YouTube Video İndirme Programları
YouTube üzerinden beğendiğiniz bir videoyu daha sonra her yerden izleyebilmek için indirmek istiyorsanız, en iyi YouTube video indirme programları ve YouTube video indirme siteleri ile karşınızdayız.
YouTube üzerinden beğendiğiniz bir videoyu daha sonra her yerden izleyebilmek için indirmek istiyorsanız, en iyi YouTube video indirme programları ve YouTube video indirme siteleri ile karşınızdayız. Peki listemizde hangi programlar ve siteler yer alıyor?
YouTube yeni ücretli aboneliği olan Premium ile birlikte kullanıcılara video indirme ve çevrim dışı izleme şansı sunuyor. Yine de buradaki iki dezavantajdan bahsetmek gerekiyor: Öncelikli olarak bu aboneliğin ücretli olduğunu tekrar hatırlatalım. Ayrıca indirilen videolar depolama biriminize aktarılmadığı için onları yalnızca uygulama üzerinden izleyebiliyorsunuz.
Bu nedenle ücretsiz YouTube video indirme programları sizin için en iyi seçeneklerden birisi olabilir. Bu sayede herhangi bir ücret ödemeksizin videoları direkt olarak depolamanıza aktarabilir, gerektiğinde başkaları ile paylaşabilir ya da istediğiniz gibi saklayabilirsiniz.
Eğer bilgisayarınızda, tabletinizde ya da akıllı telefonunuzda herhangi bir uygulama barındırmak istemiyorsanız, ücretsiz YouTube video indirme siteleri de önemli bir seçenek haline geliyor. Üstelik bu sitelerin pek çoğu YouTube 4K video indirme desteğine sahip. Peki iyi bir YouTube videosu indirme platformunda ne gibi detaylar aramalısınız?
- Ücretsiz Kullanım
- Hızlı İndirme
- Cihaza Kaydetme
- Farklı Formatlarda İndirme
- MP4'ten MP3'e Dönüştürme
Bu bakımdan en iyi YouTube video indirme programları, videoları hızlı bir şekilde indirebiliyor ve belirli limitler dahilinde ücretsiz olarak kullanılabiliyor. Ayrıca yine pek çoğu YouTube videosunu MP4'ten MP3'e dönüştürme işlevine de ev sahipliği yapıyor.
4k Video Downloader
YouTube, Vimeo ve Dailymotion videolarını FLV, MP4, MKV ve MP3 formatlarından bilgisayarınıza kaydetmenizi sağlayan bir program.
Free YouTube Download
YouTube'da izlediğiniz videoları bilgisayarınıza indirmek ve saklamak istiyorsanız yapmanız gereken tek şey videonun adresini Free YouTube Download üzerine yapıştırmak.
WinX YouTube Downloader
WinX YouTube Downloader, WebM, FLV ve MP4 formatında çevrimiçi videoları indirebileceğiniz başarılı bir araçtır.
YouTube Video Downloader
YouTube Video Downloader, popüler video paylaşım sitesi Youtube.com üzerinden video indirmenize olanak sağlayan güvenilir bir dosya indirme yöneticisidir.
YouTube Video İndir
Ücretsiz YouTube video indirici, MP4 video indirme siteleri arasında en iyilerden biri
YouTube Free Downloader
YouTube Free Downloader ile Youtube üzerinde izleyip beğendiğiniz videoları kolayca bilgisayarınıza indirebilirsiniz.
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