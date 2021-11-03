YouTube Video İndirme Programları

YouTube üzerinden beğendiğiniz bir videoyu daha sonra her yerden izleyebilmek için indirmek istiyorsanız, en iyi YouTube video indirme programları ve YouTube video indirme siteleri ile karşınızdayız. Peki listemizde hangi programlar ve siteler yer alıyor?

YouTube yeni ücretli aboneliği olan Premium ile birlikte kullanıcılara video indirme ve çevrim dışı izleme şansı sunuyor. Yine de buradaki iki dezavantajdan bahsetmek gerekiyor: Öncelikli olarak bu aboneliğin ücretli olduğunu tekrar hatırlatalım. Ayrıca indirilen videolar depolama biriminize aktarılmadığı için onları yalnızca uygulama üzerinden izleyebiliyorsunuz.

Bu nedenle ücretsiz YouTube video indirme programları sizin için en iyi seçeneklerden birisi olabilir. Bu sayede herhangi bir ücret ödemeksizin videoları direkt olarak depolamanıza aktarabilir, gerektiğinde başkaları ile paylaşabilir ya da istediğiniz gibi saklayabilirsiniz.

Eğer bilgisayarınızda, tabletinizde ya da akıllı telefonunuzda herhangi bir uygulama barındırmak istemiyorsanız, ücretsiz YouTube video indirme siteleri de önemli bir seçenek haline geliyor. Üstelik bu sitelerin pek çoğu YouTube 4K video indirme desteğine sahip. Peki iyi bir YouTube videosu indirme platformunda ne gibi detaylar aramalısınız?

Ücretsiz Kullanım

Hızlı İndirme

Cihaza Kaydetme

Farklı Formatlarda İndirme

MP4'ten MP3'e Dönüştürme

Bu bakımdan en iyi YouTube video indirme programları, videoları hızlı bir şekilde indirebiliyor ve belirli limitler dahilinde ücretsiz olarak kullanılabiliyor. Ayrıca yine pek çoğu YouTube videosunu MP4'ten MP3'e dönüştürme işlevine de ev sahipliği yapıyor.