayıcı bir ad girebilirsiniz. Örneğin; domain.com FTP sunucusu gibi bir şey girebilirsiniz. Sonra da adlandırabilirsiniz. OK’a tıklayarak pencereyi kapatın. Sunucuya bir daha bağlanmak istediğinizde site yöneticisinde sunucuyu seçip Bağlan’a tıklamanız yeterlidir.

FileZilla İndir

Birkaç ufak dosyayı karşıya yüklemenin veya indirmenin ötesinde yüksek hızlı dosya aktarımı söz konusu olduğunda güvenilir FTP istemcisi veya FTP programına hiçbir şey yaklaşamaz. Çok sayıda iyi FTP uygulaması arasından olağanüstü rahatlığıyla öne çıkan FileZilla ile bir sunucuya bağlantı birkaç saniye içinde kurulabiliyor ve sunucuya bağlanmanın ardından en az deneyimli bir kullanıcı bile sorunsuz şekilde ilerleyebiliyor. FTP uygulaması, sürükle-bırak desteği ve iki bölmeli tasarımı ile dikkat çekiyor. Neredeyse sıfır çabayla dosyaları bilgisayarınızdan sunucuya/sunucudan bilgisayara aktarabiliyorsunuz.

FileZilla, ortalama bir kullanıcı için yeterince kolay, ileri düzey kullanıcılara da hitap edecek kadar yüksek seviyede özelliklerle dolu. FileZilla’nın en önemli yanlarından biri varsayılan olarak birçok FTP istemcisi tarafından göz ardı edilen bir özellik olan güvenlik. FileZilla, hem FTP hem de SFTP (SSH Dosya Aktarım Protokolü) destekliyor. Aynı anda birden fazla sunucu aktarımını çalıştırabiliyor, bu da FileZilla’yı toplu aktarım işlemleri için mükemmel hale getiriyor. Eşzamanlı sunucu bağlantılarının sayısı Transfer menüsünden sınırlandırılabiliyor. Program ayrıca uzak bilgisayardaki dosyaları aramanıza hatta düzenlemenize, VPN üzerinden FTP’ye bağlanmanıza olanak tanıyor. FileZilla’nın bir başka harika özelliği de 4 GB’tan büyük dosyaları aktarma ve internet bağlantısı kesintisi gibi durumlarda faydalı devam ettirme yeteneği.