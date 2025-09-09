Apple Watch Ultra 3 Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Dikkat Çeken Fiyatı

Apple, kısa süre önce gerçekleştirdiği “Awe Dropping” etkinliğinde birçok yeni ürününü tanıttı. iPhone 17 serisi ile tüm gözleri üzerine çekmişken, şirket Watch kataloğunu da genişletti. Öyle ki firma, Watch SE 3 ile birlikte Watch Ultra 3’ü de tanıttı. Bu yeni saat, Ultra serisinin en gelişmiş versiyonu olarak tüketicilerin karşısına çıkıyor. İşte Apple Watch Ultra 3 özellikleri ve fiyatı..

Apple Watch Ultra 3 Teknik Özellikleri

Apple Watch Ultra 3, Apple’ın en gelişmiş akıllı saati olarak öne çıkıyor. Yerleşik iki yönlü uydu bağlantısıyla Acil Durum SOS, kapsama alanı dışında bile mesaj gönderme ve konum paylaşımı mümkün hale geliyor. Ayrıca 5G desteği ve çift anten tasarımı ile birlikte hızlı ve kesintisiz bağlantı sağlıyor.

LTPO3 ve geniş açılı OLED teknolojili ekrana sahip Watch Ultra 3, Always-On modu desteği sunuyor. Üstelik bu mod açıkken saniyede bir yenileme yapılarak saniye bile gösteriliyor. Öte yandan 42 saat pil ömrü sağlıyorken, bu süre düşük güç modunda 72 saate kadar çıkıyor.

Sağlık ile ilgili yenilikçi özellikler de sunan yeni akıllı saatte hipertansiyon bildirimleri ve uyku puanıyla uykunun kalitesini ölçme var. Spor tutkunları içinse Workout Buddy ile kişisel sesli antrenman koçu, özelleştirilebilir Workout Views, cyclist power metrics, yüzme SWOLF skoru, trail navigation ve dalış bilgisayarı Oceanic+ entegrasyonu dikkat çekiyor. Ayrıca Aksiyon butonu, ultra hassas GPS ve gelişmiş pusula navigasyonu da mevcut.

Son olarak Watch Ultra 3'ün natural ve siyah titanyum seçeneklerine sahip olduğunu da söyleyelim.

Apple Watch Ultra 3 Fiyatı

Apple Watch Ultra 3 fiyatı 799 dolar olarak açıklandı. 12 Eylül'de ön siparişlere açılacak akıllı saat, 19 Eylül'de ise satışa sunulacak.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.