Apple Watch SE 3 Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Apple, bugün düzenlediği “Awe Dropping” etkinliğinde birçok yeni ürününü tanıttı. Etkinliğin yıldızı her zamanki gibi yeni iPhone 17 serisi olurken uygun fiyatlı olmasıyla dikkat çeken Apple Watch SE 3 de öne çıkan cihazlardan biri oldu. Watch Ultra’ya kıyasla daha ulaşılabilir fiyat etiketine sahip olan model, çok konuşulacak gibi görünüyor. İşte Apple Watch SE 3 teknik özellikleri ve fiyatı...

Apple Watch SE 3 Teknik Özellikleri

Apple Watch SE 3, Apple’ın yeni S10 işlemcisiyle geliyor ve Always-On ekran desteğine sahip. Önceki modele göre dört kat daha dayanıklı Ion-X camla korunan ekran mevcut. Ayrıca akıllı saat, 18 saatlik pil ömrü sunarken hızlı şarj desteğiyle yalnızca 15 dakikada 8 saatlik kullanım, 45 dakikada ise yaklaşık yüzde 80 doluluk sağlıyor.

Sağlık tarafında bilek sıcaklığı sensörü, uyku apnesi bildirimleri, uyku puanı takibi ve geriye dönük kadın döngüsü tahminleri öne çıkıyor. Yeni S10 işlemcisi sayesinde Double Tap ve Wrist Flick destekleniyor, çevrimdışı çalışan Siri ve 5G bağlantısı sayesinde daha hızlı müzik ve podcast indirme mümkün hale geliyor.

watchOS 26 ile birlikte SE 3 yepyeni bir yazılım deneyimi sunuyor. Apple'ın tüm elektronik ürünlerine sunulan Yeni Liquid Glass arayüz tasarımı, fotoğraflar kadranı, Smart Stack widget’ları, bildirimler, Kontrol Merkezi ve uygulama içi navigasyonda daha canlı ve akıcı bir deneyim sağlıyor.

Yenilenen kadran galerisine iki yeni kadran eklendi. Bunlar renkli cam efektleriyle bileğin hareketine tepki veren Flow ve Exactograph. Ayrıca 20’den fazla kadran güncellendi ve kullanıcılar bileklerini kaldırmadan saniye ibresini görebiliyor.

Bununla birlikte Smart Stack artık bağlamsal ve sensör verilerine göre ipuçlar veriyor. Mesajlar uygulamasında Apple Intelligence ile canlı çeviri özelliği sayesinde gelen mesajlar anında tercih edilen dile çevrilebiliyor. Ayrıca kullanıcıya sohbet bağlamına göre Check In başlatma veya Apple Cash ile ödeme yapma gibi akıllı eylemler de öneriliyor. Tabii Apple Pay Türkiye'de kullanılamadığı için Apple Cash de ülkemizde mümkün olmayacak.

Yeni eklenen Notes uygulamasıyla artık bilek üzerinden not oluşturabilmek mümkün. Telefon uygulamasına ise iPhone yakındayken Hold Assist ve Call Screening özellikleri geldi. Hold Assist, müşteri temsilcisine bağlandığında kullanıcıyı bilgilendiriyor. Call Screening ise bilinmeyen numaralardan gelen aramaları filtreliyor.

Alüminyum gövdeyle gelen Apple Watch SE 3 için 40 mm ve 44 mm boyut seçenekleri sunuldu. Renk opsiyonlarıysa starlight ve midnight.

Apple Watch SE 3 Fiyatı

Apple Watch SE 3 başlangıç fiyatı 249 dolar olarak açıklandı. Türkiye fiyat listesi şu şekilde:

Apple Watch SE 3 - 40 mm - GPS: 13 bin 999 TL

Apple Watch SE 3 - 40 mm - GPS + Cellular: 24 bin 999 TL

Apple Watch SE 3 - 44 mm - GPS: 15 bin 499 TL

Apple Watch SE 3 - 44 mm - GPS + Cellular: 26 bin 999 TL

19 Eylül'de ön siparişlere açılacak akıllı saat, 26 Eylül'de ise satışa sunulacak.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Apple Watch SE 3 teknik özellikleri ve fiyatını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.