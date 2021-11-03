YouTube Video İndirme Programları

YouTube üzerinden beğendiğiniz bir videoyu daha sonra her yerden izleyebilmek için indirmek istiyorsanız, en iyi YouTube video indirme programları ve YouTube video indirme siteleri ile karşınızdayız.

YouTube Video İndirme Programları
Erkan Calp
Erkan Calp -

YouTube üzerinden beğendiğiniz bir videoyu daha sonra her yerden izleyebilmek için indirmek istiyorsanız, en iyi YouTube video indirme programları ve YouTube video indirme siteleri ile karşınızdayız. Peki listemizde hangi programlar ve siteler yer alıyor?

YouTube yeni ücretli aboneliği olan Premium ile birlikte kullanıcılara video indirme ve çevrim dışı izleme şansı sunuyor. Yine de buradaki iki dezavantajdan bahsetmek gerekiyor: Öncelikli olarak bu aboneliğin ücretli olduğunu tekrar hatırlatalım. Ayrıca indirilen videolar depolama biriminize aktarılmadığı için onları yalnızca uygulama üzerinden izleyebiliyorsunuz.

Bu nedenle ücretsiz YouTube video indirme programları sizin için en iyi seçeneklerden birisi olabilir. Bu sayede herhangi bir ücret ödemeksizin videoları direkt olarak depolamanıza aktarabilir, gerektiğinde başkaları ile paylaşabilir ya da istediğiniz gibi saklayabilirsiniz.

Eğer bilgisayarınızda, tabletinizde ya da akıllı telefonunuzda herhangi bir uygulama barındırmak istemiyorsanız, ücretsiz YouTube video indirme siteleri de önemli bir seçenek haline geliyor. Üstelik bu sitelerin pek çoğu YouTube 4K video indirme desteğine sahip. Peki iyi bir YouTube videosu indirme platformunda ne gibi detaylar aramalısınız?

  • Ücretsiz Kullanım
  • Hızlı İndirme
  • Cihaza Kaydetme
  • Farklı Formatlarda İndirme
  • MP4'ten MP3'e Dönüştürme

Bu bakımdan en iyi YouTube video indirme programları, videoları hızlı bir şekilde indirebiliyor ve belirli limitler dahilinde ücretsiz olarak kullanılabiliyor. Ayrıca yine pek çoğu YouTube videosunu MP4'ten MP3'e dönüştürme işlevine de ev sahipliği yapıyor.

4k Video Downloader

4k Video Downloader

YouTube, Vimeo ve Dailymotion videolarını FLV, MP4, MKV ve MP3 formatlarından bilgisayarınıza kaydetmenizi sağlayan bir program.

ÜCRETSİZ
Free YouTube Download

Free YouTube Download

YouTube'da izlediğiniz videoları bilgisayarınıza indirmek ve saklamak istiyorsanız yapmanız gereken tek şey videonun adresini Free YouTube Download üzerine yapıştırmak.

ÜCRETSİZ
WinX YouTube Downloader

WinX YouTube Downloader

WinX YouTube Downloader, WebM, FLV ve MP4 formatında çevrimiçi videoları indirebileceğiniz başarılı bir araçtır.

ÜCRETSİZ
KeepVid Pro

KeepVid Pro

İnternetteki videoları ücretsiz indirebileceğiniz bir program

ÜCRETSİZ
YouTube Video Downloader

YouTube Video Downloader

YouTube Video Downloader, popüler video paylaşım sitesi Youtube.com üzerinden video indirmenize olanak sağlayan güvenilir bir dosya indirme yöneticisidir.

DENEME SÜRÜMÜ
YouTube Video İndir

YouTube Video İndir

Ücretsiz YouTube video indirici, MP4 video indirme siteleri arasında en iyilerden biri

ÜCRETSİZ
Mp4 İndir

Mp4 İndir

Mp4 İndir: YouTube video indirme programsız ve de ücretsiz (bedava)!

ÜCRETSİZ
Flvto

Flvto

YouTube MP3 dönüştürücü, video indirme sitesi

ÜCRETSİZ
Tubidy Cep

Tubidy Cep

Ücretsiz MP3 - MP4 indirme sitesi - Online YouTube video dönüştürücü

ÜCRETSİZ
2conv.com

2conv.com

YouTube video indirici, MP3 dönüştürücü

ÜCRETSİZ
YouTube Free Downloader

YouTube Free Downloader

YouTube Free Downloader ile Youtube üzerinde izleyip beğendiğiniz videoları kolayca bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

ÜCRETSİZ
Pointmp4

Pointmp4

YouTube video indirme sitesi (MP3 ve MP4 olarak) ve Online YouTube video dönüştürücü

ÜCRETSİZ

YORUMLAR