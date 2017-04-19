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Nokia'nın Yeni Serisi İçin Geri Sayım Başladı

nokia3-5-6 satış tarihi

MWC 2017'de tanıştığımız Nokia’nın ilk Android işletim sistemine sahip telefonları Nokia 6, Nokia 5 ve Nokia 3 çok yakında Türkiye’de.

Hepsi Android 7.1.1 Nougat versiyonuna sahip olacak modellerin, fiyatları 147 dolar ile 299 dolar arasında değişecek. Nokia 3 ve 5, 8 MP geniş açılı ön kameralıyla dikkatimizi çekerken; Nokia 6, 2.0 diyafram değerine sahip 8 megapiksel ön kamerasıyla adeta göz dolduruyor. 5.0 inç boyutundaki Nokia 3 ve 5.2 inç Nokia 5’i, 5.5 inç ekranıyla geride bırakan Nokia 6, 1080x1920p çözünürlüğüyle adeta şov yapıyor.

Modellerin ayrıntılı özelliklerini merak ediyorsanız, ayrıntılı haberimizi okuyabilirsiniz. Şimdilik net çıkış tarihi belli olmayan Nokia serisinin, bu yılın ikinci çeyreğinden sonra satışa sunulması bekleniyor.

MWC 2017 etkinliği sırasında konuşan Nokia Türkiye CEO'su Murat Kırçuval, yeni Nokia modellerinin bu yılın ikinci çeyreğinden itibaren ülkemizde satışa sunulacağını ve kullanıcıların ilk olarak Nokia 3310 ile buluşacağını zaten müjdelemişti. Bakalım Nokia yeni akıllı telefonlarıyla ülkemizde hedeflediği başarıyı yakalayabilecek mi? Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

Yazar: - 19.04.2017

Nokia'nın Yeni Serisi İçin Geri Sayım Başladı İçin Yorum Yaz

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